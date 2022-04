Alias Frankly ins Gefängnis bringen, mutmaßlicher minderjähriger Personalvermittler von FARC-Dissidenten

04/09/2020 Colombia.- Capturado 'Álvaro Boyaco', un líder de las disidencias de las FARC acusado de la muerte de líderes sociales. El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, ha asegurado este miércoles que el narcotráfico "no puede ser un patrón para explicar" los casi 250 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

Am Morgen des Samstags, dem 9. April, gelang es der Generalstaatsanwaltschaft, einen Garantierrichter dazu zu bringen, in einem Gefängniszentrum eine Sicherheitsmaßnahme gegen Frankly Gómez Jara, alias Frankly, zu verhängen, der der Rekrutierer von Minderjährigen des Jorge Briceño Suárez-Unterbaus der FARC-Dissidenten sein würde.

Die Untersuchungsstelle versicherte, dass das dem Gericht vorgelegte Beweismaterial zeigen könnte, dass dieser Mann angeblich versprochen hatte, Kinder und Jugendliche zu studieren und zu arbeiten, um sie in kriminelle Aktivitäten einzubeziehen. Es würde auch Beweise für seine Beteiligung an Angriffen und Morden gegen Mitglieder der Sicherheitskräfte geben.

Die Untersuchung würde zeigen, dass sich die Opfer dieses Charakters auf Gemeinden im Departement Meta konzentrierten. Zu den kriminellen Aktivitäten, die Minderjährige durchführen müssten, gehören das Sammeln von Erpressung, der Verkauf und der Handel mit Betäubungsmitteln sowie der Transport von Waffen und Sprengstoffen.

Dieser Mann hat angeblich Kinder und Jugendliche in der Meta kontaktiert und sie durch Täuschung davon überzeugt, in die kriminelle Struktur einzutreten, um illegale Aktivitäten wie Erpressungssammlung, Verkauf von Betäubungsmitteln und Waffentransport durchzuführen.

Als er es schaffte, die Minderjährigen dazu zu bringen, sich bereit zu erklären, in die Guerillagager zu gehen, unterwarf Alias Frankly sie mit Drohungen und Aggressionen, damit sie nicht entkommen konnten. Andererseits hätte die Staatsanwaltschaft Beweise dafür, dass der Angeklagte heute zwei junge Menschen ermordet hat, die sich am 22. Juli 2018 in einer kommerziellen Einrichtung in Brasilien in La Uribe (Meta) befanden.

In seinem Bulletin 43457 berichtete das Unternehmen, dass der Überläufer des Friedensabkommens einer der Verantwortlichen für einen Terroranschlag auf ein Fahrzeug war, bei dem zehn Mitglieder der Sicherheitskräfte mobilisierten. Diese Veranstaltung wurde am 1. Dezember 2018 in La Uribe vorgestellt. Nach der Explosion der Anklage wurden zwei uniformierte Männer schwer verletzt.

Für diese Ereignisse beschuldigte ein Staatsanwalt der Fachdirektion gegen kriminelle Organisationen Frankly Gómez Jara der Verbrechen: verschärften Mord, rechtswidrige Rekrutierung, Konzert zur Begehung eines schweren Verbrechens und Terrorismus. Der Angeklagte wurde in einer artikulierten Arbeit der Staatsanwaltschaft, der Nationalarmee, der kolumbianischen Luftwaffe und der Nationalen Polizei gefangen genommen.

Das Büro des Bürgerbeauftragten seinerseits hob in seinem ersten Bericht von 2022, der am 11. Februar vorgelegt wurde, hervor, dass ab März 2020 bis heute 114 Fälle von Zwangsrekrutierung, Einsatz und Einsatz von Kindern und Jugendlichen zu Kriegszwecken vorliegen.

Für die Staatsanwaltschaft sind Dissidenten der FARC die kriminelle Gruppe mit der höchsten Anzahl gemeldeter Fälle. 68,3% der Ereignisse wären an ihre Strukturen gebunden. Während die ELN 6,5 Prozent der Fälle verzeichnet, während 4,7 Prozent Selbstverteidigungsgruppen und 8,4 Prozent anderen illegalen bewaffneten Gruppen zugeschrieben werden.

Die Abteilungen mit der höchsten Anzahl gemeldeter Fälle sind Caqueta (33), Cauca (18), Antioquia (9), Putumayo (10) und Tolima (8). Darüber hinaus gehören 24 Prozent der Opfer ethnischen Bevölkerungsgruppen an, 4 Prozent der Bevölkerung afrikanischer Abstammung und 20 Prozent indigener Völker. Und von allen Fällen traten 83% in ländlichen Gebieten auf.

Bisher wurden 2022 in Putumayo und Valle del Cauca zwei Frühwarnungen im Zusammenhang mit diesem Risiko herausgegeben. „Wir verstehen, dass es das Leben von Mädchen und Jungen ist, denen die Möglichkeit genommen wird, ihre Träume zu erfüllen. Staat, Familie und Gesellschaft müssen sich dafür einsetzen, dass sie weiterhin Opfer von Gewalt und insbesondere Rekrutierung werden. Dies ist eines der abweichendsten Verhaltensweisen gegenüber Kindern in unserem Land „, sagte der Bürgerbeauftragte Carlos Camargo bei der Vorlage dieses Berichts.

