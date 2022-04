So hat sich Nairo Quintana in der ersten Phase der Turkish Tour entwickelt

Nachdem Nairo Quintana vor einigen Wochen Vierter in der Gesamtwertung der Tour of Catalonia wurde, kehrte Nairo Quintana an diesem Sonntag in der ersten Etappe der Tour of Turkey zurück, die über 202 Kilometer zwischen Bodrum und Kuşadası ausgetragen wurde.

Der Australier Caleb Ewan (Lotto Soudal) gewann den Sieg nach einer beeindruckenden Sprintdefinition und besiegte den belgischen Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) und den Landsmann Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco).

Nairo seinerseits, der als einer der starken Kandidaten für den Titel in der Gesamtwertung antritt, erlitt tagsüber keine Rückschläge, sodass er gleichzeitig mit der Hauptmannschaft den 14. Platz belegen konnte. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die ersten drei Läufer, die die Ziellinie überquerten, einen Bonus von zehn, sechs bzw. vier Sekunden erhielten.

Caleb Ewan, ganador de la etapa 1 del Tour de Turquía 2022. Foto: Lotto Soudal

Andere kolumbianische Radfahrer wie Jhojan García (Caja Rural) und Dayer Quintana (Arkéa Samsic) verloren fünf Sekunden gegen die Hauptgruppe. Sie spielen jedoch in ihren jeweiligen Kader eine gesellige Rolle.

Der Kurzurlaub bestand aus sechs Fahrern: Halil Dogan (Bike Aid), Burak Aba (Spor Toto Cycling Team), Abraham Stockman (Saris Rouvy Sauerland), Julen Irizar (Baskenland), Jonathan Clarke (Wildlife Generation Pro Cycling) und Vitaly Buts (Sakarya BB Pro Team). Diese wurden jedoch 34 Kilometer vor dem Ziel vom Zug getroffen.

Der Amerikaner Sean Bennett (China Glory) versuchte einen letzten Angriff mit 14 km vor sich, wurde aber in der letzten Phase des Tages gejagt.

Die zweite Etappe findet an diesem Montag mit einer 156,4 km langen Strecke zwischen den Städten Selçuk und Alaçatı statt. Die größte Herausforderung des Tages wird ein Hafen dritter Klasse im vierten Quartal der Strecke sein: „Climb Prime“ mit 3,8 km bei einer durchschnittlichen Steigung von 5,2%.

Perfil de la etapa 2 - Tour de Turquía 2022

In der Vorschau des Wettbewerbs sagte Nairo, dass sein Layout zu der Vorbereitung passt, die er für die Tour de France benötigt: „Ich werde die Tour of Turkey, aber auch dieses Land entdecken. Andererseits habe ich das Rennen oft im Fernsehen gesehen, insbesondere auf den Bergetappen. Die Anstiege sind schön lang und passen perfekt zu meinem Profil.“

„Ich hoffe in gutem Zustand zu sein und habe mich gut erholt. Leider wurde ich nach der Volta a Catalunya krank. Ich hatte ein paar Tage Fieber, aber jetzt geht es mir gut. Ich hoffe, dass ich bei dieser Turkey Tour 2022 ein gutes Niveau habe, damit ich in der Gesamtwertung mithalten kann „, sagte er in Erklärungen gegenüber den offiziellen Medien des Teams.

Schließlich erklärte der Boyacense-Radfahrer, dass das Team auch in der Verpackung kämpfen kann: „Das an diesem Wettbewerb beteiligte Arkéa-Samsic-Kollektiv wird es Nacer Bouhanni auch ermöglichen, seine Karte während der Sprinter-Etappen auszuspielen. Jeder wird zu diesem Zeitpunkt für Sie da sein. Unser Ziel ist es, für das Team mit Nacer erfolgreich zu sein, aber auf den Bergetappen hoffe ich, dass ich glänzen kann.“

1. Caleb Ewan (Australien/Lotto Soudal) - 4:38:15 ″

2. Jasper Philipsen (Bélgica/Alpecin-Fenix) - mit.

3. Kaden Groves (Australien/Team BikeExchange — Jayco) - m.t.

4. Danny van Poppel (Niederlande/Bora — Hansgrohe) - m.t.

5. Rick Zabel (Deutschland/Israel - Premier Tech) - m.t.

14. Nairo Quintana (Kolumbien/Arkéa Samsic) - m.

45. Jhojan Garcia (Kolumbien/Caja Rural — Versicherung) - 0:05 ″

54. Dayer Quintana (Kolumbien/Arkea Samsic) - 0:05 ″

1. Caleb Ewan (Australien/Lotto Soudal) - 4:38:05 ″

2. Jasper Philipsen (Belgien/Alpecin-Phoenix) — 0:04 ″

3. Kaden Groves (Australien/Team BikeExchange — Jayco) - 0:06 ″

4. Danny van Poppel (Niederlande/Bora — Hansgrohe) - 0:10 ″

5. Rick Zabel (Deutschland/Israel — Premier Tech) — 0:10 ″

14. Nairo Quintana (Kolumbien/Arkéa Samsic) - 0:10 ″

45. Jhojan Garcia (Kolumbien/Caja Rural — Versicherung) - 0:15 ″

54. Dayer Quintana (Kolumbien/Arkea Samsic) - 0:10 ″

