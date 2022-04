Hundeküsse können einen tödlichen Superbug für Menschen infizieren, sagt die Studie

A woman kisses her Border Collie during the second day of the Crufts Dog Show in Birmingham, Britain, March 8, 2019. REUTERS/Hannah McKay

Vielleicht möchten wir zweimal darüber nachdenken, dass unser Hund uns einen dicken schleimigen Kuss ins Gesicht gibt. Laut neuen Forschungen von Wissenschaftlern in Europa könnten Haustiere mehr als bedingungslose Liebe mit ihren Besitzern teilen. Sie könnten antibiotikaresistente Superbugs auf menschliche Mitglieder ihrer Häuser übertragen.

Eine Studie von Forschern der Universität von Lissabon in Portugal und des Royal Veterinary College in London ergab, dass Haustiere und Menschen in denselben Häusern häufig einen antibiotikaresistenten E. coli-Stamm in ihren Systemen hatten eine Zusammenfassung der Studie der European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Die Studie wird auf der nächsten Konferenz der Gesellschaft im Laufe dieses Monats vorgestellt.

Und obwohl die Forschung nicht genau zu dem Schluss kam, wie die Bakterien übertragen wurden oder in welche Richtung, legen die Forscher nahe, dass wir beim Kontakt mit Haustieren hygienisch sein sollten, einschließlich des Vermeidens von Küssen und Händewaschen nach dem Binden von Kotbeuteln und sogar nachdem ich sie gestreichelt habe.

Arzneimittelresistente Bakterien können nicht mit Antibiotika behandelt werden, wodurch etwas, das normalerweise behandelbar ist, wie eine Staph-Infektion, lebensbedrohlich wird. In den Vereinigten Staaten infizieren medikamentenresistente Bakterien mehr als 2 Millionen Menschen und töten jedes Jahr mindestens 23.000 Menschen, so die Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Sian Frosini vom Royal Veterinary College, einer der Autoren der Studie, sagte gegenüber BBC5 Live, dass dieser spezielle Superbug nicht neu ist: Er wurde seit Jahren beim Menschen gefunden und viele Menschen tragen ihn wahrscheinlich ohne Symptome.

„Es ist ganz natürlich, Bakterien zu haben, und einige von ihnen können resistent sein. Wenn Sie ein gesunder Mensch sind, ist das in Ordnung „, sagte Frosini dem Radioprogramm. „Das Problem tritt auf, wenn Sie jemanden haben, der in diesem Haushalt lebt und möglicherweise etwas hat, das ihn anfälliger für Infektionen macht... Sie haben ein höheres Risiko, sich mit diesen resistenten Insekten zu infizieren.“

Die Möglichkeit, einen Superbug zwischen Menschen und Tieren zu teilen, ist jedoch eine relativ neue Entdeckung. Die Forscher sammelten Kotproben von 58 gesunden Tierbesitzern und ihren 18 Katzen und 40 Hunden in Portugal. Im Vereinigten Königreich wurden 56 gesunde Menschen und ihre 45 Hunde regelmäßig beprobt.

Sie fanden heraus, dass 1% der Haustiere (14 Hunde und eine Katze) und 13% der Menschen arzneimittelresistente Bakterien trugen, aber die Anzahl der Haushalte, in denen sowohl Menschen als auch Tiere das Virus hatten, war viel geringer.

„Wir haben vier Häuser gefunden, in denen sowohl der Besitzer als auch das Haustier gleichzeitig eine dieser Arten resistenter Bakterien hatten“, sagte Frosini. „Und tatsächlich haben wir in zwei dieser Häuser festgestellt, dass diese Bakterien, als wir uns ihre Genetik anschauten, zwischen dem Besitzer und dem Hund genau gleich waren. Sie können also sehen, dass etwas geteilt wird. Was über die Arbeit, die wir geleistet haben, nicht gesagt werden kann, ist, in welche Richtung sie ging.“

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum ein Lecken unseres Haustieres voller Keime sein kann. Wenn uns diese Zunge keinen willkommenen Kuss gibt, benutzt unser Hund oder unsere Katze sie, um sich zu pflegen, sogar um ihre privaten Teile sauber zu halten. Frosini räumte jedoch ein, dass es möglich ist, dass menschliche Probanden aufgrund mangelnder Hygiene die Quelle der Bakterien waren, die in ihren Haustieren gefunden wurden.

