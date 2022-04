Luis Diaz erregte vor dem Spiel gegen City die „Eifersucht“ eines historischen Liverpool-Spielers

Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Luis Díaz war in den letzten Wochen eine der großen Sensationen des europäischen Fußballs. Der Angreifer der kolumbianischen Nationalmannschaft, der als bester Unterzeichner des Wintermarktes ausgewählt wurde, erzielt mit Liverpool weiterhin gute Leistungen vor der Saison 2021-22.

Am vergangenen Mittwoch wurde der gebürtige Barrancas La Guajira als Figur im Spiel gegen Benfica für die Hinspiel des Viertelfinales der UEFA Champions League. Ein Assist für Sadio Mané (37') und ein Ergebnis am Ende des Spiels (87') verhalfen Liverpool, im Estádio da Luz in Portugal 3:1 zu gewinnen.

Der Trainer der englischen Mannschaft, Jürgen Klopp, sowie mehrere Spieler und ehemalige Spieler der Institution haben den kolumbianischen Fußballspieler mit Lob erfüllt. Diesmal war es Dirk Kuyt, ein ehemaliger Stürmer, der zwischen 2006 und 2012 die Farben der Mannschaft trug. Während seiner Zeit in Liverpool spielte das niederländische Idol insgesamt 286 Spiele, erzielte 71 Tore und gewann einen Titel (Ligapokal 2012).

Die offizielle Liverpool-Website veröffentlichte diesen Samstag eine Meinungskolumne von Kuyt, in der er gestand, „eifersüchtig“ auf die sportlichen Fähigkeiten des Kolumbianers zu sein: „Ich konnte als Spieler ziemlich viel laufen, aber ich muss zugeben, dass ich eifersüchtig auf Luis Diazs Lungen bin. Ihre Ausdauer ist erstaunlich. Es scheint, dass das Drücken es in den Adern trägt, daher ist es nicht überraschend zu sehen, warum es sich so schnell an das System von Jürgen Klopp angepasst hat.“

Ebenso war der ehemalige Spieler erstaunt über die Verbindung, die „Lucho“ mit seinen anderen Teamkollegen hatte, und verstand, dass er immer noch Englisch sprechen lernt. „Er ist mitten in der Saison in Liverpool angekommen, spricht nicht die Muttersprache und ist in ein System gefallen, das verständlicherweise anderen Spielern ein wenig Zeit genommen hat, um sich kennenzulernen.“

„Zusätzlich zu ihrem Fitnesslevel sind ihre Fähigkeiten unglaublich. Er erzielt jetzt wichtige Tore und gibt großartige Vorlagen. Wenn Sie ihn mit dem Ball dribbeln sehen, scheint es, dass er immer noch die volle Sicht auf das Feld hat, um andere Spieler zu sehen und leichte Pässe zu machen. Das Spannende: Ich denke, es kann sich immer mehr verbessern „, schloss die niederländische Benchmark.

Nach dem Sieg gegen Benfica während der Woche widmete Klopp Diaz erneut ein paar Worte und bemerkte seine Freude, ihn eingestellt zu haben: „Er ist ein Top-Spieler. Er ist ein Top-Spieler der Welt. Es ist mir eine Freude, jeden Tag mit Luis zusammenzuarbeiten, und ich freue mich sehr, dass wir beschlossen haben, ihn im Januar zu unterschreiben.“

Seit seiner Ankunft in Liverpool hat der Guajiro 13 Spiele gespielt, sechs davon für die Premier League, drei in der Champions League und im FA Cup und eines weitere im League Cup. Darüber hinaus sammelt er drei Tore und einen Assist.

Liverpool und Manchester City treffen sich an diesem Sonntag im Etihad Stadium am 32. Spieltag der Premier League. Diese Verpflichtung könnte den Titel verurteilen, da nach sechs Terminen nur ein Punkt beide Teams trennt: Die „Bürger“ sind mit 73 Einheiten an erster Stelle, während die „Roten“ mit 72 Einheiten an zweiter Stelle stehen. Das Spiel findet ab 10:30 Uhr statt. (Kolumbianische Zeit).

Denken wir daran, dass Luis Díaz bereits weiß, wie es ist, City als Besucher zu markieren. Am 21. Oktober 2020 besiegten die von Pep Guardiola angeführten Personen Porto am ersten Tag der Gruppe C der Champions League mit 3:1. An diesem Tag erzielte „Lucho“ das einzige Tor für „Dragão“ nach einem großartigen Einzelspiel, das im linken Sektor begann und mit einem kräftigen Schuss von Edersons rechter Hand auf die Stange endete.

