Die UN bestätigte, dass seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine fast 1.800 Zivilisten getötet und mehr als 2.400 verletzt wurden

Laut dem jüngsten Update des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, das an diesem Sonntag veröffentlicht wurde, wurden fast 1.800 ukrainische Zivilisten infolge der russischen Invasion in die Ukraine getötet und mehr als 2.400 verletzt.

„Von 4 Uhr morgens am 24. Februar, als der bewaffnete Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine begann, bis zum 9. April um 00 Uhr morgens hat der Hochkommissar 3.893 zivile Opfer in der Ukraine verzeichnet: 1.793 Tote und 2.439 Verletzte“, heißt es in dem Bericht.

Die Verstorbenen wurden als 458 Männer, 294 Frauen, 46 Jungen und 27 Mädchen sowie 69 Kinder und 899 Erwachsene identifiziert, bis ein Ausweis vorliegt. Bei den Verletzten wurden 279 Männer, 213 Frauen, 47 Mädchen und 46 Jungen sowie 136 Kinder und 1.718 Erwachsene bis zur Identifizierung identifiziert.

Nach Kontrollgebieten schätzen die Vereinten Nationen 1.722 Tote und 2.164 Verletzte in Gebieten, die noch von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden. Dabei zählen 571 Tote und 963 Verletzte in Gebieten, die unter ihrer Kontrolle der umstrittenen Regionen Donezk und Lugansk im Osten des Landes stehen. In dem Gebiet, das von den Milizen dieser selbsternannten Republiken kontrolliert wird, hat die UN 346 Opfer verzeichnet (71 Tote und 275 Verletzte).

Die Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass die meisten zivilen Opfer durch den Einsatz von Sprengwaffen mit einem „weiten Einschlagbereich“, durch schwere Artillerie, den Einsatz von Raketenplattformen sowie Luftangriffe verursacht wurden.

Tumbas de civiles muertos junto a edificios de apartamentos en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Die internationale Agentur weist ferner darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen „erheblich höher sind, insbesondere in staatlich kontrolliertem Gebiet und insbesondere in den letzten Tagen“, da es an Informationen über einige Orte mangelt, an denen intensive Feindseligkeiten stattgefunden haben, und viele Details zu den Opfern „noch vorhanden sind ausstehende Bestätigung“.

Die Vereinten Nationen „nehmen“ auch den Bericht der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine zur Kenntnis, wonach am 9. April um 0800 Uhr (Ortszeit) 177 Kinder getötet und 336 verletzt wurden.

Laut der UN-Flüchtlingsbehörde sind mehr als 4,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aus ihrem Land geflohen seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar.

Das UNHCR berichtete, dass es an diesem Sonntag 4.503.954 ukrainische Flüchtlinge gab. Das sind 62.291 mehr als am Vortag. Europa hatte seit dem Zweiten Weltkrieg keine solche Lawine von Flüchtlingen erlebt.

Neunzig Prozent derjenigen, die aus der Ukraine geflohen sind, sind Frauen und Kinder, da die ukrainischen Behörden Männern im militärischen Alter nicht erlauben, zu gehen.

Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen sind auch rund 210.000 Nicht-Ukrainer aus dem Land geflohen, wobei es manchmal schwierig ist, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren.

Weitere 7,1 Millionen Menschen wurden nach Angaben der IOM am 5. April innerhalb des Landes vertrieben.

Dies bedeutet, dass mehr als ein Viertel der Bevölkerung gezwungen war, aus ihren Häusern zu fliehen und im Ausland oder anderswo in der Ukraine Zuflucht zu suchen.

Vor dem Konflikt beherbergte die Ukraine mehr als 37 Millionen Menschen in Kiewer kontrolliertem Gebiet, zu dem auch die 2014 von Russland annektierte Krim oder Gebiete im Osten, die unter der Kontrolle pro-russischer Separatisten standen, nicht eingeschlossen sind.

Polen nimmt mit Abstand die größte Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine auf.

Más de cuatro millones de ucranianos dejaron el país en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Seit Kriegsbeginn sind laut UNHCR bis Samstag 2.593.902 nach Polen eingedrungen. Die polnische Grenzpolizei ihrerseits teilte am Sonntag mit, dass sie 2.630.000 Ankünfte registriert habe.

Viele Flüchtlinge gehen in andere europäische Länder.

Von denen, die in Polen bleiben, haben 700.000 bereits eine nationale Identifikationsnummer erhalten, teilte das UNHCR mit.

Die Nummer wird häufig in Beziehungen zu polnischen öffentlichen Einrichtungen und Gesundheitsdiensten verwendet, um eine Telefonnummer zu erhalten und auf bestimmte Bankdienstleistungen zuzugreifen.

Die polnische Grenzpolizei schätzt, dass seit Beginn des Konflikts mehr als 500.000 Menschen in die Ukraine zurückgekehrt sind.

Polen hatte vor dem Krieg etwa 1,5 Millionen ukrainische Arbeitsmigranten.

Mit Informationen von Europa Press und AFP

