Ostern: Verhindern Sie, dass Ihr Haus während einer Reise ausgeraubt wird

Laut dem jüngsten Bulletin des Bezirkssekretariats für Sicherheit, Koexistenz und Justiz von Bogotá wurden die Diebstähle von Häusern in den ersten Monaten des Jahres reduziert. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2021 ging dieses Verbrechen um 36,7% zurück, während es 2022 einen rückläufigen Trend von 43,8% verzeichnete.

Es sollte jedoch bedacht werden, dass die Karwoche die erste lange Pause des Jahres ist, die von Tausenden von Menschen für Erholungsreisen oder Pilgerfahrten genutzt wird. Dann sind Ihre Häuser leer und einige skrupellose Menschen werden die Gelegenheit nutzen, Ihre Wertsachen zu betreten und mitzunehmen, was die Anzahl erhöht und Sie aus der Ruhe zurückkehren und Kopfschmerzen haben.

Um zu verhindern, dass Ihnen dies passiert, sollten Sie einige Empfehlungen befolgen, um Ihr Zuhause nicht in die Hände der Wohnungseigentümer zu legen, die möglicherweise darauf warten, dass Sie ihre ersten Fotos am Strand hochladen, um Maßnahmen zu ergreifen.

Der naheliegendste Vorschlag ist, vor Reiseantritt zu überprüfen, ob Ihre Türen und Fenster sicher geschlossen sind. Dazu gehört auch die Überprüfung, ob die Scharniere in gutem Zustand sind, ohne Rost oder Verschleiß. Wenn Sie Stangen installiert haben, stellen Sie sicher, dass sie unter mäßigem Druck, z. B. einem Stoß oder Tritt, steif bleiben. Vergessen Sie nicht Ihre Balkontür oder Ihr Fenster, es sollte keine Möglichkeit geben, sich von außen zu öffnen. Ziehen Sie den Schlüssel von Ihrem Schloss ab, bevor Sie gehen. Dieser Fehler ist häufiger als Sie denken.

Eine weitere Empfehlung ist, Ihr Zuhause einem vertrauenswürdigen Familienmitglied, Freund oder Nachbarn zu empfehlen: Bitten Sie ihn, von Zeit zu Zeit in Ihrem Haus herumzulaufen, um sicherzustellen, dass nichts Seltsames passiert. Wenn Sie Vertrauen in den Direktor Ihres Gebäudes haben, können Sie auch um denselben Gefallen bitten. Eine weitere gute Option ist es, mit der Polizei in Ihrem Quadranten zu sprechen.

Eine gute Idee ist es, Ihre Wertsachen wie Schmuck, Computer oder Konsolen außer Sichtweite zu lassen - fern vom Sichtfeld von Fenstern oder Balkonen. Verwenden Sie Vorhänge und bewahren Sie diese Gegenstände in Schränken, Schubladen oder unter der Matratze auf. Wenn Sie Zugang zu einem Safe haben, verwenden Sie ihn.

Eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass einige Hausdiebstähle geplant sind: Der Täter erhält die Information, dass Sie nicht zu Hause sein werden, und wartet auf den Moment, um zu handeln. Überprüfen Sie die Außenkanten von Türen und Fenstern auf Markierungen, die von den Wohnungseigentümern hinterlassen werden können, um Häuser zu markieren, die sich ideal zum Diebstahl eignen. Machen Sie Fotos, löschen Sie sie und melden Sie sich bei den Behörden.

Technologie kann auch Ihr Verbündeter oder Feind sein, wenn es darum geht, Ihre Sachen und die Ihrer Familie zu schützen. Mit einigen digitalen Assistenten wie Alexa oder Google Home können Sie die Lichter, Fernseher und Lautsprecher Ihres Hauses so programmieren, dass sie zu bestimmten Zeiten eingeschaltet werden, sodass von außen der Eindruck entsteht, dass sich Personen zu Hause befinden. Auch wenn Sie nicht über diese Assistenten verfügen, können Sie Ihr Fernseh- oder Tongerät über die Option „Timer“ manuell einrichten.

Auf der anderen Seite haben nicht alle Personen, die Ihnen in Ihren sozialen Medien folgen, gute Absichten. Erwägen Sie, Kriminelle nicht mit Posts zu warnen, die angeben, wann und wohin Sie reisen werden. Dieses Foto am Strand kann darauf warten, dass Sie und Ihre Lieben nach Hause zurückkehren.

LESEN SIE WEITER: