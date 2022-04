Staatsanwaltschaft beschuldigt den ehemaligen Bürgermeister von Manaure, La Guajira, wegen Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung und im Besitz

Für mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung und dem Besitz von Juan José Robles Julio als Bürgermeister der Gemeinde Manaure im Departement La Guajira für den Zeitraum 2020 bis 2023 reichte die Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten dieser kolumbianischen karibischen Stadt ein.

Das öffentliche Ministerium untersucht, ob der ehemalige Bürgermeister Gründe für die Unfähigkeit hatte, die Position als erste Autorität der Gemeinde zu besetzen, obwohl er eine angebliche Beziehung im zweiten Grad der Blutsverwandtschaft hatte, dh wenn er der Bruder von Carlos Arturo Robles Julio ist, der diente zwischen 2018 und 2021 als Rektor der Universität von La Guajira innerhalb von 12 Monaten vor seiner Wahl.

Aufgrund dieser Tatsachen hat das Abteilungsverwaltungsgericht am 15. Januar 2021 ein Urteil vorgelegt, das vom Staatsrat bestätigt wurde, in dem der Wahlakt von Robles Julio zum Bürgermeister von Manaure für null und nichtig erklärt wurde, und ordnete die Aufhebung der durch die Zählung erteilten Anmeldeinformationen an Kommission, die als solche gutgeschrieben wurde.

Die Aufsichtsbehörde gibt an, dass der ehemalige Präsident gegen Artikel 37 Absatz 4 des Gesetzes 617 von 2000 verstoßen hat, in dem es heißt: „Er kann weder als Kandidat registriert noch gewählt oder zum Gemeinde- oder Bezirksbürgermeister ernannt werden: (...) 4. Jeder, der Verwandtschaftsbeziehungen (...) bis zum zweiten Grad der Blutsverwandtschaft hat, zu Beamten, die innerhalb von zwölf (12) Monaten vor der Wahl Verwaltungsgewalt ausgeübt haben (...) in der jeweiligen Gemeinde (...)“.

Ebenso wies die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass in dieser Phase des Prozesses das mögliche Verschulden des ehemaligen Präsidenten wegen des offensichtlichen Verstoßes gegen zwingende Vorschriften vorläufig als sehr schwerwiegend eingestuft und als sehr schwerwiegender Fehler begangen wurde.

Die Staatsanwaltschaft von La Guajira ihrerseits gab an, dass die Akte nach der Untersuchungsphase an die benannte Stelle geschickt wird, um das Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Bürgermeister voranzutreiben, vor dem die Verfahrensbeteiligten Haftungsausschlüsse einreichen können, kostenlose Version und bieten und beantragen Beweise und ihre Schriftsätze, wenn sie das für relevant halten.

Juan José Robles Julio, ehemaliger gewählter Bürgermeister von Manaure, erhielt im Februar 2021 drei Anträge auf Ungültigkeit von den Anwälten Carlos Andrés Urbina Morales, Emiliano Arrieta Monterroza und Carlos Mario Isaza Serrano.

Das Verwaltungsgericht von La Guajira stornierte seinen Berechtigungsnachweis, der ihn bei dieser Gelegenheit als Bürgermeister der Gemeinde Manaure akkreditierte. Das Urteil des Gerichts war in erster Instanz, was bedeutet, dass Robles Julio die Möglichkeit hat, Rechtsmittel einzulegen, um gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Die von den drei Anwälten vorgebrachten Argumente waren nach Angaben der Zeitung El Espectador, dass Robles „nicht in der Lage war, für das Bürgermeisteramt von Manaure zu kandidieren, weil sein Bruder Carlos Robles Julio der derzeitige Rektor der Universität von La Guajira ist und er übt nach seinen Kriterien der Zivil- und Verwaltungsbehörde beim Abschluss von Alma-Mater-Verträgen“.

