Nach fast zwei Jahren Pause sind Arturo Peniche und seine Frau auf einer Reise der Versöhnung

Im Jahr 2020 sorgte Arturo Peniche in der Öffentlichkeit für Aufsehen, dass er sich nach fast 40 Jahren Ehe von seiner Frau Gabriela Ortiz getrennt hatte. Der Schauspieler machte die überraschende Ankündigung während des Interviews, das er der Journalistin Mara Patricia Castañeda für seinen Kanal En casa de Mara gab, und schockierte sofort sein Publikum, das seine Ehe als Beispiel für die Vereinigung in der mexikanischen Unterhaltung betrachtete.

Dann erklärte der Schauspieler von Seifenopern wie Maria Mercedes, dass er sich in seiner Ehe plötzlich unterbewertet fühlte und dass er mit der Mutter seiner beiden Kinder „nicht mehr verstanden“ habe. Deshalb beschloss er, das Haus der Familie zu verlassen, obwohl er die Möglichkeit einer Scheidung nicht ansprach und offen ließ Möglichkeit der Versöhnung.

„Ich hoffe, dass diese Trennung mit Gaby vorübergehend ist, wir passen die Dinge an, sie ist zu Hause und ich bin in meiner (...) Ich liebe, ich liebe meine Frau sehr, ich konnte mich einfach nicht an bestimmte Bedürfnisse anpassen, die sie hat, und sie wusste nicht, wie sie sich an bestimmte Bedürfnisse anpassen sollte, die ich habe, und über die wir sprechen „, sagte er kurz darauf für das Programm Sale the sun.

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

Seit einem Jahr und sieben Monaten hat der Schauspieler verschiedene Ansätze mit seiner Frau, ohne formell mit der Frau zurückzukehren, mit der er im Alter verheiratet war von 20.

Im April 2021 versicherte Peniche, dass er seine Frau nicht zurückerobern würde, sondern die Liebe kultivierte, die sie seit fast vier Jahrzehnten suchen. „Ich werde dir etwas sagen, jemand hat gesagt, dass ich meine Frau zurückerobere, ich möchte dir sagen, dass du nichts zurückgewinnen musst, du musst dich darum kümmern, du musst es besänftigen, du musst es lieben und die Veränderungen, die in meiner Ehe stattgefunden haben, waren ziemlich wichtig, wo sowohl sie und ich werde „, erklärte sie gegenüber TVNotas.

Der Vater des Fahrers und Schauspielers Brandon Peniche sagte dann, dass die Trennung für ihn eine wichtige Phase in seinem Leben sei, die die meisten Paare durchmachen müssen, besonders wenn sie zu lange zusammen waren. Neben der Zuneigung und Liebe, die er für seine Frau empfindet, gestand der Schauspieler von La Indomable, dass seine Familie viel tun musste und wie viele Erfahrungen sie zusammen gemacht haben.

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

„Ich denke, dass alle Ehen im Leben Neueinstellungen haben und nun, ich war auch dran. So viele Jahre Ehe, 39 Jahre Ehe, mit zwei Kindern, drei Enkelkindern, dass sie uns die Kontinuität des Seins und das Glück des Seins gegeben haben. Warum also nicht davon profitieren und weitermachen „, erklärte er dann.

Jetzt, ein Jahr und sieben Monate nach ihrer Trennung, war es Brandon Peniche, Sohn des erfahrenen Schauspielers, der als Gast an der Show Hoy teilnahm, in der er herausfand, dass seine Eltern sich so sehr für ihre Wiedervereinigung einsetzen, dass sie sich auf eine Reise der Versöhnung begeben.

„Im Moment sind sie auf Reisen, es geht ihnen gut, sie sind da“, sagte er. Brandon, der bis vor einigen Monaten zu den Reihen von TV Azteca gehörte, um später seine Rückkehr nach Televisa anzukündigen, teilte mit, dass die Trennung seiner Eltern ihnen half, sowohl einzeln als auch als Paar zu reifen.

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

„Ich denke, es hat sie als Menschen mehr gestärkt, ich denke, es hat sie sehr gereift und ich denke, dass es für alle schwierige Zeiten gekommen ist, allein zu sein und eine Weile über alles nachdenken zu können, und ich denke, das hat auch viel beeinflusst. Heute macht es mir Freude, sie zusammen oder getrennt zu sehen „, sagte er in Bezug auf die COVID-19-Gesundheitskrise, auf deren Höhepunkt sich Mitte 2020 Arturo Peniche und Gaby Ortiz in Mexiko trennten.

LESEN SIE WEITER:

Nach dem Skandal und einigen Anpassungen nahm Arturo Peniche seine 39-jährige Ehe wieder auf