Daniel Quintero soll wegen angeblicher Beteiligung an der Politik untersucht werden

Für verschiedene politische Positionen über seinen Twitter-Account sowie für bestimmte Antworten, die dem derzeitigen Kandidaten für den Historischen Pakt einen Gefallen bedeuten würden, reichte Gustavo Petro, der Stadtrat der Partei des Demokratischen Zentrums, Simon Molina, eine Beschwerde beim Generalstaatsanwalt ein Büro gegen Daniel Quintero, derzeitiger Bürgermeister von Medellín.

Der Stadtrat übergab dem öffentlichen Ministerium ein Dokument, das aus Screenshots von Quinteros Netzwerken sowie Zusammenstellungen seiner Worte an verschiedene Medien besteht.

Einer der wichtigsten Anhänge zu Molinas Klage ist ein Foto des Bürgermeisters, auf dem eine der Karten der letzten Parlamentswahlen vom 13. März gezeigt wird, bei denen der Präsident anscheinend seine Stimme für die linken Koalitionen, die zu den Umfragen gingen, „gesungen“ hätte.

Die Beschwerde des Stadtrats ist nicht die erste über Quinteros Position. Zuvor gab es Beschwerden, die die Generalstaatsanwaltschaft auf die verschiedenen Demonstrationen des Bürgermeisters zugunsten verschiedener linker Bewegungen aufmerksam machen sollten.

Molina erkundigte sich nach den Gründen, die die Anfrage an das öffentliche Ministerium veranlassten, und sagte gegenüber El Nuevo Siglo:

„Es scheint mir, dass er sich unsachgemäß verhält und sich eindeutig zugunsten der Kampagne von Gustavo Petro an der Politik beteiligt. Darüber hinaus gibt es viele Beschwerden von Auftragnehmern, von Beamten, die seit der Quintero-Kampagne und mit öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt werden.“

In dem bei der Forschungsbehörde eingereichten Dokument ging Stadtrat Molina auf die Gründe ein, warum er die Untersuchung des ersten Präsidenten von Medellín fordert:

„Es gibt ein Regime von Behinderungen, das der Bürgermeister nicht respektiert, und nicht nur das, er verspottet es in den Augen der Aufsichtsbehörden, ohne dass die zuständigen Stellen dies mitteilen. Ich bitte darum, Bürgermeister Quintero Calle wegen seiner Intervention in die Politik zu untersuchen und gegen alle Gesetze zu verstoßen, die insbesondere das Verhalten von Beamten und Bürgermeistern regeln „, heißt es in einer der Akten des Dokuments des Amtes der Staatsanwaltschaft.

Ein weiterer Triller, mit dem der Stadtrat Quintero Calle anprangerte, wurde im Juni 2021 auf dem Höhepunkt der Rückrufkampagne gegen sein Mandat verfasst. Für Molina ist die Veröffentlichung des Bürgermeisters in der Tat ein Ungehorsam gegenüber der Regel, nicht von Beamten in die Politik einzugreifen:

Der Bürgermeister von Medellín, Daniel Quintero, der kürzlich in La FM von RCN Radio nach seiner politischen Zugehörigkeit gefragt wurde, antwortete: „Wie Juan Gabriel einmal sagte, wird das Offensichtliche nicht gefragt“, erwähnte die Beziehung einiger Beamter zum politischen Sektor, weil vor Wochen zwei seiner Sekretäre trat von seiner Position zurück, um an Gustavo Petros Kampagne in Antioquia teilzunehmen, und auch mit den politischen Neigungen seiner Frau.

„Einige Medien haben gezeigt, dass Diana und Verónica Touren durch Antioquia machen, und sie versuchen zu sagen, dass dies schließlich politische Partizipation ist und nein, die ersten Damen oder Sozialmanager sind keine Beamten, und wenn Diana für Uribe oder für wen auch immer sie will, stimmen würde sie nicht nein sagen.“ sagte der Bürgermeister von Medellin.

