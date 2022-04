Das Geheimnis von El Tajín: was hätte den Zusammenbruch der vorspanischen Stadt verursacht

Das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) und das Kulturministerium enthüllten, dass eine der möglichen Ursachen für das Verschwinden der vorspanischen Stadt El Tajín mit einem Sonnenphänomen des Nichos-Gebäudes in Verbindung gebracht werden könnte, das sich in der aktuellen archäologischen Zone befindet. Es ist ein Denkmal, das mit der Absicht errichtet wurde, die Götter „ein Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch in einer Zeit der Überschwemmungen und Veränderungen der Umwelt“ zu fordern.

Die Institution veröffentlichte die Hypothese in einer Erklärung vom 7. April 2022, in der auch angegeben wird, dass um das 10. Jahrhundert (Jahr 900) „ein Klimawandel, der als mittelalterliche Warmzeit bekannt ist“, an dem Ort eintraf, der nicht nur im mesoamerikanischen Raum, sondern auch in einem Teil Europas Chaos verursachte kontinentale und andere abgelegene Standorte.

Eine der Folgen dieses Ereignisses war der Temperaturanstieg, der zu Überschwemmungen führte, die sogar zur Aufgabe großer Bevölkerungszentren führten. Dies ist der Fall in der heiligen Stadt, die heute als Archäologische Zone von El Tajín bekannt ist, in Papantla, Veracruz.“

Pirámide de los Nichos, una construcción clave para entender la historia de la Zona Arqueológica. (Foto: INAH)

Diese Schlussfolgerung wurde dank der Arbeit von Spezialisten in dem Gebiet erzielt, das als Weltkulturerbe gilt. Die Forschung bestand aus der Kombination von „alten Klimainformationen, vor Ort gesammelten archäologischen Daten und den Ergebnissen von mehr als 11-jährigen Studien mit LIDAR“, einem Technologiewerkzeug zur Erkennung und Messung von Objekten mithilfe von Laserpunkten.

Auf der anderen Seite erklärt die Archäologin Patricia Castillo Peña, Forscherin am INAH Veracruz Center und akademische Direktorin der Archäologischen Zone, dass „wie eine Stadt, die für die Ritualität und das Leben ihrer Zeit so wichtig ist, am Funktionieren gehindert wurde, und wies ihre Bewohner an, auf Anfragen zu verzichten seine Götter, die sie von zwei grundlegenden Gebäuden aus gemacht haben: dem South Ball Game und dem Nischen Building.“

Darüber hinaus fügte er hinzu, dass beide Konstruktionen nicht nur die „monumentalsten im gesamten Atomgebiet von El Tajín sind, sondern auch die neuesten, die zwischen 800 und 1100 n. Chr. gebaut wurden“. Dies bedeutet laut dem Spezialisten, dass, wenn man berücksichtigt, dass sie Kontaktmittel mit „dem Göttlichen, mit Sonne, Wasser und Wind waren, sie auf der Suche nach dem Gleichgewicht einer gestörten natürlichen Umgebung errichtet worden sein müssen“.

El comunicado agrega los cambios de temperatura provocaron inundaciones que llevaron e incluso el abandono de grandes centros de población. (Foto: INAH)

Der Forscher hob auch hervor, dass das Nichos-Gebäude mit der Absicht entwickelt wurde, die im Laufe des Quartals des Jahres auftretenden Sonnenphänomene zu würdigen, „Ereignisse, die manchmal beispielsweise mit den Tagundnachtgleichen und Sonnenwende zusammenfallen können und bei denen es eine allmähliche Beleuchtung des Gebäude. prähispanisch“.

Es zeigte sich auch, dass die Präzision so ist, dass „dieser Effekt sieben Minuten anhält, während der die aufgehende Sonne, verbunden mit der Gottheit Quetzalcoatl, jeden der sieben Körper des Nischengebäudes von oben nach unten beleuchtet, bis er die Erde berührt und Kontakt mit Männern aufnimmt“.

Dank der Arbeit mit LIDAR war es möglich, die „ursprünglichen Zugänge zum Atomgebiet El Tajín, von denen sich einer an der Westfassade des Nichos-Gebäudes befand“, zu lokalisieren. Auf der anderen Seite heißt es in der Erklärung, dass Experten theoretisieren konnten, dass „im Laufe des Vierteljahres ungefähr 300 Menschen, 150 auf dem Ostplatz und 150 auf dem Westplatz, das Denkmal in der Hoffnung umzingelten, die allmähliche Beleuchtung von seiner Vorderseite aus zu erleben, oder der Krönungseffekt, der tritt dahinter auf, wenn die Sonne so tut, als würde sie sich oben im Keller niederlassen“.

Captura de comunicado INAH.

Es wird hinzugefügt, dass das Spiel Pelota Sur auch zu einem wichtigen Ereignis wurde, da es neben dem „Wettkampfspiel“ in vorspanischer Zeit ein rituelles Ballspiel gab, bei dem die Teilnehmer um einen bestimmten Gefallen baten, zum Beispiel, dass die Überschwemmungen aufhören sollten, und im Gegenzug mussten sie etwas Heiliges anbieten zu den Göttern“.

Schließlich wird der Schluss gezogen, dass El Tajín eine archäologische Stätte von großer Bedeutung ist, in der „nur ein winziger Teil der 1.221 Hektar erforscht wurde, sodass immer noch die Möglichkeit besteht, neue Strukturen zu finden, die uns über die enge Beziehung der antiken Stadt mit dem Menschen, dem natürlichen und das Göttliche“.

