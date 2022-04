Lernen Sie „Furioza“ kennen, den Film, der auf Netflix zu einem globalen Phänomen werden könnte

Furioza, ein polnischer Film, der sich als Krimi abspielt.

Furioza ist ein dunkler Film (trotz seines Ausbruchs) voller Gewalt und Sucht. Die Fakten passieren und Sie können nicht aufhören, sie zu sehen. Vielleicht macht der polnische Film von mehr als zwei Stunden wegen seiner Themen Familie, Brüderlichkeit und Polizeiverhalten angesichts dieser Ereignisse süchtig. Wir sagen Ihnen, worum es geht.

Das polnische Polizeidrama folgt David, einem Arzt, der von seiner Ex-Freundin mit dem Vorschlag besucht wird, den er nicht ablehnen kann: Er muss sein Informant in der kriminellen Organisation sein, in der sein Bruder arbeitet, oder er wird mit einer langen Haftstrafe inhaftiert. Die Organisation gibt dem Film den Namen Furioza und wo David Informationen über seine Beteiligung am illegalen Drogenhandel erhalten muss. Wenn das erledigt ist, löscht die Polizei die Akte Ihres Bruders.

Die offizielle Zusammenfassung enthält weitere Einzelheiten zur Geschichte und zur Beziehung zwischen den Charakteren: „Ein Ereignis aus der Vergangenheit trennt das Schicksal von drei Freunden. Jahre später taucht Dzika wieder in Davids Leben auf - einst die Liebe seines Lebens, jetzt ein erfahrener Polizist - und macht ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann: Entweder wird er Informant der Polizei oder sein Bruder wird mit einer langfristigen Haftstrafe ins Gefängnis gehen. Gegen die Seile erliegt David schließlich und sein Hauptziel ist es, eine organisierte kriminelle Gruppe zu infiltrieren.“

Die Besetzung dieser Produktion wird von europäischen Persönlichkeiten wie Mateusz Banasiuk, Weronika Ksiazkiewicz, Lukasz Simlat, Mateusz Damiecki, Wojciech Zielinski, Szymon Bobrowski, Sebastian Stankiewicz, Anita Sokolowska, Janusz Chabior und Paulina Galazka geleitet. Sie alle arbeiten unter der Regie von Cyprian T. Olencki und mit einem Drehbuch von Olencki selbst, der bereits an der auf dem Film basierenden Miniserie arbeitet.

Furioza ist jetzt im Netflix-Katalog verfügbar.

