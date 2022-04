Streitkräfte beschlagnahmen sechs Bagger und versetzen einen schweren Schlag gegen den illegalen Bergbau in Antioquia

In den letzten Stunden gelang es der kolumbianischen Marine in gemeinsamen Operationen mit der Nationalarmee und in Abstimmung mit dem Technical Investigation Corps (CTI) der Generalstaatsanwaltschaft, sechs Bagger am Cauca River im Departement Antioquia zu beschlagnahmen.

Die Operation wurde in der Gemeinde Caucasia am Fluss Cauca durchgeführt, wo 12 Personen in Flagrante gefangen genommen wurden, denen sechs Saugbagger vom Typ Taucher beschlagnahmt wurden, die in diesem Bereich des Departements für den illegalen Bergbau eingesetzt wurden.

Die Probanden, die weder die rechtlichen Unterlagen der Bagger noch die Genehmigungen zur Durchführung des Bergbaus vorlegten, wurden zur Verfolgung des Verbrechens der illegalen Ausbeutung von Bergbauvorkommen und anderen Mineralien in die CTI-Einrichtungen in der Gemeinde Caucasia überführt Bestimmungen des Artikels Nr. 388 des kolumbianischen Strafgesetzbuches.

Am 28. März wurden ebenfalls im Rahmen des Artemis-Plans 12-Bagger entfernt, die für illegale Bergbauaktivitäten verwendet wurden, und zwei brasilianische Staatsbürger wurden in einer gemeinsamen Operation der Nationalen Marine, der Armee und der Polizei sowie in Abstimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft, dem Ministerium, gefangen genommen von Umwelt- und Nationalparks im Grenzgebiet zu Brasilien.

Die Operation fand in Puerto Franco im Puré-Nationalpark statt, wo Verteidigungsminister Diego Molano darauf hinwies, dass die Maschinen und Häftlinge illegalen Goldabbau betreiben, „in einem Sektor, der Kolumbianern und dem Erbe dieses Landes gehört“.

Darüber hinaus erinnerte der Beamte daran, dass im vergangenen Jahr in einem Sicherheitsrat festgestellt werden konnte, dass „dieser Puree-Naturpark durch die Ausbeutung des illegalen Bergbaus in Kolumbien mit Baggern bedroht war, die von Brasilien entlang des Flusses geklettert sind und die Verschmutzung drohen Nebenfluss.“

Es sei daran erinnert, dass die Verkehrsaufsicht am 12. März nach Inspektionsbesuchen in der Region und Erhalt von Informationen gezeigt hat, dass es auf der Nationalstraße von Yarumal Situationen gibt, die den Erhalt der Infrastruktur gefährden und die Verkehrssicherheit für Benutzer beeinträchtigen, wie z die Verschlechterung des angrenzenden Abhangs unter anderem aufgrund illegalen Bergbaus, fehlender Beschilderung und Abstellen von Fahrzeugen auf der Strecke, die für den Transfer von unregelmäßig gefördertem Material verwendet werden.

Der Superintendent of Transport, Wilmer Arley Salazar Arias, sagte zu der Zeit: „In diesem Fall ist es offensichtlich, wie illegaler Bergbau die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, die Sicherheit des Transportbetriebs und die Integrität der Nutzer gefährdet, wenn man bedenkt, dass diese Aktivität in der Steigung der Anhöhe neben der Straße, die auch Umweltschäden verursacht“.

Dies ist das erste Mal, dass solche Notfallmaßnahmen in einem solchen Fall angeordnet wurden, da der Bergbau in der Nähe der Straßen eine unmittelbare Gefahr darstellt und die Kontinuität der Erbringung des Transportdienstes beeinträchtigt, was sich auf Flora und Fauna sowie auf die Straßeninfrastruktur auswirkt aufgrund des Fallens von Material, das würde mögliche Schließungen erzeugen, die sich auf die Wirtschaft der Region und des Landes auswirken würden.

Der Superintendent stellte außerdem fest: „Es ist wichtig hervorzuheben, dass in diesem Bereich ein Zusammenbruch mit der daraus resultierenden Schließung dieser wichtigen Route eintreten könnte, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Mobilisierung von Lebensmitteln hat und besorgniserregende wirtschaftliche Auswirkungen hat.“

