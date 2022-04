Sechs einfache Tricks, um Rüsselkäfer aus Ihrem Küchenschrank zu entfernen

ARCHIVO - Un rápido control de lo que todavía tenemos en la nevera y las alacenas evita la compra innecesaria de alimentos. Foto: Christin Klose/dpa

Der Schrank bezieht sich auf eine Art Möbel, die für die Aufbewahrung verschiedener Gegenstände verwendet werden, die man tagsüber verwendet. Als wäre es ein Schrank mit mehreren Türen, um Gegenstände besser zu verteilen, seien es Lebensmittel oder Artefakte. Sie werden meistens für die Küche gekauft, da viel Platz benötigt wird, um das zu verteilen, was zubereitet wird.

In diesem Sinne gibt es Fälle, in denen Lebensmittel nicht lange im Schrank aufbewahrt werden können, und dies führt zum Auftreten von Insekten, die auf den ersten Blick unbemerkt bleiben. Zum Beispiel gibt es Rüsselkäfer, die zur Käferfamilie gehören. Frauen legen eine hohe Anzahl von Eiern, was zu einem stärkeren Erscheinungsbild dieser Tiere führt. Schlimmer noch, die Larven erscheinen auch. Wie entfernt man sie aus dem Schrank?

Man würde denken, dass es nur abgelaufene Produkte oder ein Abwehrmittel wegwirft, um die Hygiene der Immobilie aufrechtzuerhalten. Es gibt jedoch einfache Tricks, mit denen Sie die Rüsselkäfer in Ihrem Küchenschrank verschwinden lassen können. Befolgen Sie die Einzelheiten, damit Sie es anwenden, sobald Sie an den Ort zurückkehren, an dem Sie Essen zubereiten können.

TRICKS ZUR BESEITIGUNG VON RÜSSELKÄFERN

1. Das erste, was Sie tun müssen, ist, die Schränke vollständig zu leeren und alle Rüsselkäfer zu entfernen, die sich in Sicht oder in der Nahrung befinden, um zu verhindern, dass sie sich auf die andere Seite ausbreiten. Wenn Sie auf den ersten Blick eine Taschenlampe oder die Helligkeit Ihres Mobiltelefons verwenden können - und wenn es sich um einen Ort mit viel Schatten handelt - kann es schwierig sein, sie zu unterscheiden.

2. Eine weitere Empfehlung ist, die Rüsselkäfer mit Hilfe einer gut gewaschenen Bürste zu sammeln. Dafür können Sie zur besseren Reinigung einen Staubsauger verwenden. Mit ihm können Sie die Insekten und das verschüttete Futter, das sie angezogen hat, aufsaugen.

Sie können auch Rüsselkäfer heraussaugen, die sich in einem Riss in einem Möbelstück oder in Bereichen befinden, die Sie mit einer Bürste nicht erreichen konnten. Jeder kann arbeiten, denken Sie daran, dass die Bürste später weggeworfen werden sollte, da sie nicht einmal zum Waschen verwendet werden kann.



3. Die folgenden Hinweise sind praktisch. Es reinigt Möbel gründlich mit Wachs, das für die Pflege eines Hauses unerlässlich ist, für Möbel und entfernt so alle Arten von Bakterien von Oberflächen. Es ist ratsam, dies zweimal pro Woche zu tun, umso mehr, wenn Sie wissen, dass Ihr Haus ein Ort ist, der leicht staubt.

4. Die klassische Empfehlung, aber effizient. Verwenden Sie ein Insektizid gegen Rüsselkäfer, um sie dauerhaft zu beseitigen. Versuchen Sie, den Bereich zu räumen, um ein anderes Produkt im Schrank nicht zu kontaminieren.

5. Wenn sich die Rüsselkäfer im Holz befinden, müssen Sie eine Chemikalie auftragen, die in die Löcher im Holz eindringt, und sie dann versiegeln, damit die Insekten nicht zurückkommen. Oder tragen Sie die Arbeitswerkzeuge auf, um das Material zu entfernen und mit dem Staubsaugen zu beginnen oder es mit chemischen Komponenten zu entfernen. Wichtig, um den Bereich zu räumen, um Unfälle zu vermeiden.

6. Verwenden Sie schließlich die gleiche Methode, um Rüsselkäfer aus dem Schrank für Ihre Geräte zu entfernen, da sich diese Insekten auf der Suche nach anderen Bereichen bewegen, um ihre Nahrung zu erhalten. Denken Sie daran, dass sie nicht nur in abgelaufenen Lebensmitteln oder Schränken erscheinen. Verlieren Sie Ihr Zuhause nicht aus den Augen und kümmern Sie sich um es.

