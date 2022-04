COVID-19-Fälle und Todesfälle sinken weltweit weiter

Foto de archivo. Personas usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19 caminan durante la pandemia en una calle de Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Luisa González

Laut Daten, die heute im wöchentlichen epidemiologischen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht wurden, ist die Zahl der durch Covid-19 verursachten neuen bestätigten Fälle und Todesfälle in der letzten Woche weltweit weiter zurückgegangen.

Dies ist die dritte Woche in Folge, in der beide Indikatoren in den letzten sieben Tagen um 24 Prozent bzw. 18 Prozent zurückgegangen sind.

Die weltweite Gesamtzahl der letzten Woche betrug 7 Millionen neue Fälle von Covid-19 und 22.000 zusätzliche Todesfälle, wobei in allen Regionen Rückgänge zu verzeichnen waren.

Damit steigt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Menschen, die sich einem diagnostischen Test unterzogen haben, auf 496 Millionen, während die Todesfälle weltweit 6 Millionen erreichen.

Die WHO bestand darauf, dass diese positiven Trends mit Vorsicht interpretiert werden sollten, da viele Länder ihre Teststrategien ändern und diese erheblich zurückgegangen sind, was dazu führte, dass weniger Fälle entdeckt wurden als die realen.

El logo de la OMS REUTERS

In der vergangenen Woche meldeten die Vereinigten Staaten die höchsten Todesfälle (3.682), gefolgt von Korea (2.186), Russland (2.008), Deutschland (1.686) und Brasilien (1.120).

Europa und der Westpazifik, zu dem auch China gehört, verzeichneten in beiden Fällen die größten Rückgänge von 26 Prozent.

Afrika war der Kontinent mit dem stärksten Rückgang neuer Todesfälle (-40%).

In demselben epidemiologischen Bericht gab die WHO an, dass sie weiterhin mehrere Subvarianten der Omicron-Variante überwacht, die 99,2 Prozent aller weltweit durchgeführten genetischen Sequenzierungen ausmacht.

Wissenschaftler verfolgen daher die Entwicklung der Subvarianten BA.1, BA2, BA3 sowie der neuesten BA.4 und BA.5 sowie der rekombinierten Form von BA.1 und BA.2, um ihre Eigenschaften zu bestimmen und ihre möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit zu verstehen.

Die WHO bestätigte auch, dass Omicron zwar die Immunität von Impfstoffen vermeiden kann, Impfstoffe jedoch immer noch als wirksam bei der Vorbeugung schwerer Krankheiten und Krankenhausaufenthalte angesehen werden.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: