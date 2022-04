Allein mit Merritt Wever, Fivel Stewart und Liz Flahive für „Roar“ verwandelte sich ein weibliches Kaleidoskop in eine Miniserie

„Roar“ ist eine kommende Apple TV Plus-Miniserie, die den Kurzgeschichtenroman der irischen Schriftstellerin Cecelia Ahern adaptiert. Vor der Premiere sprachen wir mit einer der Schöpferinnen, Liz Flahive („Glow“) und den Stars Merritt Wever und Fivel Stewart, die in zwei separaten Folgen der Staffel mitspielen.

Wie wird die Erfahrung einer Frau aus verschiedenen Szenarien und Perspektiven definiert? Die irische Schriftstellerin Cecelia Ahern brachte auf den Seiten von Roar, einer Sammlung von Kurzfilmen, verschiedene Antworten auf die Welt der Literatur Geschichten, die Geschichten zusammenbringen, die sich durch Drama, Komödie, Fremdheit und ein bisschen das Gefühl, die Freiheit der Frauen zu erobern, auszeichnen. Am 15. April wird Apple TV+ eine Miniserie veröffentlichen, die passt dieses Buch unter dem Blick auf Liz Flahive und Carly Mensch an, die Autoren, die den berühmten Glow gedreht haben.

Über eine Videoanrufverbindung erklärte sich Infobae bereit, mit Flahive und zwei der Schauspielerinnen zu sprechen, aus denen die Besetzung bestand. Merritt Wever (unvorstellbar) und Fivel Stewart (atypisch). Jeder von ihnen teilte seine Beziehung zu Aherns Roman und wie es ihnen gelang, verschiedene Geschichten in kurzen Folgen für ein limitiertes Serienformat zu erstellen, was es ihnen nicht erlaubt, zu viel zu erweitern, um eine Handlung zu entwickeln.

„Wir haben sehr unterschiedliche Gehirne. Wenn wir also gemeinsam auf etwas reagieren, fühlt es sich besonders an“, gab Liz Flahive ihre Arbeit mit Carly Mensch zu und fügte hinzu, dass das Lustigste an diesem Vorschlag darin bestand, dass einige Kapitel zu kurz waren oder die Namen der Charaktere unbekannt waren:“ Was wir an Büchern lieben, ist, dass Geschichten tatsächlich sehr selten sind [...] In jeder der Geschichten steckt eine sehr klebrige Idee, Prämisse oder Allegorie, die einen wirklich erfasst .“

„Und ich denke, Cecelia war sehr offen mit uns, sie war froh, dass wir Geschichten aufgenommen und sie komplett ruiniert und zu unseren gemacht haben“, sagte sie und erinnerte sich an den Beginn des Projekts. „Wie es sich auch anfühlt, wenn Sie die Arbeit anpassen, ist ein Tanz von 'wie sehr möchten Sie, dass wir hier sind? „Sie war sehr großzügig und sagte: „Nein, nimm es. Es gehört dir. 'Und jetzt ist es eine andere Sache, also war das spannend für uns.“

Der Zweck, Roar auf die kleine Leinwand zu bringen, war auch durch die großartige Gelegenheit gerechtfertigt, acht Geschichten mit Frauen zu schreiben, die sich voneinander unterscheiden. Für den Mitschöpfer wäre es wie eine „Art Kaleidoskop“, das sich durch seine Vielfalt (von Stimmen, Alter und Sichtweisen) auszeichnet, ohne jedoch in die Aussage zu geraten, dass dies als solches alles ist, was Frauen sind . Ein Teil dieser Vision war ein Erbe von Cecelia Ahern selbst, wie sie ausführlich beschreibt.

Auf die Frage nach ihrer Lieblingsepisode der gesamten Staffel protestierte Liz Flahive sofort: „Ich kann meinen Lieblingssohn nicht wählen!“ Er konnte jedoch nicht umhin zu gestehen, dass er „The Woman Who Was Fed By A Duck“ mit Merritt Wever - den er seit Krankenschwester Jackie kennt - liebt, weil er es nicht nur schrieb, sondern auch hinter den Kameras sitzen konnte, um es zu leiten. Die Erfahrung war... einzigartig und extrem seltsam.

„Als wir das gemacht haben, wussten wir nicht, wie es wäre, eine Frau und eine Ente in so vielen Szenen zusammen zu sehen“, sagte er. „Es war spannend, weil wir auf der Gratwanderung waren, weißt du? Wenn du Dinge tust, sagst du manchmal: „Das wird funktionieren, weil ich es schon einmal gesehen habe“. Und als wir es planten, war es, als hätte ich so eine Szene noch nie gesehen. Ich weiß nicht genau, wie man eine Frau filmt, die eine Sexszene mit einer Ente macht, aber wir werden es herausfinden.“

Die Frau, die eine Ente „liebte“ und eine andere, die Pferde liebte

Merritt Wever, der daran erinnert wurde, Zoey Barkow in Schwester Jackie zum Leben zu erwecken und der furchtlose Detektiv von Inconceivable zu sein, spielt in einer der bizarrsten Episoden von Roar die Hauptrolle. Von Anfang an war sie der Ansicht, dass es am schwierigsten sein würde, mit einem echten Tier zu handeln. Bei der Ankunft am Set ermöglichte die Komplizenschaft zwischen dem Protagonisten und Justin, der Ente, die Romanze zwischen diesen beiden Charakteren. Das Komplizierte endete mit dem Üblichen: Schauspiel und wie er sich beim Spielen einer Szene ehrlich fühlen kann.

