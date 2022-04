Der Zustrom von Kolumbianern, die ins Ausland reisen, übertraf das

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado este sábado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

Der Tourismus ist eine der Industrien des Landes, die sich angesichts der durch die Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise weiterhin erholt. An diesem Mittwoch wurden neue Zahlen veröffentlicht, die das Engagement der Kolumbianer bekräftigen, weiter zu reisen.

Nach Berechnungen des kolumbianischen Verbandes der Reise- und Tourismusagenturen (Anato), basierend auf Zahlen von Migration Colombia, sind 689.403 Kolumbianer in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 ins Ausland gegangen, was eine Reaktivierung von 95% bedeutet.

In diesem Zusammenhang heißt es in dem Bericht des Vereins, dass der Februar der erste Monat nach der Reaktivierung war, in dem „die Aufzeichnungen vor der Pandemie überschritten wurden, als der Abfluss 300.000 Kolumbianer überstieg, was einem Wachstum von 5% entspricht, verglichen mit den mehr als 287.000, die im selben Monat herauskamen von 2019 ″.

So wurde bekannt, dass die Länder mit dem höchsten Wachstum bei der Registrierung von Besuchen die Dominikanische Republik mit 108 Prozent, Mexiko mit 85 Prozent, Chile mit 53 Prozent, Spanien mit 40 Prozent und die Vereinigten Staaten mit 11 Prozent waren.

Es könnte Sie interessieren: Das Geschäft, das die Rosario-Inseln zerstört

Nach Angaben des Verbandes werden voraussichtlich bis Ostern fast 133.000 Kolumbianer ins Ausland reisen, was ein Wachstum von 6% gegenüber der gleichen Saison im Jahr 2019 bedeuten würde.

Informationen von ProColombia gaben am Mittwoch auch an, dass Kolumbien nach zweijähriger Auswirkung auf die internationale Luftkapazität des Landes bereits die 190.583 Sitze und 1.142 wöchentlichen internationalen Frequenzen überschritten hat, die im Februar 2020 stattfanden. Heute hat das Land bereits 196.348 Sitze und 1.147 Frequenzen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass bis heute 10 Städte des Landes direkte internationale Verbindungen zu 42 internationalen Zielen in 26 Ländern haben. Laut OAG (Official Aviation Guide) gehört Kolumbien zu den 20 Ländern mit der höchsten Luftkapazität der Welt und in Lateinamerika ist es nach Brasilien und Mexiko das Drittland.

In ähnlicher Weise gab das Unternehmen an, dass einige der in Kolumbien tätigen neuen Fluggesellschaften SKY, Viva Aerobús und Volaris sind, wobei die beiden letzteren zum ersten Mal in Südamerika landen. SARPA und JetAir nahmen ebenfalls ihren Betrieb auf, und bis Juli 2022 wird die spanische Fluggesellschaft Plus Ultra voraussichtlich eintreffen.

LESEN SIE WEITER: