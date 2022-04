Tomate Barraza und seine Tochter Gaela machen Sozialarbeit und Sänger ist bewegt: „Es tut mir leid, dass ich nicht allen helfe“

'Tomate' Barraza und ihre Tochter Gaela Barraza waren an diesem Mittwoch, 13. März, im Programm En Boca de Todos zu präsentieren die Sequenz „Te compro todito“, in der beide auf die Straße gingen, um einkommensschwachen Menschen, die mit dem Verkauf von Süßigkeiten oder einem Produkt arbeiten, finanziell zu helfen.

Der Sänger und der Gewinner von Miss Peru La Pre 2022 waren im Bezirk San Miguel und verteilten ein bisschen Geld, das Tränen in denen zieht, die davon profitierten. Wie im Video zu sehen ist, gab das junge Model im Rahmen der Spende einen kleinen Tipp.

Dies bewegte zweifellos den anderen Radiosender und er zögerte nicht, der Produktion des Programms dafür zu danken, dass er ihn zur Teilnahme an dieser Sequenz und insbesondere mit seiner Tochter aufgerufen hatte.

„Wir möchten uns bei Ihnen bedanken (an En Boca de Todos). Wir sind definitiv ein Instrument, um Menschen zu erreichen, die es wirklich brauchen. Ich danke der Produktion des Programms dafür, dass sie uns angerufen haben „, sagte Carlos Barraza sehr bewegt, nachdem er die Zusammenfassung seiner Sozialarbeit gesehen hatte.

Sie hob auch die Gesellschaft des 14-jährigen Teenagers hervor und bedauerte, dass sie nicht mehr Menschen helfen konnte. „Ich, mein Vater und Großvater haben mir beigebracht, dass Almosengeben uns von der Sünde befreit. Ich bin stolz auf die Qualität, die Gaela mich bei diesen Dingen begleiten muss. Es tut mir leid, dass ich nicht jedem helfen kann.“

Gaela Barraza ihrerseits dankte ihren Eltern Carlos Barraza und Danuska Zapata dafür, dass sie ihr erlaubt haben, an dieser Sozialarbeit teilzunehmen und für die Möglichkeiten, die sie ihr zum Lernen geben, und für ihren persönlichen Geschmack. Er lobte sogar seinen Vater für das große Gefühl der Hilfe, das er hat.

„Um dem Leben und meinen Eltern für all die Möglichkeiten zu danken, die sie mir geben, zu studieren und hier zu sein, damit ich anderen helfen kann, die nicht über die gleichen Ressourcen wie andere verfügen. Danke an meinen Vater, weil er ein sehr kriegerischer Mann ist und für all die Dinge, die er mir beigebracht hat. Er hat ein sehr nettes Herz „, sagte sie.

Gaela Barraza und Tomate Barraza leisten soziale Arbeit. VIDEO: Amerika-Fernsehen

LESEN SIE WEITER