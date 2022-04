Deltacron und XE zeigen, wie sich Coronavirus dauerhaft neu erfindet

Coronavirus Moving Through the Blue Tunnel

Viren verändern sich ständig, oft auf eine Weise, die Ihre Überlebenschancen wirklich beeinträchtigt. Von Zeit zu Zeit können diese Mutationen jedoch zugunsten des Virus wirken. Das Virus ist unvorhersehbar und hat es in diesen Pandemiejahren gezeigt.

Viele Experten fragen sich, wie die Zukunft der Coronavirus-Pandemie aussehen wird. Könnte es eine Variante geben, die uns zu dem zurückbringt, was wir 2020 erlebt haben ? Das ist die große Frage, die Wissenschaftler zu beantworten versuchen.

„Während sich der Virus vermehrt, treten Fehler bei der Wiedergabe seines Codes auf. Die meisten dieser Fehler führen zu einem Virus, der nicht kompetent ist oder einfach verschwindet „, sagte Dr. Mike Ryan, Geschäftsführer des Health Emergencies Program der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Muchos expertos se preguntan cuál será el futuro de la pandemia de coronavirus y piden que continúen los testeos (REUTERS/Lam Yik/File Photo) REUTERS

Im März bestätigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Existenz einer neuen Variante, die Delta und Ómicron kombiniert und Deltacron heißt. „Wir sind uns dieser Rekombination bewusst. Es ist eine Kombination aus Delta AY.4 und Ómicron BA.1. Es wurde in Frankreich, den Niederlanden und Dänemark nachgewiesen, jedoch auf sehr niedrigem Niveau „, berichtete Dr. Maria Van Kerkhove, führende Epidemiologin, auf einer Pressekonferenz in Genf. Der Experte stellte jedoch klar, dass vorerst „keine Änderung der Epidemiologie oder des Schweregrads“ festgestellt wurde. „Aber es laufen viele Studien“, sagte er. In der wissenschaftlichen Literatur wurde diese neue Variante bereits als „Deltacron“ bezeichnet, wie in einem im British Medical Journal veröffentlichten Artikel angegeben, obwohl sie derzeit als XD anerkannt ist.

Abgesehen von dieser neuen Variante äußerte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, seine Besorgnis darüber, dass „mehrere Länder die diagnostischen Tests für COVID-19 drastisch reduzieren“.

„Dadurch können wir nicht erkennen, wo sich das Virus befindet, wie es sich ausbreitet und sich entwickelt. Tests sind weiterhin ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie als Teil einer umfassenden Strategie „, sagte der Beamte. In diesem Zusammenhang warnte er, dass „viele Länder in Asien und im Pazifik mit einer Zunahme von Fällen und Todesfällen durch COVID-19 konfrontiert sind“. „Das Virus entwickelt sich weiter und wir stehen weiterhin vor großen Hindernissen bei der Verteilung von Impfstoffen, Tests und Behandlungen, wo immer sie benötigt werden“, sagte er.

Un estudio afirma que XE es un 10% más transmisible que la variante BA.2, que ya contaba con un 75% de poder de infección respecto a la Ómicron original (Getty) Eugene Mymrin | Getty Images

Laut Dr. Fernando Gonzálex Candelas von der Abteilung für Gelenkinfektionen und öffentliche Gesundheit der Stiftung zur Förderung der Gesundheit und biomedizinischen Forschung der valencianischen Gemeinschaft (Fisabio) und der Universität Valencia erkennt die WHO nur die rekombinante Variante XD als Variante unter surveillance [VUM, überwachte Variante]. „Die XD-Variante ist in der Tat eine Variante mit einem Teil von Delta und einem Teil von Ómicron. Insbesondere ist das Protein S (Spike) vom Ómicron-Typ (BA.1) und der Rest des Genoms entspricht Delta „, sagte der Experte.

