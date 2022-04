Schlechte Woche für den BMV: kumulierte Verluste von 3,4%

Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Die mexikanische Börse (BMV) beendete ihre Siegesserie, nachdem sie diese Woche Verluste angesammelt hatte, die dazu führten, dass sie an diesem Freitag mit einem wöchentlichen Rückgang von 3,4% geschlossen wurde.

Sein Hauptindikator, der Price and Quotes Index (CPI), „verzeichnete einen wöchentlichen Verlust von 3,40%, nachdem er in fünf aufeinanderfolgenden Sitzungen gefallen war, was seit den Sitzungen vom 18. bis 24. Januar dieses Jahres nicht mehr beobachtet wurde“, erklärte Alfredo Sandoval, Analyst der Banco Base, gegenüber Efe.

Er warnte auch davor, dass es seit der dritten Januarwoche keinen so starken wöchentlichen Rückgang gab.

Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

Er erklärte, dass „der Rückgang der Woche auf eine Korrektur nach der Übernahme von Gewinnen durch die Anleger zurückzuführen sein könnte, nachdem der VPI in der vergangenen Woche eine Leistung zeigte, die dem allgemeinen Trend des globalen Kapitalmarktes widerspricht.“

Während der Woche verzeichneten nur 7 der 35 Unternehmen, aus denen der Index besteht, Gewinne: Liverpool (+5,65%), Gruma (+2,18%), Genomma Lab (+1,91%), América Móvil (+1,80), Operadora de Sites (+1,63%), BMV (+1,52%) und PINFRA (+0,11%).

Zu den Unternehmen, die Verluste verzeichneten, gehören Cemex (-12,78%), Banregio (-9,90%), Grupo Aeroporuario del Sureste (-9,74%), Grupo Aeroportuario del Pacifico (-6,23%), Televisa (-5,99%) und Bimbo (-5,97%).

Trotz des Rückgangs erzielt der VPI seit Jahresbeginn eine Rendite von 2,66% und liegt 4,17% unter seinem Allzeithoch, das am Freitag, dem 1. April, erreicht wurde.

Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Auf der anderen Seite legte der mexikanische Peso gegenüber dem Dollar um 0,04% zu und notierte auf dem Interbankenmarkt bei 20,03 Einheiten pro Greenback.

Der VPI schloss bei 54.000 687,25 Einheiten mit einem Verlust von 593,34 Punkten und einer negativen Veränderung von 1,07% im Vergleich zur vorherigen Sitzung.

Das auf dem Markt gehandelte Volumen erreichte 170,6 Millionen Wertpapiere für einen Betrag von 14,10 Milliarden Pesos (etwa 719,17 Millionen Dollar).

Von den 632 an diesem Tag notierten Unternehmen stiegen 258 die Preise, 349 hatten Verluste und 25 schlossen unverändert.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo EFE

Die Titel mit der höchsten Variation stammten mit 5,14% von der Kaufhauskette El Puerto de Liverpool (LIVERPOL 1), dem Tequila-Hersteller José Cuervo (CUERVO) mit 4,65% und dem Chemieverteiler Alpek (ALPEK A) mit 4,33%.

Im Gegensatz dazu wurden die unterschiedlichsten Wertpapiere mit -13,62% vom Finanzintermediär Unifin (UNIFIN A) gehalten; die Mexican Restaurant Corporation (CMR B) mit -9,37% und der Finanzintermediär Credito Real (CREAL) mit -6,20%.

Während des Tages verloren drei Sektoren: Finanzen (-2,41%), Industrie (-1,74%) und Materialien (-0,46%), und nur einer nahm zu, häufiger Verbrauch (0,46%).

EFE

