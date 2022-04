Kolumbien wird Ostern im Regen beenden, so Ideam

Für den Rest von Ostern werden laut dem Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (Ideam) im ganzen Land bewölkte und Regenbedingungen erwartet. Nach Angaben des Unternehmens werden bis zum 17. April Regenfälle erwartet, insbesondere im Pazifikraum südlich der Karibik sowie in der Mitte, im Norden und Westen der Anden.

Nach Angaben des Instituts ist es wahrscheinlich, dass im weiteren Verlauf dieser Woche die Niederschläge im Land zunehmend zunehmen werden, insbesondere am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. April.

Im Fall des Archipels San Andrés und Providencia gab der Beamte an, dass während des restlichen Osterfestes trockenes Wetter vorhergesagt wird, obwohl Ideam kurzfristige Regenfälle am Wochenende nicht ausschließt.

Es sollte daran erinnert werden, dass in der kolumbianischen Karibik der Orangenalarm aufgrund starker Winde und hoher Wellen, insbesondere auf hoher See, aufrechterhalten wird. Angesichts der Warnung empfahl Ideam sowohl den Behörden als auch Reisenden und Anwohnern der Region, sich über die Informationen, die sie vom Unternehmen ausgeben, auf dem Laufenden zu halten, um Notfälle zu vermeiden.

Sie können auch lesen: Fisch zu Ostern: Das Gesundheitsministerium von Bogotá warnt vor Arten mit hohem Quecksilbergehalt

Entgegen der Prognose für die Andenregion kündigte das Institut an, dass es nachmittags, nachts und in den frühen Morgenstunden unterschiedlich stark regnen wird, insbesondere in den Departements Antioquia, Norte de Santander, Santander, nördlich von Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío und Tolima.

Für die Savanne von Bogotá werden leichte Regenfälle an Gründonnerstagen und Freitagen geschätzt. Die anhaltendsten Niederschläge treten im Westen und Norden der Stadt zwischen dem Nachmittag und dem Abend dieser Tage auf. Laut Cadena wird außerdem eine Stromaktivität in der Hauptstadt des Landes erwartet.

Der Leiter der Prognosen bei Ideam gab außerdem bekannt, dass für den Rest der Karwoche in der Region Orinoquia und im Amazonasgebiet auch Regenbedingungen prognostiziert werden. Im Fall von Orinoquía werden nach Angaben des Beamten in einigen Gebieten der Departements Meta, Arauca, Casanare und westlich von Vichada Regenfälle unterschiedlicher Intensität mit der Wahrscheinlichkeit eines Gewitters ab diesem Karfreitag erwartet.

„Für den Amazonas werden die Regenfälle unterschiedlicher Intensität gegen Mittwoch und Karfreitag in Gebieten des Amazonas-Piemont und in Sektoren von Caquetá, Putumayo, andauern“, erklärte Cadena und fügte hinzu, dass die Niederschläge in dieser Region am Wochenende tendenziell abnehmen werden.

In Bezug auf den pazifischen Raum berichtete das Institut, dass in den kommenden Tagen starke Regenfälle prognostiziert werden, begleitet von Gewittern an den Nachmittagen, Nächten und frühen Morgenstunden, insbesondere in Gebieten von Chocó, im südlichen Valle del Cauca, im westlichen Cauca und im Nordwesten von Nariño.

Sie können auch lesen: Dies sind die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums für die Karwoche

Imagen de archivo. Por cuenta de la primera temporada de lluvias que a traviesa Colombia en este 2022, en lo que va del mes de abril ya se han registrado 50 cierres totales en las vías colombianas, según el Invías. Foto: Invías

Während der Karwoche teilte das National Institute of Roads (Invías) RCN Radio mit, dass es in diesem Jahr bisher in diesem Jahr insgesamt 225 Schließungen und 247 Teilsperrungen in den Straßenkorridoren des Landes gegeben hat, von denen im April insgesamt 50 Schließungen und 51 Teilschließungen stattgefunden haben.

Wie Invias dem Radiosender mit einer Sperrung am 12. April berichtete, sind die gemeldeten Sperrungen auf kolumbianischen Straßen:

- Eingeschränkte Durchfahrt (nach Zeitplan) im Straßenkorridor Los Curos-Málaga (Santander).

- Durchgang zu einer Fahrspur auf Kilometer 54 der Straße Orrapihuasi-Depression El Vergel (Caquetá).

- Durchgang zu einer Gasse auf der Straße Dos y Medio-Otanche (Boyacá).

- Eingeschränkte Passage auf der Straße Belén Sácama und der Straße Otanche-Chiquinquirá (Boyacá).

- Durchgang zu einer Gasse auf den Straßen Santa Cecilia-Mumbu und Apia-La Virginia (Risaralda).

- Eingeschränkte Passage auf den Straßen Balsillas-Santo Domingo und La Plata - Valencia, auf der Straße Altamira - Gabinete, Puerto Nolasco - Nataga, in Paicol - Tesalia - Teruel (Huila).

- Teilweise Schließung der Straße Pipiral-Villavicencio (Meta).

- Eingeschränkte Passage auf den Straßen La Lejía-Saravena und Ocaña-Sardinata (Norte de Santander).

- Durchgang zu einer einspurigen Straße auf der Straße La Vega-San Sebastián (Cauca).

- Eingeschränkte Durchfahrt zu einer einspurigen Straße auf der Straße Túquerres - Samaniego, auf der Straße Pasto - Higuerones, auf der Straße Pasto - La Piscicultura, Junín - Pedregal (Nariño).

- Eingeschränkte Durchfahrt auf einer Fahrspur auf der Straße Honda - Villeta, die in der Zwischenzeit von einem Erdrutsch in Tolima auf der Straße Fresno - Mariquita (Cundinamarca) betroffen war.

Angesichts der ersten Regenzeit des Landes und unter Berücksichtigung der Reisen, die während der Karwoche auf kolumbianischen Straßen stattfinden werden, empfahl Invías den Benutzern, den Zustand ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt zu überprüfen und die Verkehrszeichen und -maßnahmen stets zu beachten.

LESEN SIE WEITER