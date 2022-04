Washington sanktionierte einen russischen Darknet-Markt und eine Plattform zum Austausch von Kryptowährungen

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington DC, EEUU. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen Hydra, den weltweit größten „Darknet“ -Marktplatz mit Sitz in Russland, und die in Estland registrierte Garantex, die virtuelle Wechselplattform, in einer internationalen Anstrengung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität angekündigt.

„Die globale Bedrohung durch Cyberkriminalität und 'Ransomware' mit Ursprung in Russland und die Fähigkeit krimineller Führer, dort ungestraft zu operieren, sind für die Vereinigten Staaten von großer Bedeutung“, sagte Janet Yellen, Sekretärin des Finanzministeriums.

Daher betonte er, dass diese Aktionen „eine Botschaft an Kriminelle senden, dass sie sich nicht im Dark Web oder in seinen Foren verstecken können und sich nicht in Russland oder anderswo auf der Welt verstecken können“.

Diese Aktion der Vereinigten Staaten, wie Außenminister Antony Blinken auf seinem offiziellen Twitter-Profil sagte, wurde gemeinsam mit der deutschen Kriminalpolizei koordiniert.

„Das Finanzministerium ist entschlossen, gegen Akteure vorzugehen, die wie Hydra und Garantex die Verpflichtungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung absichtlich ignorieren“, sagte das Finanzministerium in einer Erklärung.

Auf der anderen Seite kündigte das Weiße Haus am Dienstag an, dass es der Ukraine weitere 100 Millionen Dollar an Militärhilfe geben wird, wodurch sich die US-Hilfe für das europäische Land seit Beginn der russischen Invasion auf mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar belaufen wird.

US-Außenminister Antony Blinken gab in einer Mitteilung an, dass er heute auf Befehl von Präsident Joe Biden einen erneuten Rückzug von DOD-Artefakten genehmigt habe, „um den dringenden Bedarf der Ukraine an zusätzlichen Waffensystemen zu decken“.

John Kirby, Sprecher des Pentagon, gab an, dass es sich um Javelin-Anti-Waffen-Raketen handelt, die die USA an die Ukraine geliefert haben und mit denen er versicherte, dass sich das Land „sehr effektiv“ verteidigt habe.

Blinken, der an die „Gräueltaten der russischen Streitkräfte in Bucha“ erinnerte, betonte, dass Washington und seine Verbündeten die Ukraine weiterhin nachdrücklich bei der „mutigen“ Verteidigung ihrer „Souveränität und territorialen Integrität“ unterstützen werden.

In dieser Hinsicht argumentierte er, dass mehr als 30 Länder neben den USA seit Beginn der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am 24. Februar angeordneten Invasion Militärhilfe in die Ukraine geschickt hätten.

„Gemeinsam senden wir jeden Tag Sicherheitshilfe und beschleunigen den Versand von noch mehr Waffen und Verteidigungsausrüstung, mit denen sich die Ukraine verteidigt“, fügte er hinzu.

Neben der „Stärkung der Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld und am Verhandlungstisch“ sammeln ihre Verbündeten Daten, um „gemeldete Missbräuche zu dokumentieren“ und sie zu den entsprechenden Stellen zu bringen, um die Rechenschaftspflicht zu säubern, sagte er.

(Mit Informationen von Europa Press)

