Antonio Jiménez, der Freddy Rincón im Fernsehen vertrat, hinterließ nach seinem Tod eine herzliche Botschaft

„Kolumbien definiert ihn als einen großartigen Fußballer, und ich definiere ihn als einen großartigen Menschen“, so beschrieb der Schauspieler Antonio Jiménez 2013 Freddy Rincón; Tatsache ist, dass der Cartagenero die titanische Aufgabe hatte, den Koloss von Buenaventura in der ausgestrahlten Serie 'La Selección' zu vertreten auf dem Caracol-Kanal und in dem sie auch andere kolumbianische Fußballlegenden wie Faustino Asprilla, Carlos' Pibe 'Valderrama und René Higuita gespielt wurden.

Neun Jahre später hätte Jimenez selbst nie gedacht, dass das Idol, das er vertrat und bewunderte, unerwartet sterben würde und um die überwiegende Mehrheit eines Landes trauerte, das von seinen Toren für America de Cali, Independiente Santa Fe und die kolumbianische Nationalmannschaft begeistert war. Der Cartagenero war den Tributen für den in Buenaventura geborenen Mann nicht fremd und am Donnerstagmorgen verbreitete er eine emotionale Botschaft über seine sozialen Netzwerke.

Getreu seinem Götzendienst für den legendären Stürmer teilte Jiménez auf seinem Instagram-Profil eine Bildergalerie mit Rincón, darunter einige Aufnahmen seiner Charakterisierung im Jahr 2013. Anbei schrieb er eine emotionale Botschaft, in der er gestand, dass er viele Jahre später nie daran gedacht hatte, sein Idol zu spielen.

„Eines Tages als Kind sah ich dich Fußball spielen, ohne die geringste Ahnung zu haben, dass ich eines Tages als du verkleidet sein würde (...) während ich als Kind spielte, hast du unserer Flagge Würde gegeben und den Namen unseres Landes mit vollem Mund geschrien, um ihn für immer in den Erinnerungen unseres herrlichen Fußballs festzuhalten!“ , nahm den Künstler in Hingabe an seine Muse gefangen.

Er wies dann darauf hin, dass es mehr als ein Zufall sei, dass sich beide auf der Straße getroffen hätten. „Gott wollte, dass ich derjenige bin, der die Geschichte eines Mannes erzählt, der, obwohl ich es liebte, Kolumbianer zu sein, auf der anderen Seite meines Landes dieses patriotische Gefühl verdient hat und auf welche Weise!“ und fügte dem Koloss des Hafens von Buenaventura eine Bedeutung „für immer“ hinzu.

Er dankte ihm für seinen Fußball, für seine Art zu sein, dass er einem ganzen Land Freude bereitet hatte, zu einer Zeit, in der ein Grund gebraucht wurde, um glücklich zu sein; „dass er den Namen unseres Landes so laut und lebendig klingt wie ein Schrei von Gol! Danke für das 5-0, danke für das Ziel nach Deutschland.“

Es ist erwähnenswert, dass der Schauspieler das Charisma, die menschliche Qualität und die Freundlichkeit interpretieren konnte, die den Spieler auf dem Platz im Leben auszeichneten. In der Serie wurde seine Zeit bei Independiente Santa Fe übermäßig in Erinnerung gerufen, was zeigte, dass der Stürmer vom reichsten, aber wiederum ungleichen Hafen des Landes in den Kardinalsteinbruch kam. Diese Aufführung wurde vom Koloss selbst anerkannt, und Jiménez zögerte nicht, die Schmeicheleien hervorzurufen, die wie auch bei so vielen anderen Gelegenheiten die Einfachheit des ersten Kolumbianers zeigten, der 1995 nach Real Madrid kam.

Schließlich schrieb der in Cartagena geborene Spieler ein neues Dankeschön an den Spieler, denn durch seine Fähigkeit konnte er demonstrieren, „woraus du gemacht wurdest, was du in dir hattest und einem ganzen Land gegeben hast! ... Ich hoffe, ich habe die Erwartungen an deine schöne Geschichte erfüllt und dass du die Liebe und Seele gespürt hast, die ich deinem Namen gegeben habe!“

Seine Botschaft schloss ihn - wieder - mit einem „Until Forever, Colossus“ voller Nostalgie, weil er 2013 ausgewählt wurde, um das Leben, die Arbeit und das Talent eines Spielers zu repräsentieren, der für viele „seiner Zeit voraus“ war; nicht nur wegen seines Spielstils, sondern auch wegen seiner Freundlichkeit.

