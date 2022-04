Unaufhaltsam! María Camila Osorio erreichte das Halbfinale des Colsanitas Cup 2022

Am Nachmittag dieses Freitags, dem 8. April, traf die Verteidigerin des Colsanitas Cup-Titels, María Camila Osorio, im Viertelfinale gegen die russische Spielerin Elina Avanesyan.

Osorio gewann seinen dritten Sieg in Folge bei den WTA 250 Open in Bogotá, nachdem er in zwei Sätzen [6-1] und [6-4] den 170. türkischen Tennisspieler in der WTA-Rangliste gewonnen hatte.

Die Cucuteña, die derzeit in der WTA-Rangliste den 33. Platz belegt, zeigte weiterhin ihre Bevorzugung in der kolumbianischen Meisterschaft am Central Court of the Country Club of Bogotá mit ihrem 38. Sieg bei professionellen Turnieren in der Kategorie Frauen.

Die 20-jährige Athletin brauchte eine Stunde und 30 Minuten, um das Spiel gegen den Europäer zu halten, und zeichnete sich im zweiten Punkt des dritten Spiels mit einem starken Kreuzrückschlag aus, der sie als Kandidatin für den Sieg gegen ihre Fans einstufte:

Der North Santander bestand auf seiner Formel und die Ergebnisse spiegelten sich in Avanesyans Fehlern wider.

Dies war Osorios entscheidender Matchpoint im Finale 6-4 mit dem Vorteil für die Kolumbianerin, die sie zu den vier besten Tennisspielern des Wettbewerbs zählte:

In der nächsten Phase des Wettbewerbs (Halbfinale) trifft María Camila auf die brasilianische Spielerin Laura Pigossi, Nummer 212 in der WTA-Rangliste. Diese Verpflichtung wird an diesem Samstag, den 9. April, um 10:00 Uhr kolumbianische Zeit gespielt:

So läuft die Qualifikationstabelle des Colsanitas Cup 2022:

Es sei daran erinnert, dass Osorio auch im Colsanitas Cup 2022 im Doppel antritt und auch Halbfinalist in dieser Kategorie mit seinem brasilianischen Teamkollegen Beatriz Haddad Maia ist, mit dem er am 6. April in zwei Sätzen besiegt hat [6 (4) - 7 (6) (6) (6)) (6) (6) (6) und [5-7] das Duo der Griechen Valentini Valentini Grammatikopoulou und der Russin Amina Anshba.

Jetzt treffen Osorio Serrano und Haddad Maia an diesem Freitagnachmittag um 15.00 Uhr kolumbianischer Zeit in der besten Vier-Paar-Etappe auf das Paar aus dem Australier Astra Sharma und der Indonesierin Aldila Sutjiadi.

In der Zwischenzeit ist dies die Klassifizierung für den Doppeltitel, der der Cucuteña in ihrer Karriere als Profi schwer zu fassen war und an dem auch die Kolumbianer María Fernanda Herazo und Yuliana Lizarazo teilnehmen:

Cuadro de clasificación, Copa Colsanitas 2022, dobles

Die Verteidigung des Titels sowie zwei weitere potenzielle Erfolge in ihrem Rekord werden die Herausforderung der kolumbianischen Frauen-Tennisvertreterin sein, die aus der Teilnahme an den Indian Wells Open in den Vereinigten Staaten stammt; der WTA 250 in Monterrey; der WTA 250 in Guadalajara und den Australian Open 2022.

Die Spiele von María Camila Osorio und den anderen Teilnehmern des Colsanitas Cup 2022 können bis zum 10. April über das Star Plus-Signal und DirecTV Sports Colombia gesehen werden.

LESEN SIE WEITER: