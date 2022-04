Marsch gegen Pedro Castillo: Peruanische Prominente, die auf dem Platz San Martín protestierten

Am Montagabend kündigte Präsident Pedro Castillo in einer Botschaft an die Nation an, dass Metropolit Lima und die verfassungsmäßige Provinz Callao würden aufgrund von in den Ausnahmezustand geraten Proteste der Fluggesellschaften gegen den Anstieg des Kraftstoffs. Um die Unruhen in der Hauptstadt zu stoppen, ordnete der Präsident am Dienstag, den 5. April, eine Ausgangssperre von 02.00 bis 23,59 Uhr an.

Dies hinderte jedoch nicht Hunderte von Peruanern daran, auf die Straße zu gehen, um gegen die Regierung zu protestieren. So wurde ab den frühen Morgenstunden um 15 Uhr eine Mobilisierung auf der Plaza San Martín einberufen, die in sozialen Netzwerken viral wurde mit den Hashtags #FueraCastillo und #TodosALaCalle.

Trotz der Tatsache, dass Präsident Castillo am Nachmittag und als er sich mit dem Vorstand der Sprecher des Kongresses der Republik traf, bekannt gab, dass er die Maßnahme aufheben würde, wurde der Marsch fortgesetzt. An diesem Treffen nahmen mehrere berühmte Peruaner teil, die auf die Plaza San Martín kamen, um den Präsidenten von Peru aus dem Regierungspalast zu entfernen.

MARIO HART

Der ehemalige Reality-Junge veröffentlichte in seinen Instagram-Geschichten, dass er sich auf der Plaza San Martín befand und einer der ersten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens war, die auftauchten. Nachdem ich „Out Castillo!“ , schrieb auf seiner Plattform: „In der Gewerkschaft ist Stärke, lass uns nach Peru gehen!“ , „Lass uns ihn mit Glauben rausholen“, „Lass uns niemand unsere Freiheit nehmen. Hier ist deine Ausgangssperre.“

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

RODRIGO GONZÁLEZ UND GIGI MITRE

Die Gastgeber von Amor y Fuego, einem Programm, das aufgrund des nationalen Zeitpunktes abgesagt wurde, waren bei der Demonstration anwesend. Der beliebte „Peluchín“ hat auf seinem Instagram ein Video gepostet, in dem er zusammen mit seinem Partner protestiert. „Dringend, neuer Präsident! Neuer Kongress „, hören die Figuren von Willax Tv sowie die Menschen um sie herum schreien.

BRUNELLA HORNA

Die blonde Fahrerin aus América Hoy, die in einem peruanischen T-Shirt anwesend war, interviewte einige der Personen, die während der Demonstration verletzt wurden. Sie hatte auch keine gute Zeit, da sie eine Tränengasbombe ganz in ihrer Nähe fallen ließ. „Der Marsch geriet außer Kontrolle. Zum ersten Mal wurden ein paar Tränengasbomben in meiner Nähe abgeworfen, aber wir werden weiter kämpfen, bis Castillo geht. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia „, schrieb Horna.

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

VANESSA TERKES

Die peruanische Schauspielerin kam an die Plaza San Martín, um ihre Proteststimme mit Hunderten von Bürgern zu erheben. In einem Interview mit ATV wies sie darauf hin, dass sie nicht nur in Lima den Austritt des Staatsoberhauptes wollen, sondern ein Großteil Perus dies auch beantragt hat. Über ihre Netzwerke wurde sie gesehen, wie sie „Contigo Peru“ sang, um mehr Landsleute zu ermutigen, auf die Straße zu gehen.

MICHAEL FINSETH

Obwohl er in Netzwerken als Anführer des Marsches gegen Pedro Castillo kritisiert wurde, der als „Großer Marsch für die Freiheit“ bezeichnet wird, der Schauspieler hatte keine Angst und war am San Martin Square anwesend. „Hier sind wir, Peruaner mit allem Blut. Verliere nicht deine Freiheit, verteidige sie mit deinem Leben für deine Gegenwart und Zukunft. Hier, in unserem schönen Peru. Wir warten auf dich!“ , schrieb er auf Twitter.

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

NIKKO PONCE

Der Schauspieler, der Paolo Guerrero in einer biografischen Netflix-Reihe spielen wird, dokumentierte alle Details des Marsches gegen Castillo. Ihm zufolge beabsichtigte die Polizei, die Demonstranten zu zerstreuen, obwohl die Demonstration friedlich verlief. „Der Protest ist friedlich, es gibt keine Unruhen, wir singen. Warum willst du Wasserpumpen schicken? Warum wollen sie Tränengasbomben abwerfen?“ , ist in seinen Instagram-Geschichten zu hören.

