Augustas Überraschungen: ein unerwarteter Anführer, der siegreiche Caddy und der unbequeme Tiger

Dieses Spiel namens Golf ist sehr selten. Mehr als selten, es ist unerklärlich.

Scottie Scheffler war ein großartiger Juniorspieler, erhielt ein Stipendium der University of Texas, wurde 2018 professionell, spielte auf dem zweiten Profi-Circuit in den USA und schaffte es in der Saison 19/20 zur PGA Tour. Er hatte gute Leistungen, konnte aber nicht gewinnen, obwohl er mehrmals die Gelegenheit dazu hatte.

Letztes Jahr war eine von Steve Strickers Entscheidungen, das amerikanische Ryder Cup-Team zu vervollständigen, was viele überraschte, warum andere Namen mit mehr Rollen weggelassen wurden. Er hatte dort eine sehr gute Leistung, besiegte Jon Rahm am Sonntag im Singles, aber der Sieg auf der Rennstrecke wurde immer noch verweigert. Vor ein paar Wochen hat sich alles geändert.

Im Februar gewann er seinen ersten Sieg mit dem Gewinn der Phoenix Open im Tiebreaker, zwei Wochen später gewann er erneut beim Arnold Palmer Invitational und Ende März gewann er Match Play.

Von nicht gewinnen zu können, bis hin zu dreimal in 7 Wochen. Sie werden sich fragen, was dieser Spieler geändert hat, um diese Reihe von Triumphen erreicht zu haben. Nun, es ist dieselbe Frage, die wir uns alle stellen, denn in Wirklichkeit hat sich an seinem Spiel nichts geändert. Die einzige Änderung ereignete sich vor einem Jahr, als er die Caddies wechselte und Ted Scott ihm die Clubs brachte. Scott ist einer der besten Caddies auf der Rennstrecke, er war in Bubba Watsons Tasche, als er seine beiden Masters gewann, und es besteht kein Zweifel, dass er viel mit Schefflers großem Sprung zu tun hatte.

Nach diesen drei Siegen sprang Scheffler an die Spitze der Weltrangliste und erreichte den Masters als einen der Namen, mit denen man rechnen musste, aber keineswegs als unbestrittener Favorit. Er überholte die Hälfte der Masters und Scheffler mit den Runden 69 und 67 Leads 5, was dem größten Unterschied in der Geschichte des Masters nach 36 Löchern entspricht. Dieser 25-Jährige, geboren in New Jersey, macht gerade Momente durch, in denen alles gut läuft. Wo gute Schläge eine Belohnung haben, wo schlechte einen nicht kosten und wo der Putter perfekt funktioniert. Das beste Beispiel dafür war am letzten Loch am Freitag, als er, nachdem er seinen Startschuss auf die Bäume auf der rechten Seite abgelenkt hatte, Glück hatte, dass er eine Gasse zwischen den Kiefern mit Blick auf das Grün hatte. Er hat von dort aus einen perfekten Schuss gemacht und fast den Birdie mitgenommen. Wenn alles gut geht, passieren diese Dinge, wenn alles schief geht, bleibt derselbe Ausstiegsschlag an einem Baumstamm hängen und es gibt kein Entrinnen.

Der Tag dämmerte mit klarem Himmel, aber schon früh begann der Wind zu wehen und die Temperatur überschritt nie 18 Grad. In Augusta mit Wind zu spielen ist besonders schwierig, da es zwischen den hoch aufragenden Kiefern herumwirbelt und die Spieler ständig verwirrt. Das beste Beispiel ist immer das 12. Loch, das 155-Yard-Par 3-Short, das für die Führenden in der Geschichte der Meisterschaft eine tödliche Falle war. Unter diesen Bedingungen war Justin Thomas der andere, der neben dem Anführer hervorsticht, der gestern sehr schlecht gespielt hatte und mit der besten Runde des Tages (67) entsandt hatte, um wieder in den Titelkampf einzusteigen.

Zu Schefflers Wachen gehören zwei ehemalige Champions in Augusta. Der Südafrikaner Charl Schwartzel gewann 2011 und Titelverteidiger Hideki Matsuyama. Der erste hat im Vordergrund gefehlt und niemand hat ihn berücksichtigt, bevor wir angefangen haben. Am Mittwoch verbrachte er Stunden damit, das Spiel auf dem Grün zu üben und scheint etwas gefunden zu haben. Auf japanischer Seite scheint es, dass seine Nackenschmerzen, die ihn letzte Woche in San Antonio aufgegeben haben, verschwunden sind. Nur 3 Spieler in der Geschichte konnten den Titel erfolgreich verteidigen (Nicklasu, Faldo und Tiger) und Matsuyama wird versuchen, seinem Land, in dem Golf Leidenschaft ist, eine weitere Freude zu bereiten.

Darüber hinaus waren alle wieder auf Tiger Woods gerichtet. Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass einer seiner Mitspieler, Louis Oosthuizen, aufgrund von Rückenproblemen seinen Rücktritt vom Masters angekündigt hatte. Woods würde alleine mit Niemann spielen, was nie gut ist, denn mit Gruppen von drei Spielern vor ihnen müssten sie bei jedem Schuss lange warten. Tigers Ankunft am Abschlag von 1 gab keine guten Zeichen. Sein Gesicht zeigte viel Unbehagen, Schmerzen irgendwo an seinem Körper, und er musste mehrere Dehnungsbewegungen ausführen, bevor er traf. Der Anfang bestätigte dies und Tiger eröffnete mit 4 Bogeys in seinen ersten 5 Löchern, denen viele Schüsse fehlten, aber wie immer kämpfte er bis zum Ende, bis auf eine Runde von 74 Schlägen, zwei überdurchschnittlich, wird er am Wochenende spielen und wenn der Anführer falsch liegt, ist er nur 4 Schläge von denen entfernt, die Zweiter sind. Er hat den Qualifikationsschnitt bestanden, der das erste Tor war, aber ich habe den Eindruck, dass seine Gewinnchancen minimal sind, weil sein Spiel am Wochenende nicht bereit zu sein scheint, einen Ansturm zu erleiden, aber wie ich immer sage, habe ich bereits gelernt, nicht gegen diese Phänomene zu wetten.

An diesem Samstag wird festgelegt, wer am Sonntag um den Titel kämpfen wird und wer nicht. Deshalb ist es so wichtig, vor der Finalrunde nicht den Überblick über den Führenden zu verlieren. Scottie Scheffler wird ab dem Moment, in dem er Loch 1 erreicht, unbekannte Wege gehen. Es ist eine Sache, der Anführer eines regulären Turniers zu sein, und eine ganz andere, der Anführer der Masters zu sein. Es scheint unglaublich, aber es ist nie einfach, mit viel Vorteil zu spielen, und dafür gibt es mehrere Beweise. Im Jahr 1996 wurde der Australier Greg Norman, N1 der. Welt in jenen Tagen hatte er 6 Unterschiede beim Eintritt in den letzten Tag und verlor am Ende mit 5 Schlägen, die Masters.

Vor 6 Jahren war Jordan Spieth 5 Jahre auseinander und hatte noch 9 Löcher zum Spielen und er konnte es auch nicht. Scheffler ist 5 und hat immer noch zwei Runden vor sich. Dies ist ein Ort, an dem den Führern sehr seltsame Dinge passieren, insbesondere in den zweiten 9 Löchern des Gerichts.

Es wird ein sonniger Tag erwartet, sehr kalt und windig. Alle Gewürze, damit wir in Augusta eine schöne dritte Runde haben.

