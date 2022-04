Ombudsmann fordert, dass Sport in Kolumbien als Beruf betrachtet wird

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

Unter Berücksichtigung der Leistungen kolumbianischer Athleten in den letzten Jahren versicherte das Büro des Bürgerbeauftragten, dass es notwendig sei, den Reformprozess des Gesetzes 181 von 1995 zu beschleunigen. Dies bedeutet, dass die nationale Regierung über das Sportministerium und den Kongress der Republik aufgefordert wurden, sicherzustellen, dass Sport im Land als Beruf gilt, um bessere sozioökonomische Möglichkeiten für nationale Athleten zu gewährleisten.

Nach Angaben des Beamten ist dies ein Gesetz, das angesichts des neuen institutionellen Rahmens, der in den letzten Jahren konsolidiert wurde, der großen Errungenschaften der Sportler und der sozioökonomischen Auswirkungen von Sport, Erholung und körperlicher Aktivität auf das Land rückläufig ist.

Der Bürgerbeauftragte hielt eine Anhörung ab, um aus erster Hand die Bedenken zu hören, die Vertreter von Hochleistungssportlern, Behinderten und Amateuren, Sportleitern, Vertretern von Trainern und Eltern der Athleten hinsichtlich der Gewährleistung des Rechts auf Sport haben. In diesem Bereich hob Camargo hervor, dass über die Region Santander, die Nationale Direktion für Pflichtverteidiger und die Delegierten für Sport, Frauen und Kinder konkrete Maßnahmen zur Überprüfung der Rechte vor Ort ergriffen und ein Zyklus von Ausbildungsprogrammen mit Schwerpunkt auf Menschenrechten eingeleitet wurde. in der Santander Athletics League und ihren Vereinen.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Arbeit zunächst mit dem Sportministerium, Indersantander, Inderbu, dem Bürgermeisteramt von Bucaramanga und der Regierung von Santander artikuliert wird.

Um andererseits die Achtung der Rechte von Sportlern in Kolumbien zu gewährleisten, hat das Büro des Bürgerbeauftragten in diesem Szenario die Strategie zur Förderung der Bürgeraufsicht ins Leben gerufen. Der Leiter des Unternehmens erklärte: „Es ist wichtig, für die Würde der Sportler zu arbeiten und den Sport zu einem Recht aller und nicht der wenigen zu machen. Unser Ziel ist es, die Bürger für die Bedeutung des Sports in allen Facetten unseres Lebens zu sensibilisieren, vom Moment unserer Geburt bis zum Alter.“

Schließlich wiederholte er seinen Aufruf an alle Bürger, wachsam zu sein, um jegliche Art von Gewalt gegen Sportler zu vermeiden und zu melden. „Vom Büro des Bürgerbeauftragten aus werden wir die Opfer und ihre Familien weiterhin begleiten und weiterhin die Ergebnisse der Untersuchungen der Generalstaatsanwaltschaft zu Fällen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs gegen einige Sportler in dieser Region des Landes überwachen“, sagte Camargo.

