Pati Chapoy schlug Gussy Lau vor, weil er die Romanze mit Angela Aguilar enthüllt hatte: „Es ist Verrat“

Ángela Aguilar erschien vor ein paar Tagen in einem Video, in dem sie erwähnte, dass sie sich verletzt fühlte, weil einige Bilder von ihr mit ihrer neuen Romanze, Gussy Lau, Mann wer ist 15 Jahre älter als sie.

Da sie von der Situation sehr betroffen waren, schickten ihre Kollegen in der Mitte bald die gesamte Unterstützung an die Sängerin von Hits wie Where They See Me, Your Blood on My Body oder Ella, was dir gegeben hat.

Dies war der Fall von Ana Bárbara, einer guten Freundin der Aguilar-Dynastie, die die 18-Jährige daran erinnerte, dass ein Skandal sie nicht definiert hat Person.

„Ich liebe dich und du bist eine Königin mit einer sehr schönen Seele, und vor allem vertraust du, weil du gut bist! Und das ist der größte Schatz, den ein Mensch haben kann!“ schrieb der Bandsänger auf Instagram.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

Aber sie war nicht die einzige, da Pati Chapoy, bekannt als Gastgeberin von Ventaneando, beschloss, ihre Position zu dieser Angelegenheit abzugeben, und sich gegen die Maßnahmen von Gussy Lau aussprach.

Alles geschah während des Abendprogramms, in dem die Moderatoren anfingen, über die starke Kontroverse von Angela Aguilar zu debattieren. Angesichts dessen bemerkte Chapoy in erster Linie, dass er mit der Beziehung nicht einverstanden sei, aber das lag nicht daran, dass er nicht wollte, dass der mexikanische regionale Sänger Liebe findet, sondern dass sein Partner die Situation sehr schlecht gehandhabt habe.

„Das Mädchen hat es sehr gut gemacht, ich stimme zu (...) Gussy Lau wäscht sich mit dem Video die Hände „, sagte Chapoy und bezog sich sowohl auf die Aussage, die Ángela Aguilar in ihren Netzwerken veröffentlicht hat, als auch auf das im Internet verbreitete audiovisuelle Medien, in dem der Grammy-Gewinner feststellte, dass die Bilder mit dem Darsteller durchgesickert waren, weil er von seiner Nähe aus teilte Freunde auf Instagram einen Moment mit ihr, aber dieser „jemand“ aus ihren Kontakten hätte die Informationen öffentlich machen sollen.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

In dieser Hinsicht begannen die Fahrer zu debattieren und stimmten zu, dass Gussy Lau, wenn das Paar zugestimmt hätte, alles privat zu halten Informationen über Angela und ihn in Netzwerken wären nicht korrekt, denn das war nicht die Vereinbarung gewesen.

„Es ist Verrat.“ Pati Chapoy sagte kurzerhand.

In den in sozialen Netzwerken geteilten audiovisuellen Medien erwähnte die jüngste Sängerin der Aguilar-Dynastie, dass sie sehr niedergeschlagen war, wie sich die Ereignisse entwickelt hatten, da sie das Gefühl hatte, dass ihre Privatsphäre ernsthaft verletzt wurde.

Ángela Aguilar sagte, sie fühle sich in ihrer Privatsphäre verletzt, als sie Gegenstand des Lecks einiger Fotos war Video: Instagram/ @angela_aguilar_

„Ich bin traurig, enttäuscht, ich kann nicht glauben, dass ich dieses Video mache; meine Seele tut weh. Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich verletzt durch die Möglichkeit, meine eigene Privatsphäre zu haben, über mein Leben, meinen Körper, mein Image entscheiden zu können „, prangerte sie in einem Clip an.

In Bezug auf die veröffentlichten Bilder sagte Angela, sie vertraue einer Person, die sie enttäuscht habe, da die Bilder, die zirkulieren, nicht nur ihr Privatleben, sondern auch den Arbeitsbereich betreffen.

„Es hat mich finanziell und liebevoll getroffen, geschweige denn, welches Gesicht kann ich meiner Familie geben?... Obwohl ich nicht einverstanden war, habe ich mich in eine Position gebracht, in diese Position, und das war falsch von mir; und das war mein Fehler „, erklärte Ángela

