Fünf Dokumentarfilme, die das kolumbianische Kino beim HotDocs Festival in Kanada repräsentieren werden

Das kolumbianische Kino ist wieder auf der Welt präsent, diesmal vom wichtigsten Dokumentarfestival in Nordamerika: HotDocs. Dort werden vier nationale Ausstellungen gezeigt, unter der Prämisse, die siebte Kunst nationaler Charaktere und Filmemacher auf den größten Teil des Planeten auszudehnen.

Das Hot Docs International Documentary Film Festival of Canada ist eines der traditionellsten in diesem Land und in dieser Reihenfolge der Ideen dasjenige mit der größten Relevanz für das dokumentarische Genre in dieser Region. Seit 1993 ist dieses Festival nicht nur für Kritiker und Filmregisseure aus den USA und Kanada von großer Bedeutung.

Darüber hinaus ist die Organisation dieses Treffens für die Verwaltung verschiedener Produktionsfonds und die Durchführung von Produktionsprogrammen verantwortlich, darunter Doc Soup und Hot Docs Showcase. Jetzt, in diesem Jahr, werden im Rahmen dieses Festivals vier kolumbianische Dokumentarfilme gezeigt.

In diesem Jahr findet vom 28. April bis 8. Mai die 29. Ausgabe des Festivals statt. Dort werden audiovisuelle Formate ausgestellt, deren Hauptelemente Migration, Natur und Umwelt sind, die von Fans, Filmfans und Kritikern dieses Filmformats gesehen werden.

Der erste, der präsentiert wird, ist „Alis“, ein Film von Nicolás van Hemelryck und Clare Weiskopf, die zuerst mehrere junge Frauen bitten, die Augen zu schließen, damit sie sich die Geschichte eines neuen Klassenkameraden vorstellen können, der fiktiv ist und den gleichen Namen wie der Film trägt. So beginnt die Geschichte, die sich auf die düsteren Straßen von Bogotá konzentriert.

Das könnte Sie interessieren: „Diomedes liebte seine Frauen so sehr, dass er ihnen sogar Kinder gab“: die Macho-Sätze der Dokumentarfilm auf Netflix

Im Verlauf der Geschichte zeigen die Regisseure, dass das, was als Fiktion begann, auf der Ebene der Realität endet und die Protagonisten durch Alis und eine andere Perspektive ihre eigenen Realitäten sehen lässt. Es wird auch zu einer Übung, Erfahrungen zu projizieren, die sich auf die Vergangenheit der am Filmmaterial Beteiligten konzentrieren.

'Alis' kommt zu den kanadischen Filmfestspielen, nachdem er bei der 72. Ausgabe der Berliner Filmfestspiele den Crystal Bear und den Teddy Award für den besten Film erhalten hat. Darüber hinaus wird es Teil der Abteilung „Made in Chile“ sein, da die Koproduktion der Minderheiten aus diesem Land stammt.

'My Two Voices' hatte einen triumphalen Einstieg in die Filmbranche, als es im Forum der Berlinale uraufgeführt wurde. Jetzt geht es um HotDocs in der Kategorie Canadian Spectrum. Dieser Film der kolumbianischen kanadischen Filmemacherin Lina Rodríguez erzählt die Geschichte von Marinela, einer Frau, die im nordamerikanischen Land geboren wurde, aber im Alter von vier Jahren nach Kolumbien zurückgebracht wurde. Jetzt, als erwachsene Frau, kehrt sie inmitten verschiedener Empfindungen an den Ort zurück, an dem sie geboren wurde.

Zusammen mit ihr teilen zwei weitere Latina-Einwanderer ihre Erfahrungen mit der Diaspora, deren Opfer sie geworden sind. Erinnerung, Sprache und Traditionen konfrontieren sie in dieser Geschichte, die ihre Identität verbirgt.

„No Affair“ von Guillermo Moncayo wird in der Rubrik „Shorts“ debütiert. Es ist im Grunde ein Film, der in einen anderen eingebettet ist: Er kombiniert die Fiktion eines Tierpflegers, der darum kämpft, das Zusammenleben mit seiner Tochter zu verbessern, sowie die tatsächliche Korrespondenz des Regisseurs mit seinem Bruder nach ohrenbetäubender Stille und die Ikonographie eines Alligators, der an Depressionen leidet. Außerdem wird „When the Shot“, eine Koproduktion von Kolumbien und den Niederlanden, uraufgeführt.

Es ist eine Erzählung aus der ersten Person, die den Betrachter in die Lage des Filmemachers versetzt, der einen Angriff erleidet und die durch Gewalt verursachte Angst spürt. Eine Verschmelzung von Blut mit Erwartung und vertrauten Landschaften, wenn auch dysfunktional.

Schließlich wird das Hot Docs Forum (in dem über Projektfinanzierung gesprochen wird) vom Schriftsteller Milisuthando Bongela „Milisuthando“ gezeigt, was eine Zusammenarbeit zwischen Kolumbien, den Vereinigten Staaten und Südafrika bedeutete. Es stellt die Figur der Liebe in einem rassischen Kontext dar.

LESEN SIE WEITER:

Aus Venezuela verwies Aida Victoria auf die aktuelle Situation ihrer Mutter: „Ich fühle mich allein in einem Land, das nicht mir gehört “