„ Ein Teil der Erzählung, die ich für mich selbst erfunden habe, ist, dass sich dieser Charakter an einem sehr unsicheren Ort befindet. Sie ist sehr getrennt von den Menschen, die ihr am nächsten stehen, als hätte sie viel gelitten. Und sie trifft dieses Wesen, von dem sie glaubt, dass es ihre guten Dinge füttert, die ihr helfen werden „, sagte sie über „Die Frau, die von einer Ente gefüttert wurde“. „ Im Laufe der Episode merkt sie, dass er sie mit sehr schlechten Dingen füttert, und am Ende der Episode lernt sie, sich selbst zu ernähren .“

Wever glaubt auch, dass dieses Kapitel Gaslicht widerspiegelt, eine Art emotionalen Missbrauchs, der bei Paaren sehr häufig vorkommt, aber in diesem Fall in einer Beziehung zwischen einer Frau und einer Ente auftritt. Auf der anderen Seite war ein Aspekt, den er für „herausfordernd“ dieser Fernsehproduktion hielt, die Geschichte dieser Figur anhand eines eher kurzen Drehbuchs der Öffentlichkeit zu liefern.

„Einer der schwierigen Teile dieser Episode ist, dass wir versuchen, eine Geschichte über etwas zu erzählen, das über einen bestimmten Zeitraum langsam und plötzlich passieren kann, und wir haben nur ein realistisches [Zeit-] Limit, das schnell passiert ist. Ich hoffe, es sieht immer noch ehrlich und glaubwürdig aus. Aber ich stimme zu, dass eine halbe Stunde oder 30 Seiten keine lange Zeit sind, um eine Geschichte zu erzählen, und es erfordert viel Geschick, um sie richtig zu machen „, fügte er hinzu.

Im Gegensatz zu seinem Co-Star bei Roar ist die Fivel Stewart-Episode die einzige, die ursprünglich nicht im Buch enthalten war und reines Schreiben für das Fernsehen war. „The Girl Who Loved Horses“ erforderte für die junge Schauspielerin ein hartes Training, obwohl sie seit ihrer Kindheit mit dieser Umgebung vertraut ist. Liebst du sie wirklich im wirklichen Leben?

„Oh ja! Einhundert Prozent. Ich bin mit Pferden aufgewachsen „, verriet er. „ Ich wusste, wie man ein Pferd mit einem amerikanischen Sattel reitet, also war es nützlich. Und Jane, meine Figur, fährt ohne einen, also musste ich diesen Stil lernen und das war eine andere Welt „, hob sie ihre Erfahrungen am Set hervor, die sie zwangen, vor den Dreharbeiten etwa sieben Wochen Training zu haben. „Ich hatte eine längere Erfahrung mit Roar, mehr als eineinhalb Wochen oder geh und schieße und beende [...] Es fühlte sich an, als würde ich einen Film drehen.“

Stewart erfüllte sich nicht nur den Traum, in einem historischen Stück zu spielen, sondern betonte auch, dass die Hauptidee hinter dieser Geschichte darin besteht, dass „Gewalt normalerweise nicht der richtige Weg ist“. Zunächst versucht Jane, sich an dem Mann zu rächen, der ihren Vater ermordet hat, aber die Tochter des Pastors - die als ihre Freundin angesehen werden könnte - beeilt sich in ihren Versuchen, ihn dazu zu bringen, von dieser Selbstmordmission abzusehen.

„Ich hoffe, dass Frauen oder andere, die diese Episode sehen, verstehen, dass selbst wenn Sie verletzt oder wütend sind, einfach Luft holen und die Situation verstehen und dass irgendwann die richtigen Dinge passieren werden“, sagte er. Obwohl dieses Fragment nicht zu den Seiten von Cecelia Ahern gehörte, las sie es während der Dreharbeiten: „Die Geschichten im Allgemeinen sind unglaublich und die Tatsache, dass sie es sind, aber dass es auch so schockierend ist... Sie hat unglaubliche Arbeit geleistet“.

In Bezug auf ihre jüngste Rolle als Izzie Taylor in Atypical haben wir Fivel Stewart gefragt, ob sie zustimmen würde, mit einem Spin-off zurückzukehren, das sich auf ihr fiktives Paar und das von Casey Gardner, Sams jüngerer Schwester, konzentriert. „Ich würde es komplett machen. Die Zusammenarbeit mit Brigette [Lundy-Paine] an einer Serie wäre ein Traum „, lachte er. „Ich hätte mein Leben herausgefunden. Ich würde sagen: 'OK, das ist alles was ich brauche. 'Das wäre toll.“

Alle acht Folgen von Roar werden ab dem 15. April auf Apple TV+ verfügbar sein .

LESEN SIE WEITER:

Severance wird eine zweite Staffel auf Apple TV+ haben