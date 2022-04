Video: Marcela Reyes hat ihren Followern, die Mütter werden wollen, eine Nachricht geschickt

Für Fans von DJ Marcela Reyes ist es kein Geheimnis, dass sie sich immer wieder bemüht, ihrem Sohn Valentino, das Ergebnis der Beziehung des Künstlers zu DJ Exotic, die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Vor einigen Monaten wurde beobachtet, wie er sich bemühte, dem Kleinen eine der besten Geburtstagsfeiern zu geben, von denen mehr als einer in seiner Kindheit geträumt hatte.

Bei dieser Gelegenheit schickte die Künstlerin über ihre sozialen Netzwerke eine Nachricht, mit der sie, anstatt sie zu kritisieren, Ratschläge an diejenigen richten wollte, die unter ihren Wünschen zum ersten Mal Mutter werden wollen, und vielleicht an diejenigen, die daran denken, ein zweites Kind zu bekommen.

„Kinder sind das Schönste, ich habe keine solche Liebe... Ich weiß nicht einmal, wie ich die Liebe beschreiben soll, die ich zu meinem Sohn habe. Mädchen, haben Sie Ihre wirtschaftliche Stabilität, damit Sie sich bei diesen Segnungen auf niemanden verlassen müssen „, sagte Marcela Reyes, bevor sie ihre Botschaft mit den lohnendsten Worten darüber verbreitete, was es für sie bedeutet hat, ihren Sohn an ihrer Seite zu haben.

Später ging der DJ auch auf ein Thema ein, das Tausende von Frauen wiederholt erlebt haben, die schwanger wurden, und einige Zeit nach der Geburt überlassen Väter Mütter ihrem Schicksal.

„... leider sind Eltern manchmal größtenteils Eltern, die sich verlassen und unverantwortlich sind. Wenn wir also diese Kinder haben, können wir unabhängige Frauen sein und sie unterstützen und nicht hinter einem Vater stehen, der um Hilfe bittet, und helfen Sie uns mit dem Kind, damit es zur Schule gehen kann, damit er wirklich hilft!“ , schloss Marcela Reyes durch ihre „InstaStories“ ab.

Es könnte Sie interessieren: Sie beschlagnahmen eine halbe Tonne Marihuana, das in Bogotá vermarktet werden sollte

Hier ist der vollständige Inhalt von Marcela Reyes :

Die Reaktionen traten bald auf, als das Unterhaltungsportal „Tracing Famosos“ für die Replikation der Inhalte verantwortlich war, die der DJ über ihre sozialen Netzwerke teilte. Die Internetnutzer drückten ihre Unterstützung für die Künstlerin mit Kommentaren aus wie: Sie stimmten ihrer Aussage zu, weil einige je nach Wirtschaft des Vaters Kinder haben und andere sie dafür verantwortlich machten, dass ihr Sohn während der Aufnahme von Instagram-Geschichten im Hintergrund nach Mamas Aufmerksamkeit schrie.

Andere Kommentare deuteten darauf hin: „Man muss als Frau wirtschaftliche Stabilität haben und nicht darauf achten, dass es in der Verantwortung eines anderen liegt, insbesondere in Kolumbien, dass mehr abwesende Väter als anwesend sind.“, „Und all diejenigen, die kritisieren, sind Frauen, kurz gesagt, Heuchelei“, „Ich hoffe diejenigen, die kritisieren Sie haben die Hälfte von dem, was Marcela dafür hat, geben Sie es Ihrem Kind „, „Es ist traurig zu sehen, wie sie sogar um eine Windel betteln müssen“, unter anderem.

In einer Runde von „Fragen und Antworten“ beantwortete der DJ einige Bedenken seiner Anhänger, in denen einer über die Beziehung, die er mit dem Reggaeton-Spieler und aktuellen Partner Marcela Reyes hat, durchgesickert wurde.

„Wie kommst du mit B King zurecht?“ , lautete die Frage einiger Internetnutzer, auf die er antwortete:

„Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen, aber nur weil ich Valentino mit Liebe behandelt habe, mag ich ihn sehr“, schrieb Exotic DJ in seinen „Instastories“. Die Reaktion wurde schnell viral und von den verschiedenen Klatschportalen repliziert, darunter „Rechismes“, wo fast 20.000 Likes von Internetnutzern erhalten wurden.

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

Es sollte daran erinnert werden, dass der DJ mehrfach beschuldigt wurde, seinen Sohn verlassen zu haben. In sozialen Netzwerken gibt es jedoch mehrere Internetnutzer, die ihn verteidigen, weil sie behaupten, er teile es mit dem Kind und dass er es normalerweise nicht über seine veröffentlicht soziale Netzwerke als ob seine Mutter tut.

LESEN SIE WEITER: