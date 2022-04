Orange Alarm für Wellen und starke Winde in der Karibik

La isla caribeña de San Andrés apunta a ser el "Destino de playa líder en el mundo". EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Das Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (IDEAM) erklärte den Orangenalarm in der Karibik zu den neuesten Berichten über starke Winde, Wellen, Regen und mögliche Stürme. Die Prognose des Unternehmens ergab, dass die Situation in den nächsten drei Tagen anhalten wird, insbesondere im Süden von Bolivar, Sucre, Córdoba und Urabá.

Ideam forderte kleine Schiffe auf, sich vor dem Abflug mit den Hafenkapitänen zu beraten, um Unfälle zu vermeiden. Tatsächlich erklärte der Highschool-Meteorologe Daniel Useche gegenüber Blu Radio, dass die Windbedingungen selbst zu dieser Jahreszeit „über dem Normalwert“ liegen.

Das Unternehmen gab an, dass an heiligen Tagen Winde zwischen 37 und 55 km/h erwartet werden. „In der zentralen Karibik wird aufgrund heftiger Wellen und Wellen mit Werten über dem Normalwert ein orangefarbener Alarm aufrechterhalten. Diese Situation wird voraussichtlich bis Ende der Woche andauern „, schloss Useche.

Ideam erwähnte auch, dass es das Nationale System für Katastrophenprävention und -reaktion (SNPAD) und das Nationale Umweltsystem (SINA) zur Verfügung stellt, die den täglichen technischen Bericht über Umweltwarnungen hydrometeorologischen Ursprungs herausgeben werden, damit die Bürger geeignete Bedenken äußern können.

Das Institut forderte auch die Vorbeugung durch Touristen, die die Karwoche nutzen werden, um zu den Stränden der Departements Atlántico, Magdalena und Bolivar zu reisen, da es aufgrund hoher Wellen zu Zwischenfällen kommen könnte.

Regenzeit

Es sei daran erinnert, dass die Direktorin von Ideam, Yolanda Gonzálex, bereits gewarnt hatte, dass die Major Week in weiten Teilen des Landes starke Regenfälle haben würde. Der Beamte erinnerte auch daran, dass für April, Mai und Juni in Kolumbien aufgrund der ersten Regenzeit des Jahres und der Entwicklung des La Niña-Phänomens im Land ein Niederschlagsanstieg zwischen 20 und 30% erwartet wird.

„In weiten Teilen des Landes wird es zu einem starken Einbruch von Feuchtigkeit und Niederschlägen kommen. (...) In Abteilungen wie Antioquia, Santander, Norte de Santander, in Cundinamarca und Boyacá werden wir erhebliche Niederschläge haben „, erklärte der Direktor von Ideam bei NoticEntro1 CM&.

Laut Ideam werden im vierten Monat dieses Jahres mit Niederschlägen über 20% gerechnet, insbesondere im zentralen Westen der Karibik, im Zentrum der Andenregion und in den Ausläufern von Orinoquia.

Für die Karibik prognostizierte das Institut Niederschlagsmengen von über 20% in La Guajira, Atlántico, Bolivar, Süd-Sucre und Córdoba, während im Rest der Region saisontypische Niederschläge erwartet werden. In San Andrés und Providencia werden Niederschläge erwartet, die zwischen 20 und 30% über den registrierten historischen Durchschnittswerten liegen.

Die Anden- und Orinoquia-Regionen werden auch Niederschläge über 20% und 30% der normalen Prognose verzeichnen. Laut Ideam wird im ersteren Fall der Anstieg der Niederschläge in Norte de Santander, im Cundiboyacense-Hochland und nördlich von Huila erwartet, während in Orinoquia der Anstieg in den Ebenen des Piemont von Meta und westlich dieser Abteilung erfolgen wird.

In Bezug auf den Amazonas berichtete das Institut, dass die Niederschläge vorerst voraussichtlich nahe an den historischen Durchschnittswerten liegen, dh nicht zunehmen werden.

