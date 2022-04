Apple: Neuigkeiten, die wir über das nächste Update für iPhone wissen

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Neuigkeiten kommen bei Apple an. Und es ist so, dass das neueste Update des iPhone-Betriebssystems namens iOS 16 eine Erneuerung von Benachrichtigungen und eine Vielzahl neuer Benachrichtigungen beinhaltet funktioniert im Bereich Gesundheit.

Dies wurde von Mark Gurman in seinem Power On-Newsletter für Bloomberg angekündigt. D er Spezialist versicherte, dass das Unternehmen im Rahmen seiner World Conference of Developers (WWDC) eine Vorschau auf die Änderungen von iOS 16 präsentieren wird. die im Juni von 6 bis 10 stattfinden wird.

Neben der Freigabe der Neuerungen in iOS 16 werden auch weitere wichtige Softwareupdates für die wichtigsten Geräte veröffentlicht, z. B. für watchOS 9, macOS 13 und tvOS16.

Bei dieser Gelegenheit wird der Computerriese den Entwicklern neue Updates seiner Aktivitäts- und Gesundheitsverfolgungsfunktionen für das native Betriebssystem des iPhones zur Verfügung stellen, obwohl sich die Benutzeroberfläche nicht wesentlich ändert.

„Ich erwarte keine vollständige Neugestaltung der iOS-Oberfläche, obwohl sich seit iOS 7 (das vor fast einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde) nicht viel geändert hat“, sagte Gurman. In Bezug auf die Neuigkeiten des Apple-Betriebssystem-Ökosystems sagte er, dass bald eine neue Multitasking-Oberfläche auf iPadOS zu sehen sein könne und dass watchOS auch „wichtige Updates“ in Bereichen erhalten könne, die mit denen von iOS identisch sind.

Andererseits erwähnte er, dass Apple auf der Veranstaltung mehr Details zu seinem Mixed Reality (RM) -Headset vorstellen könnte, einer der am meisten erwarteten Ankündigungen. Der interne Name, der im Unternehmen für dieses Projekt verwendet wird, ist Sidney.

Die Veröffentlichung des Viewers könnte während des iOS 16-Zyklus erfolgen, der im Juni beginnt und im Herbst 2023 iOS 17 erreicht. Diese Schlussfolgerung wird gezogen, nachdem dieses Betriebssystem analysiert und Hinweise auf die Aufnahme dieses neuen Gadgets gefunden wurden.

Es ist auch möglich, dass das Unternehmen über die Vorauszahlung hinaus in wenigen Monaten eine Sonderveranstaltung auf der Grundlage von Augmented und Virtual Reality organisiert, um diese Hardware in der Gesellschaft zu präsentieren.

Gleichzeitig kündigt das Unternehmen im Rahmen der WWDC die neuen Macs an, die Apple in den kommenden Monaten auf den Markt bringen will. Der Hersteller arbeitet an den neuen Modellen MacBook Air und MacBook Pro sowie an einem aktualisierten Mini-Mac und einem 24-Zoll-iMac.

Wie jedes Jahr findet auf der Apple-Veranstaltung eine Eröffnungsfeier (Keynote) und anschließend mehrere Fachkonferenzen statt. Gleichzeitig wird diese Ausgabe weitere Lernlabors und digitale Räume für die Interaktion mit den Teilnehmern hinzufügen und den Teilnehmern stehen mehr Inhalte zur Verfügung.

Zusätzlich zur Online-Konferenz veranstaltet der Computergigant am 6. Juni einen besonderen Tag für Entwickler und Studenten in Apple Park, um sich gemeinsam die Keynote anzusehen.

Das Unternehmen wird auch Studenten unterstützen, die ihre ersten Schritte in der Programmierung mit dem Swift Student Challenge-Wettbewerb machen.

Dies bezieht sich auf Swift Playgrounds, eine Anwendung für iPad und Mac, mit der Sie die Swift-Programmierung auf einfache und interaktive Weise erlernen können.

Für die diesjährige Herausforderung sind Studenten auf der ganzen Welt eingeladen, ein Swift Playgrounds-App-Projekt zu einem Thema ihrer Wahl zu erstellen, und sie können ihre Arbeit bis zum 25. April einreichen.

Die Gewinner erhalten exklusive WWDC22-Bekleidung, eine Reihe von benutzerdefinierten Pins und eine einjährige Mitgliedschaft im Apple Developer Program.

„WWDC22 lädt Entwickler auf der ganzen Welt ein, zusammenzukommen, um zu erforschen, wie sie ihre besten Ideen zum Leben erwecken und die Grenzen des Möglichen erweitern können. Wir lieben es, mit unseren Entwicklern in Kontakt zu treten und hoffen, dass alle unsere Teilnehmer von ihrer Erfahrung motiviert werden „, sagte Susan Prescott, Vice President für globale Entwicklerbeziehungen und Geschäfts- und Bildungsmarketing bei Apple, in der Veröffentlichung des Unternehmens und kündigte die Veranstaltung an.

