Migrationen: Reisende wachten auf, um Notfallpässe zu bearbeiten und zu erhalten

Reisende sind außerhalb von Migrationen aufgewacht

Hunderte verzweifelter Reisender wachten vor dem Hauptsitz der National Superintendency of Migration auf, um ihre Daten verarbeiten und erhalten zu können pässe Peruanische Biometrie, die es ihnen ermöglicht, das Land zu verlassen und die Osterfeiertage problemlos zu genießen.

Das Fehlen von Pässen und Ausfällen im Drucksystem dieses Dokuments führten am vergangenen Montag, dem 11. April, dazu, dass mehr als 100 Personen nicht an Bord gehen konnten ihre Flüge und zahlen Sie mehrere tausend Dollar, um Ihre Tickets zu verschieben und sie nicht zu verlieren.

Bei dieser Gelegenheit nimmt die Einwanderungsbehörde nur an geplanten Terminen und Reisenden teil, die innerhalb der nächsten 48 Stunden reisen, andernfalls wird sie sich nicht um die Anfrage kümmern.

Laut dem Reporter von América Noticias verbrachten einige Leute die Nacht außerhalb des Hauptquartiers von Breña, um als erste gesehen zu werden, aber einige Reisende beschwerten sich gestern über die Verzögerung bei der Zustellung des Reisepasses, da sie nach Abschluss des Verfahrens bis zu fünf Stunden auf die Zustellung von warten müssen das Dokument. Viele müssen sogar mit ihrem Gepäck zum Flughafen rennen, um ihren Flug nicht zu verpassen.

Auf einer Tour durch die Außenbereiche von Migraciones wurden auch Dutzende von Menschen mit Behinderungen gesehen, deren kleine Kinder und ältere Erwachsene im Sitzen warteten und Decken umarmten, die sie schützen, da die Temperatur in Lima seit einigen Tagen erheblich gesunken ist, insbesondere am frühen Morgen.

Im Vergleich zu gestern wurde heute die Zulassung ruhig und reibungslos erteilt, aber die Beschwerden fallen auf die Verzögerung der Pflege, wenn man sich innerhalb des Geländes befindet.

Am Flughafen Jorge Chávez ist die Situation ruhiger und das Verfahren wird normal durchgeführt. Einige Personen werden jedoch zur Zustellung des Dokuments an das Büro der Mall Plaza Bellavista verwiesen, was zu Beschwerden bei den Benutzern führt.

SIE WERDEN ZU OSTERN TEILNEHMEN

In einer neuen Erklärung berichtete Migraciones: „Um denjenigen, die ihre Pässe bearbeiten müssen, größere Einrichtungen zu bieten, wurde vereinbart, dass die Die dezentrale Agentur del Jockey Plaza wird an diesem Donnerstag und Karfreitag teilnehmen. Bürger, die ihre Pässe benötigen, werden an diesen Orten von 8.00 bis 17.00 Uhr beachtet, da sie das Land innerhalb der nächsten 48 Stunden verlassen sollen.“

Sie fügen hinzu, dass sich die Agentur Mall Plaza Bellavista um die Fälle kümmern wird, die vom Migrationsbüro am Flughafen Jorge Chávez überwiesen werden. „Dies ist für diejenigen gedacht, die ihren Reisepass 24 Stunden vor ihrem geplanten Flug bearbeiten.“

Darüber hinaus argumentieren sie, dass „Iberia, Viva Air, Europa Air, Latam, KLM und Air France Einrichtungen für Umplanung von Flügen ohne Zahlung von Gebühren und zusätzlichen Kosten“.

„Auf diese Weise werden Passagiere betreut, die in den letzten Tagen von der Verzögerung bei der Erlangung eines elektronischen Passes betroffen waren“, heißt es in der Erklärung.

„Es wird auch mit der Association of International Air Transport Companies - AETAI - und mit jeder der 25 internationalen Fluggesellschaften, die in unserem Land einen Ausgangspunkt haben, verwaltet, um denjenigen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen.“

