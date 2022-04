Peruanische Nationalmannschaft: André Carrillos Erholung angesichts der Wiederholung vor der Weltmeisterschaft in Katar 2022

Die peruanische Nationalmannschaft schaffte es, den fünften Platz in den südamerikanischen Qualifikationsspielen zu gewinnen, was ihr den Platz für die Playoffs vor der Weltmeisterschaft in Katar 2022 einräumte. In diesem Sinne war André Carrillo eines der wichtigsten Bollwerke für diesen Erfolg, der im Spiel gegen die Uruguayer eine erhebliche Verletzung erlitt und in den kommenden Monaten aussteigen würde. Es würde jedoch eine neue Entwicklung in Bezug auf die Erholung geben.

Laut dem Journalisten Gustavo Peralta von ESPN Peru würde die „Culebra“ von Al-Hilal aus Saudi-Arabien, seinem derzeitigen Club, nach Europa geschickt , um die linkes Knie, das an einer Verstauchung leidet. Der Grund für eine Reise auf den alten Kontinent? Nun, es gäbe einen exklusiven Ort mit der höchsten Technologie zur Behandlung von Problemen in diesem Körperbereich, wobei zu berücksichtigen ist, dass Ihr Team sie so schnell wie möglich verfügbar haben möchte.

„Informationen im Team F von ESPN Peru: André Carrillo wird auf Entscheidung von Al-Hilal nach Europa gehen, um in einem spezialisierten High-Tech-Zentrum für Knieverletzungen behandelt zu werden. Sein Club möchte, dass er sich so schnell wie möglich erholt, und das würde ihm helfen, die Hoffnungszeit zu erreichen „, sagte der Kommunikator über seinen Twitter-Account. Offensichtlich würde dies auch der nationalen Besetzung zugute kommen, da Carrillo für das Repesca-Spiel am 13. Juni in Doha, Katar, in Top-Zustand sein muss.

ZEITPUNKT DER VERLETZUNG

Denken Sie daran, dass der nationale Angreifer im Spiel gegen die Charrua-Mannschaft in Montevideo verletzt wurde. Es war in der zweiten Halbzeit, als Rodrigo Bentancur ihn in einem Stück, in dem er den Ball in das Konkurrenzgebiet fuhr, sauber nahm, obwohl er durch Bürsten destabilisierte . Zu dieser Zeit nahm der Peruaner mit schweren Schmerzgesten sein Knie, sodass er nach Santiago Ormeño gewechselt werden musste.

Am nächsten Tag machte er in Lima eine MRT-Untersuchung in einer örtlichen Klinik, wo festgestellt wurde, dass er sich eine Verstauchung im vorderen Kreuzband seines linken Knies zugezogen hatte, so eine Erklärung der FPF.

Anfangs wurde angenommen, dass die Verletzung etwa 3 bis 4 Monate betragen würde, was es fair oder fast unmöglich macht, das Spiel gegen Australien oder die Vereinigten Arabischen Emirate zu erreichen. Mit der Entscheidung seines Vereins ist jedoch zu hoffen, dass diese Zeit verkürzt werden kann und das bedeutsame Engagement für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft nicht verloren geht.

BEDEUTUNG BEI PERU

André Carrillo war während der laufenden Qualifikation einer der wichtigsten Fußballer der „weißen“ Roja. Hinter Christian Cueva war er mit 3 Punkten in 14 Spielen der zweitbeste Torschütze, genau wie die andere Komponente des offensiven Dreizacks, Gianluca Lapadula. Darüber hinaus machten ihn seine physische Kraft und seine Fähigkeit, das gegnerische Gebiet ständig zu erreichen, zu einem gefährlichen Spieler für jedes Team.

Deshalb möchte der Trainer des „Bicolor“, Ricardo Gareca, es ja oder ja für die Hoffnungsfahrt haben. „ Wir glauben, André Carrillo kann es schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass ihm die Zeiten geben werden, damit er dort sein kann „, bestätigte der 'Tiger' auf einer Pressekonferenz.

RALLYE IN SPANIEN VOR DEM HOFFNUNGSLAUF

In Ermangelung der offiziellen Ankündigung wird die peruanische Nationalmannschaft nach Spanien (Barcelona oder Murcia) reisen, um sich zu konzentrieren und ein Freundschaftsspiel zu spielen, bei dem sie angesichts des Repesca-Spiels schießen können. Dies würde Ende Mai bis Anfang Juni stattfinden. Die Tatsache, dass es sich gleichzeitig in Katar befindet, macht es zu einem günstigen Ziel sowie direkte Verbindungen zum Land des Nahen Ostens und der Möglichkeit, dass einige Spieler direkt beitreten, anstatt nach Peru zu kommen, um körperliche Abnutzung zu vermeiden.

