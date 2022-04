Fiorella Cayo: Wer ist Miguel Labarthe und warum sind sie nach 2 Jahren Ehe zu Ende gegangen?

Die Pause zwischen Fiorella Cayo und Miguel Labarthe hat Einheimische und Fremde mehr als überrascht. Obwohl sie kein Medienpaar waren oder im Fernsehen auftraten, versäumten es beide nicht, ihre Liebe in sozialen Netzwerken zu zeigen.

Am 12. April gestand Stephanie Cayos ältere Schwester jedoch, dass ihre Ehe mit Miguel Labarthe zu Ende gegangen wäre und in Erklärungen zu Die Presse enthüllte, dass der Unterschied zwischen ihren persönlichen Werten sie letztendlich distanzierte.

„Ich denke, es gab eine Abweichung in der Integrität der Werte. Man kann einige Dinge verzeihen, wenn man versucht, Dinge zu sehen, die nicht so weiß, nicht so schwarz sind. Aber schließlich gibt es Dinge, die deiner Essenz widersprechen, du musst bis jetzt nicht mehr sagen. Wir waren nicht auf die gleichen Werte ausgerichtet „, sagte die Schauspielerin für die Kameras von America Today während des roten Teppichs des Films „Sag mir nicht Spinster 2".

WER IST MIGUEL LABARTHE?

Fiorella Cayo und Miguel Labarthe heirateten am 1. Dezember 2019 in Tarapoto im Bezirk Sauce in Begleitung ihrer Familie und enge Freunde. Seitdem sind die Augen der Medien wachsam auf Probleme zwischen ihnen.

Über Miguel Labarthe ist nur sehr wenig bekannt. Wie in ihren sozialen Netzwerken zu sehen ist, verfügt der Ehemann der peruanischen Schauspielerin und Tänzerin über umfangreiche Erfahrung im Marketing und war Einkaufsleiter für Unternehmen wie Saga Falabella. Derzeit würde er für die Marke Oechsle arbeiten.

Ebenso hat er auf seinem offiziellen Instagram-Account mehr als 10.000 Follower und ist weiterhin aktiv, da er nicht zögert, Fotos und Videos seiner verschiedenen Weltreisen wie nach China, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten zu teilen Länder.

Es zeigt sogar, dass er in guter körperlicher Verfassung bleibt, da er am Strand Bilder seines Körpers postet und die Sportarten ausübt, die er am meisten mag. Was er auch deutlich machte, war seine Liebe zu Fiorella Cayo, da er ständig romantische Schnappschüsse mit ihr postete.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

WIE LANGE BIST DU GETRENNT?

Als Fiorella Cayo gefragt wurde, wann sie ihre Beziehung beendet hatten, hatte sie kein Problem damit zu antworten, dass die Trennung kürzlich stattgefunden hat. Außerdem stellte sie klar, dass sie ihren Ehemann immer noch als eine großartige Person ansieht, obwohl sie sich während ihrer Ehe nicht in mehreren Dingen einig waren.

„Nicht in letzter Zeit und ich wünsche ihm alles Gute, er ist ein großartiger Mensch. Aber wir waren nicht auf dieselben Werte ausgerichtet. Es gibt Menschen, die viele Jahre in einer Ehe leben, weil sie plötzlich keinen anderen Ausweg haben und wir tun es „, sagte das Mitglied der Familie Cayo dem Morgenmagazin von América Televisión.

Fiorella Cayo gibt bekannt, dass sie „kürzlich“ von Miguel Labarthe getrennt wurde. Darüber hinaus erzählt er mehr Details seiner Trennung | VIDEO: America TV//America Today

