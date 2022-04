Komas: Drei Männer wurden von mutmaßlichen Auftragsmördern in einem Park vor Kindern getötet

In der Nacht des 7. April, im Park „Año Nuevo“ ganz in der Nähe der Miguel Grau Avenue, im Bezirk Comas, eine Gruppe von Auftragsmördern drei Personen wurden vor dem lokalen Markt in der Juan Velasco Alvarado Avenue getötet. Die Männer wurden bisher nicht identifiziert.

Laut Zeugen des Vorfalls kamen zwei Personen mit zwei linearen Motorrädern am Tatort an und schossen mehr als 30 Mal auf ihre Opfer. Das Besorgniserregendste ist, dass es ihnen egal war, dass etwa 30 Kinder im Erholungspark spielten.

Die Opfer kamen mit zwei Fahrzeugen, einem Taxi und einem Van, im Park an. Sie hätten mit einigen Freunden gesprochen, bis die beiden Motorräder in der Gegend ankamen und einer der Auftragskiller sie aus nächster Nähe erschoss. Die Opfer versuchten wegzulaufen, wurden aber von Kugeln getroffen.

BEI POLIZEILICHEN ERMITTLUNGEN

Polizeibeamte der Polizeistation Pascana kamen am Tatort an und sperrten das Gebiet ab, dann trafen die Kriminalexperten ein. Es war auch der diensthabende Staatsanwalt anwesend, mit dem die Leichen in die Leichenhalle von Collique gebracht wurden, um die Ermittlungen fortzusetzen. Es wurden mehr als 20 Geschossgehäuse gefunden.

Die Familien der Opfer kamen ebenfalls am Tatort an, vermied jedoch jeglichen Kontakt mit der Presse.

Obwohl die Getöteten nicht identifiziert wurden, gibt es einige Versionen des Grundes für das Verbrechen und wer die mutmaßlichen Auftragsmörder sein würden. Es wird vermutet, dass sie Mitglieder von Civil Construction sein würden; obwohl es sich um eine Version handelt, die von den Behörden nicht bestätigt wird.

Andererseits wird vermutet, dass einer der Getöteten ein Beamter der Nationalen Polizei war. In einer anderen Version wird angenommen, dass eines der Opfer ein Geschäftsmann war und die anderen beiden Polizeibeamte waren, die als Sicherheitsdienst arbeiteten. Bisher befindet sich das Verbrechen jedoch weiterhin im Ermittlungsbereich.

In dem Park, in dem das Verbrechen begangen wurde, spielten etwa 30 Kinder. | VIDEO: Buenos Dias Peru (Panamericana)

NACHBARN MELDEN STÄNDIGE VERBRECHEN IN DER GEGEND

Die Bewohner der Urbanisierung „Neujahr“ haben ihre Forderung nach mehr Sicherheit und Patrouille in der Region angeprangert und bekräftigt. Sie weisen darauf hin, dass vor einem Monat ein Paar im selben Park getötet wurde, der schon lange nicht mehr beleuchtet wurde.

Diese Verbrechen ereignen sich im Rahmen des Ausnahmezustands in Lima und Callao, der ab dem 20. März um weitere 45 Tage verlängert wurde

RECHTE IM AUSNAHMEZUSTAND AUSGESETZT

Recht auf Freiheit: Rechtssubjekte können sich an jeder Art von Aktivität beteiligen, die die Ausübung anderer Grundrechte als der Freiheit beinhaltet, solange sie nicht gegen die Normen verstoßen, aus denen sich die öffentliche Ordnung, gute Sitten und solche, die zwingend erforderlich sind, zusammensetzen.

Unverletzlichkeit des Wohnsitzes: Rechtssubjekte können jede andere Person daran hindern, ihr Haus zu betreten, um Ermittlungen, Durchsuchungen oder andere Gründe durchzuführen, wenn sie dies nicht genehmigen oder wenn Dritte keine gerichtliche Anordnung haben. Sie dürfen es jedoch nicht verhindern, im Falle eines Flagrante-Delikts oder einer sehr ernsten Gefahr seiner Ausübung.

Versammlungsfreiheit: Rechtssubjekte können sich ohne vorherige Ankündigung sowohl an privaten Orten als auch für die Öffentlichkeit zusammenschließen, versammeln oder versammeln, solange sie dies friedlich tun. Im Gegenteil, Treffen an öffentlichen Orten oder auf Straßen bedürfen einer Vorankündigung der Behörde, die sie nur aus nachgewiesenen Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit verbieten kann.

Durchgangsfreiheit innerhalb des Staatsgebiets: Die Rechtssubjekte können sich grundsätzlich innerhalb des Staatsgebiets, in dem sie ihren Wohnsitz haben, und auch außerhalb des Staatsgebiets, in dem sie ihren Wohnsitz haben, frei bewegen, was bedeutet, dass sie wählen können, wo sie leben möchten. Außer aus gesundheitlichen Gründen oder auf gerichtliche Anordnung oder in Anwendung des Ausländergesetzes.