Er erklärt weiter, dass es „eine andere rekombinante Variante gibt, die der XE-Linie entspricht, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern nachgewiesen wurde und mit einer etwas höheren Übertragbarkeit verbunden zu sein scheint als die darin enthaltenen Genome, beide Ómicron, aber ein Teil ist BA.1 und das andere ist BA.2. Derzeit betrachtet die WHO es nicht als eine Variante, die überwacht werden muss, obwohl dies aufgrund der in diesem Land festgestellten erhöhten Übertragbarkeit für Public Health England gilt.“ Experten fordern Ruhe und erklären, dass es sich um einen weiteren Mechanismus des Virus handelt. „Es sollte uns keine Angst machen. Es ist während der gesamten Pandemie passiert und wird auch weiterhin passieren.

„Dies ist die virale Dynamik und das Ergebnis seiner Replikationsfähigkeit, die es milliardenfach tut und dem Virus hilft, seine genetischen Eigenschaften zu ändern und Wege zu finden, um in einer feindlichen Umgebung zu überleben.“ Auf diese Weise begann der Infektiologe und Mitglied der Impfstoffkommission der Argentinischen Gesellschaft für Infektologie (Sadi) Francisco Nacinovich (75.823) Infobae den Grund für die Entstehung der neuen Subvariante zu erklären. Er fuhr fort: „Manchmal machen es diese Änderungen (das Virus) effizienter darin, sich weiter zu vermehren, auszubreiten und Schaden zu verursachen, und manchmal erlauben diese Änderungen, die sie zufällig bewirken, nur einige dieser Eigenschaften. Vielleicht machen sie die Verbreitung sehr effizient, aber mit geringeren Auswirkungen auf die Gesundheit oder umgekehrt.“

Según la agencia sanitaria de Naciones Unidas, hoy hay un predominio global de la variante Ómicron del coronavirus (NHI)

Ein offizieller Bericht, der am 29. März von der WHO veröffentlicht wurde, besagt, dass die XE-Variante am 19. Januar von der britischen Health Security Agency zum ersten Mal in Großbritannien entdeckt wurde. Die Studie gibt an, dass XE um 10% übertragbarer ist als die BA.2-Variante, die im Vergleich zum ursprünglichen Omicron bereits eine Infektionskraft von 75% hatte. Daher sollte es in wenigen Wochen zur vorherrschenden Untervariante werden. Interessanterweise und laut dem US Center for Disease Control and Prevention (CDC) überwachen Epidemiologen, die für US-Gesundheitsbehörden arbeiten, XE nicht, was noch nicht als „Variante des Interesses“ oder „besorgniserregende Variante“ beschrieben wurde. Die WHO legt jedoch auch fest, dass die Überwachung möglicher neuer Mutationen so lange wie nötig fortgesetzt wird.

Fragen, wie lange oder wie oft SARS-CoV-2 seiner Replikation folgen konnte, wurden bereits mit dem Aufkommen der BA.2-Subvariante aufgeworfen, die zwar leichte Krankheitsfälle hervorrief, ihre Übertragungsrate jedoch fast weltweit Ausbrüche verursachte.

Experten für Virologie und Genomik glauben nicht, dass rekombinante XE schwerer oder resistenter gegen Impfstoffe ist als andere Omicron-Typen. Professor François Balloux, Genetiker am University College London, sagte, die Variante werde wahrscheinlich einem ähnlichen Weg folgen wie die längst vergessene AY.4.2 Delta-Linie, die in Großbritannien Ängste weckte, sich aber anderswo nicht durchsetzen konnte. In seinen sozialen Netzwerken sagte Professor Balloux: „XE ist keine besorgniserregende Variante“.

Die Impfstoffe boten aufgrund der vorherigen Varianten einen guten Schutz vor schweren Krankheiten und Todesfällen, Experten weisen jedoch darauf hin, dass bekanntermaßen eine dritte Impfstoffdosis erforderlich ist, um den gleichen Schutz gegen Omicron zu bieten.

