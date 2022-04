Die Europäische Union wird am Montag erwägen, russisches Öl und Gas zu sanktionieren

FOTO DE ARCHIVO: Tuberías de las instalaciones de aterrizaje del gasoducto "Nord Stream 2" en Lubmin, Alemania, 7 de marzo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

Die Außenminister der Europäischen Union werden am Montag die Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine und die Intensivierung der Kämpfe im Osten des Landes erörtern, wobei sich die Debatte auf mögliche Sanktionen gegen russisches Gas und Öl konzentriert.

Optionen wie die Anwendung von Energietarifen oder die Bezahlung von Lieferungen über einen Treuhandfonds gehen über den in Luxemburg abgehaltenen Rat für auswärtige Angelegenheiten hinweg, obwohl keine geschlossenen Vorschläge auf dem Tisch liegen, da die Siebenundzwanzig noch weit von dem Konsens entfernt sind, der für die Verhängung dieser Beschränkungen erforderlich ist, betonte ein Senior Beamter der DO.

Nachdem die Siebenundzwanzig jedoch die ersten Sanktionen gegen den russischen Energiesektor genehmigt haben und in der fünften Charge am Freitag ein Kohle-Embargo verabschiedet wurde, ist der nächste Druckschritt gegen Wladimir Putin Gas und Öl, eine wichtige Einnahmequelle für Moskau.

Dies wurde vom Hohen Vertreter der EU für Außenpolitik, Josep Borrell, zum Ausdruck gebracht, der diese Maßnahme für unvermeidlich hält und bereits angekündigt hat, dass die Minister sie bereits an diesem Montag erörtern werden. „Früher oder später hoffe ich, dass dies früher passieren wird“, sagte er.

Europäische Quellen weisen darauf hin, dass Borrells Worte ein Beispiel für Führung sind, und er bewegt sich innerhalb seines Büros, um das Handeln der Mitgliedstaaten zu leiten, aber die Realität ist, dass die EU Gefahr läuft, die Einheit zu brechen, die sie bisher in ihrer Reaktion auf die russische Aggression aufrechterhalten hat.

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir REUTERS

Zu den widerstrebenden Ländern gehören Deutschland und Österreich, die sich geweigert haben, die Lieferungen sofort einzustellen, und Ungarn, das gedroht hat, ein Veto gegen ein Energiembargo einzulegen, indem es sein nationales Interesse geltend machte.

In Brüssel erinnern sie sich jedoch daran, dass der Umfang der Sanktionen gegen Russland beispiellos ist und der europäische Konsens im laufenden Betrieb aufgebaut wurde. „Durch das Tun und Lernen wurde ein Konsens aufgebaut. Wir hätten vor einigen Wochen nicht gedacht, dass wir an diesem Punkt sein würden „, argumentieren diplomatische Quellen, die zu dem Schluss kommen, dass die bevorstehenden Sanktionen weitgehend von Bildern aus der Ukraine abhängen werden.

Ein Beispiel dafür ist, dass das fünfte Sanktionspaket in letzter Minute das Kohleembargo auf Vorschlag der Europäischen Kommission nach dem Massaker an Zivilisten am Stadtrand von Kiew in Städten wie Bucha enthielt, bekannt war.

Es ist daher notwendig, die Reaktion gegen die russische Aggression mit den Interessen der Mitgliedstaaten zu kombinieren, mit mehreren, die zu 100% energieabhängig sind, wie der hochrangige Beamte der EU erinnert, der betont, dass jede vom Block umgesetzte Maßnahme Russland stärker treffen muss als die europäischen Partner selbst.

Abgesehen von der Debatte über Sanktionen wird das Treffen am Montag dazu beitragen, die EU den Prozess der Rechenschaftspflicht für den Krieg in der Ukraine anzukurbeln und die für Kriegsverbrechen Verantwortlichen für ihre Handlungen vor Gericht zu stellen. Zu diesem Zweck werden die Minister ein informelles Frühstück mit dem Generalstaatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, einnehmen und sich Sorgen über die von der Institution eingeleiteten Untersuchung machen.

(Mit Informationen von Europa Press)

Lesen Sie weiter: