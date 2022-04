„Der große Lebensretter für Deportivo Cali ist die Copa Libertadores“: Faryd Mondragón

An diesem Dienstag, dem 5. April, werden Deportivo Cali und Boca Juniors am ersten Tag der Gruppe E des Conmebol Libertadores Cup 2022 debütieren.

Die Erwartung, dem Vallecaucano-Team einen schlechten Saisonstart zu ersparen, steht bei ihrem Heimdebüt für die Kontinentalmeisterschaft gegen Rivalen wie Boca Juniors, Corinthians und Always Ready.

Der aktuelle Meister der ersten Liga Kolumbiens konnte Deportes Tolima in den beiden Finals der BetPlay Super League 2022 nicht besiegen und nach 14 gespielten Spielen, vorletzten in der Gesamtwertung mit 12 Punkten und einer Tordifferenz von -7, nur den zwanzigsten in der Tabelle schlagen, der auch Meister aber in der zweiten Division: Magdalena Union.

Der Trainer der grün-weißen Mannschaft, Rafael Dudamel, ist sich bewusst, dass seine Liste der Champions in der zweiten Jahreshälfte 2021 stark entwaffnet war und dass der Verein in diesem Jahr als zweiter die wenigsten Tore erzielt hat (nur 10 dafür), während sie ihn 17 Mal in einer Bilanz von drei zu einer eigenen Tür gemacht haben Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Aus diesem Grund erwarten die Fans des südamerikanischen Fußballs ein ausgeglichenes Spiel gegen Boca Juniors, der in der vergangenen Saison die Copa Argentina von Sebastián Battaglia gewonnen hat, aber unter Beteiligung der Kolumbianer Frank Fabra und Jorman Campuzano keine Regelmäßigkeit in der Liga oder den Libertadores zeigen konnte , Sebastian Villa und ehemaliger Spieler Xeneize, Edwin Cardona.

Basierend auf den regelmäßigen Auftritten von Kolumbianern und Argentiniern im ESPN F12 Argentina-Programm sprach der Journalist Mariano Closs mit Faryd Mondragón, dem ehemaligen Spieler und Sportkommentator von Deportivo Cali, darüber, welcher Verein in der besten Verfassung für das Spiel Libertadores ist, da es ein kurzes Cali gibt Gehaltsabrechnung für das Debüt im Conmebol-Turnier.

Mondragón glaubt, dass die aktuelle Cali-Kampagne den Verdiblanco-Fan bestürzt hat, dass Zweifel an der Kontinuität des venezolanischen Trainers jedoch aus der Wirtschaftskrise des Sportverbandes resultieren:

Faryd glaubt auch, dass das Spiel keinen Lieblingsverein hat und dass seine ehemalige Mannschaft das Level zu stark gesenkt hat, um ein Kandidat für ein Debüt mit einem Sieg zu sein, aber er kann die sensiblen Verluste von Boca Juniors ausnutzen, wenn man bedenkt, dass es verletzte Spieler gibt und andere danach gesperrt sind Die Sicherheitsvorfälle, die am 20. Juli 2021 verursacht wurden, als das argentinische Team im Achtelfinale in der Definition für Strafen vor Atletico Mineiro:

Im Moment ist der Spielplan für das Zuckerteam für den Rest des April für die BetPlay I League 2022 und die Copa Conmebol Libertadores 2022 geplant:

Dienstag, 5. April, gegen Boca Juniors (Datum 1 Copa Libertadores - Zuhause)

Samstag, 9. April, gegen Junior de Barranquilla (Datum 15 BetPlay League - Zuhause)

Mittwoch, 13. April, vs. Korinther (Datum 2 Copa Libertadores - weg)

Sonntag, 17. April, gegen America de Cali (Datum 16 BetPlay League auswärts)

Sonntag, 24. April, gegen Rionegro Águilas (Datum 17 BetPlay League - lokal)

Donnerstag, 28. April, vs. Immer bereit (Datum 3 Copa Libertadores - weg)