Los expertos advierten que cuando los niveles de transmisión del virus son altos y hay más posibilidad de que una persona se contagie al mismo tiempo con dos variantes (REUTERS/Toby Melville/File Photo) REUTERS

Geburt einer Subvariante

Experten warnen davor, dass, wenn das Übertragungsniveau des Virus hoch ist und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass eine Person gleichzeitig mit zwei Varianten infiziert wird. In diesem Fall „kombiniert“ die resultierende Variante genetisches Material aus beiden „und wenn es gelingt und effizient übertragen werden kann, wird es zu einer neuen Variante im Umlauf.

Laut der Gesundheitsbehörde der Vereinten Nationen überwiegt heute die Ómicron-Variante des Coronavirus weltweit. Es basiert auf der Berücksichtigung der 382.789 Sequenzen, die auf die GISAID-Plattform hochgeladen wurden, mit Proben, die in den letzten 30 Tagen gesammelt wurden. 99,7% waren Proben von Patienten mit der Omicron-Variante. Nur 0,1% waren Delta, und 649 Sequenzen wurden keiner Pango-Linie zugewiesen (0,2%).

„Denken Sie daran, dass die globale Verbreitung besorgniserregender Coronavirus-Varianten unter Berücksichtigung von Überwachungsbeschränkungen interpretiert werden sollte, einschließlich unterschiedlicher Sequenzierungsfähigkeiten und Probenahmestrategien zwischen den Ländern sowie Verzögerungen bei der Berichterstattung. Darüber hinaus haben einige Länder möglicherweise ihre Analyse- und Sequenzierungsrichtlinien geändert „, kommentierte die WHO in ihrem wöchentlichen Newsletter.

La variante Ómicron sigue replicándose en todo el mundo y está originando subvariantes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

Für Gonzálex Candelas sind wir in der gegenwärtigen Situation angesichts der unterschiedlichen Mutationen in den drei beteiligten Hauptvarianten Delta und dem Omikron BA.1 und BA.2 weiterhin mehr daran interessiert, ob die neuen Mutationskombinationen, die sich aus der Rekombination ergeben, wichtigere kombinierte Wirkungen hatten als getrennt, in der Lage zu sein, die Übertragbarkeit zu erhöhen, die Wirksamkeit des Impfstoffs zu verringern oder zu Fehlern in der PCR-Diagnostik zu führen oder einige monoklonale Antikörper-basierte Behandlungen unwirksam zu machen“.

Im Moment aller rekombinanten XE-Varianten scheint es am schnellsten zu wachsen, aber es ist nicht klar, ob es auf ein lokales Phänomen in Großbritannien oder auf die Variante selbst zurückzuführen ist. Am 5. April wurden im Vereinigten Königreich 1125 XE-Fälle identifiziert, gegenüber 637 am 25. März. Der erste bestätigte Fall hat ein Musterdatum vom 19. Januar dieses Jahres, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise seit mehreren Monaten in der Bevölkerung im Umlauf war. Seitdem wurde XE in Thailand, Indien und Israel. Es wird vermutet, dass sich die letzteren israelischen Fälle unabhängig entwickelt haben könnten. Die Vereinigten Staaten haben noch keine Fälle von XE gemeldet.

Auf die Frage, ob XE eine neue Welle globaler Infektionen auslösen könnte, sagte Nacinovich, dass „es natürlich zu Ausbrüchen führen kann, und hier ist es wichtig, darauf hinzuweisen, wie die Wissenschaft funktioniert“. „Es ist ein Beispiel dafür, dass die Wissenschaft über jede geografische, politische oder ideologische Grenze hinaus kollaborativ und solidarisch arbeitet, und das ist eine sehr positive Realität, die uns dazu einlädt, darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, in Wissenschaft und Bildung zu investieren, was uns ermöglicht, in allen Aspekten zu wachsen und Auswirkungen hat in allen Lebensszenarien. Mensch „, überlegte er.

„Wir sind uns dieser Art von Szenario bewusst, das uns mit allen Alarmen konfrontiert, um zu sehen, was im Land passiert und wie diese Variante Argentinien erreicht“, schloss Nacinovich.

LESEN SIE WEITER: