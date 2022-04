Was ist das National Road Network und warum wird es von den Streitkräften interveniert

Was passiert in Peru? Inmitten der im Landesinneren organisierten Demonstrationen mit dem Verkehrsstreik 2022 als Säule der Mobilisierung wurde die Die Zentralregierung gab eine offizielle Erklärung ab, in der sie dem nationalen Straßennetz für einen Zeitraum von 30 Tagen den Ausnahmezustand erklärte.

Die mangelnde Kontrolle in den letzten Tagen hat dazu geführt, dass radikale Maßnahmen ergriffen wurden, damit die Strafverfolgungsbehörden den Frieden in diesem gelähmten Gebiet aufrechterhalten und das reibungslose Funktionieren der Sektoren beeinträchtigen können, die vom Ausbruch der Pandemie schwer betroffen waren, wie z. B. kurz vor Beginn der Karwoche, Daten, an denen die Touristenzirkulation in die Provinzen zunimmt.

Aber was ist das National Road Network und warum wirkt es sich auf die internen Verbindungen des Landes aus? Im Folgenden erklären wir Ihnen dies und zeigen Ihnen, wie wichtig es ist, Peru unter anderem durch Straßen und Brücken miteinander zu verbinden.

WAS IST DAS NATIONALE STRASSENNETZ?

Das nationale Straßennetz wird als gesamtes peruanisches Gebiet beschrieben, das Straßen umfasst, die für alle Einwohner von Interesse sind. Es besteht aus den Hauptlängs- und Querachsen, die die Grundlage des National Highway System (Sinac) bilden, wie es in den Straßenhierarchievorschriften gemäß dem Obersten Dekret Nr. 017-2007-MTC festgelegt wurde.

WIE IST ES ZUSAMMENGESETZT?

Nach öffentlichen Informationen des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation ist es in zwei Teile unterteilt:

- Längsrichtung: Es besteht aus drei Achsen (PE-1, PE-3 und PE-5), die in Nord- und Südtrajektorien unterteilt sind. Diese werden wie folgt dargestellt:

2 entlang der Längsküste, deren „Km. 0+000″ am Autobahnkreuz Santa Anita liegt (PE-1N für den Norden und PE-1S für den Süden).

2 auf der Längsseite des Gebirges, dessen „Km. 0+000″ in der Division La Oroya liegt (PE-3N für den Norden und PE-3S für den Süden).

2 im Längsdschungel, dessen „Km. 0+000″ auf der Reitherbrücke liegt (PE-5N für den Norden und PE-5S für den Süden).

Es ist zu beachten, dass jeder von ihnen durch 14 Varianten und 26 Zweige ergänzt wird.

- Quer: Es besteht aus zwanzig 20 Achsen, die durch gerade Zahlen ab PE-02, PE-04, PE-06 und dergleichen festgelegt sind. Diese breiteten sich auf sicherere Weise über das Gebiet aus und verbanden die Küste mit den Bergen und dem Dschungel und verbinden das nationale Längsstraßennetz miteinander.

Diese Achsen können Varianten und Zweige haben, die mit demselben Namen identifiziert werden.

DAS NATIONALE STRASSENNETZ IM AUSNAHMEZUSTAND

30 Kalendertage lang wird die Nationalpolizei mit Unterstützung der Streitkräfte inmitten von Protesten und Straßenblockaden die Kontrolle über die innere Ordnung behalten. Diese Bestimmung wurde durch das Oberste Dekret 035-2022-PCM festgelegt, das im Bulletin of Legal Standards der Zeitung El Peruano veröffentlicht wurde trägt die Unterschrift von Präsident Pedro Castillo, dem Chef des Ministerkabinetts, Aníbal Torres, und der Leiter der Bereiche Verteidigung, Inneres und Justiz und Menschenrechte.

Was wird in diesem Gebiet des Landes passieren? Während des erklärten Ausnahmezustands werden die verfassungsmäßigen Rechte in Bezug auf die Freizügigkeit innerhalb des Staatsgebiets, die Versammlungsfreiheit und die persönliche Sicherheit ausgesetzt.

Die Intervention der Nationalen Polizei und der Streitkräfte erfolgt gemäß den Bestimmungen der Gesetzesdekrete 1186 und 1095, die die Anwendung von Gewalt durch beide Organe regeln.