Behörden und Fischer suchen nach einem 11 Monate alten Baby, das in den Fluss Meta gefallen ist

Eine kolumbianische Familie erlebt seit dem Morgen des 14. April Momente der Angst, als sie sich auf einem Boot entlang des Meta-Flusses mobilisierte und ein 11 Monate altes Baby ins Wasser fiel und von der Strömung weggespült wurde. Noch an diesem Freitagmorgen suchen die Behörden nach dem Nebenfluss, um den Minderjährigen zu finden, aber ihre Arbeit hat keine günstigen Ergebnisse erzielt.

Wie die National Navy berichtet, die die Durchsuchung durchführt, verließen am Morgen ein paar Erwachsene die Gemeinde Orocué in Casanare mit einem kleinen Boot über den Fluss, der die Region Llanera durchquert. Auf dem Boot befanden sich zwei Erwachsene und ihre beiden minderjährigen Kinder, die älter als drei Jahre und ein 11 Monate altes Baby waren.

Das Problem trat auf der Höhe eines Gebiets auf, das als Tapa Ojo bekannt ist, wo das Boot anscheinend auf ein noch unbekanntes Objekt traf, wodurch sich das Boot stark bewegte und das Baby, das ins Wasser fiel, wegwarf. Die Eltern sprangen auch in den Meta River, um das Kind vor der Strömung zu retten, aber ihre Bemühungen waren vergeblich.

Inmitten der Verzweiflung stoppten die Erwachsenen die Suche und beschlossen, sich der Marine Infantry Advanced River Post Nr. 42 der National Navy zu nähern, wo sie berichteten, was passiert war, und eine Durchsuchung wurde von den Behörden eingeleitet. Trotz der Bemühungen konnten die Fachkräfte der National Navy das Kind nicht finden.

Die Gemeinde hat die Suche unterstützt und nicht nur Marineuniformen rücken entlang des Flusses vor, sondern auch Polizei, Zivilschutzschiffe und sogar Fischer, die Teil der Gemeinde sind.

Obwohl viele Bürger in diesem Gebiet des Landes es gewohnt sind, in diesen kleinen Booten zu mobilisieren, haben die Behörden häufig Aufmerksamkeit ersucht, damit sie unabhängig von ihrem Fachwissen immer Rettungsschwimmer bei sich haben. Es ist nicht klar, ob die Familie über Sicherheitsprotokolle auf ihrem Boot verfügte, aber Experten führen häufig Aufklärungskampagnen durch, damit Einwohner, die normalerweise auf Booten transportieren, ihren Segel- oder Schwimmfähigkeiten nicht vertrauen.

Leider sind solche Nachrichten in verschiedenen Teilen des Landes mehrmals aufgetreten. Diese Woche fiel ein 5-jähriger Junge in den Fluss Sinú, inmitten einer Vernachlässigung seiner Verwandten, mit denen er sich am Ufer des Nebenflusses trennte. Glücklicherweise gelang es der Familie in diesem Fall, das Kind schnell zu retten und zu verhindern, dass die Strömung es wegnahm.

Am 17. November fiel eine Familie, die mit einem Lastwagen durch Puerto Valdivia fuhr, am Cauca River wegen eines Unfalls in den Cauca River. In diesem Fall war die erste von den Behörden gefundene Leiche die eines Kindes unter vier Jahren, während seine Eltern mehrere Tage nach ihnen suchen mussten.

Im Dialog mit Blu Radio erklärte der für die Autobahnpolizei zuständige Kommandant Major Kariño Londoño, dass die ersten Versionen darauf hindeuten, dass die Familie von Cartagena nach Valle del Cauca reiste. Derzeit sind die Unfallursachen jedoch nicht bekannt, obwohl vermutet wird, dass dies auf einen Sekundenschlaf des Fahrers zurückzuführen sein könnte.

„Auf der Straße, die von Medellín zur Küste führt, wird ein Verkehrsunfall gemeldet, Kilometer 90 Sektor 15. Offenbar verliert ein Fahrzeug die Kontrolle, fällt in den Cauca River und wird 100 Meter weiter nach unten gezogen. Die Ursachen des Fahrzeugs sind Gegenstand der Untersuchung „, sagte Londoño ihm, den Medien.

