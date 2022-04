AMLO setzte die Segel zu den Marias Islands, um das Projekt „Water Walls“ zu überwachen

AMLO zeigt mit seinem Follower Teil von seinem Reise zu den Inseln Marías

Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) teilte auf seinem Twitter-Account ein Video, das zeigt, wie er auf einem Schiff ist, das vom Hafen von San Blas (Nayarit) aus segelte, der auf die Marías-Inseln zusteuerte. Es sei darauf hingewiesen, dass der Präsident in seiner morgendlichen Konferenz am 8. April daran erinnerte, dass dieser Ort, der früher ein Gefängnis war, bald zu einem Ort der Erholung werden wird.

In seiner Publikation heißt es: „Wir segeln von San Blas zu den Marías-Inseln, die kein Gefängnis mehr sind. Jetzt sind die Küsten von Sinaloa, Nayarit und Jalisco Teil einer Region für Tourismus, Kultur und Umweltentwicklung.“

López Obrador fuhr um 3:00 Uhr nachmittags ab und erklärte früh, dass das Schiff, auf dem er reisen würde, das erste Schiff sein würde, das vom Sekretariat der Marine gebaut wurde und eine Kapazität für 170 Passagiere hat. Er sagte auch, dass es nach Abschluss des Bundesprojekts als Fähre genutzt wird.

Er sagte auch, dass rund 120 und 150 Häuser installiert würden, damit Touristen die Nacht im Ort verbringen können. Auf der anderen Seite erwähnte der Vorstandsvorsitzende am Morgen, dass das, was einst ein Gefängnis im Staat war, jetzt in einen Ort verwandelt wird, an dem die Menschen eine angenehme Zeit haben können.

Das Projekt trägt den Titel „Walls of Water“ und ist ein neuer Ort für Ökotourismus, der die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Region unterstützen wird. AMLO betrachtet dies als einen der wichtigsten Pläne seiner Regierung und sagt: „Dieses historische und schreckliche Gefängnis ist bereits zu einem Erholungszentrum für Ökotourismus geworden, es bereitet sich auf diesen Zweck vor und es ist ein Paradies. Was früher die Hölle war, wird zu einem Paradies“.

Er gab auch an, dass es zwei weitere Boote geben wird, die von Mazatlan zu den Inseln fahren werden. Es sei darauf hingewiesen, dass er auf der Konferenz am 21. März 2022, die am internationalen Flughafen Felipe Angeles (AIFA) stattfand, über „Walls of Water“ sprach und erklärte, dass es am 8. April eingeweiht werden würde.

Ebenso war er dafür verantwortlich, mitzuteilen, dass die Anwesenheit der Besucher sehr vorsichtig sein wird, da es sich um ein Umweltprojekt handelt. Tatsächlich betonte er, dass „die Orte im Voraus angeboten werden, da nicht viel Tourismus erlaubt ist, um die Insel nicht zu beeinträchtigen Es wird dafür gesorgt von, es ist ein Ökotourismus-Projekt“.

Im Rahmen des Projekts wird die Öffnung der Insel María Madre für den Naturschutztourismus in Betracht gezogen. Aus diesem Grund ist es eines der Ziele des Tourismusministeriums, verschiedene Aktivitäten und Erfahrungen zu schaffen, die sicherstellen, dass jeder, der ankommt, die Möglichkeit hat, den Ort kennenzulernen, zu genießen und zum Bewusstsein für die Erhaltung der Flora und Fauna beizutragen.

Der Präsident betonte, wie wichtig es ist, die Pflege und Entwicklung des Gebiets fortzusetzen, da dieser Archipel zum Naturschutzgebiet (ANP) mit dem Charakter eines Biosphärenreservats erklärt wurde und die UNESCO die Stätte 2005 als Weltkulturerbe anerkannte.

Es wurde sogar gesagt, dass die ANP und die Nationale Kommission für Naturschutzgebiete unterstützt werden, um das Umweltgleichgewicht aufrechtzuerhalten und die Wiederherstellung und den Schutz des Standorts weiterhin zu fördern.

