„The Box Challenge“: Hat sich das Omega House wieder beruhigt?

Offensichtlich wurden im Omega-Teamhaus die Spannungen, die letzte Woche erlebt wurden, bereits überwunden. In der Folge von „The Box Challenge“, die am 4. April ausgestrahlt wurde, feierten die Frauen der Gruppe Ossa, die Geburtstag hatte.

Omegas Frauen wachten früher als gewöhnlich auf, um einen Kuchen für Ossa zu schmücken. Dann gingen sie zu den anderen Mitgliedern des Hauses und zusammen gingen sie zum Bett des erfüllten Mannes, um ihn aufzuwecken und für ihn zu singen.

Die Partei versicherte, dass er seine Familie vermisste, um dieses besondere Datum zu teilen, aber er dankte dem Moment seinen Kollegen bei Omega, die er als „sehr schöne Menschen“ bezeichnete. Der Konkurrent versicherte, dass dies eine einmalige Gelegenheit sei.

Es sollte daran erinnert werden, dass diese Episode aufgenommen wurde, nachdem Omegas Frauen beschlossen hatten, mit Gleichaltrigen zu sprechen, um ihnen zu sagen, dass sie sie nicht kritisieren, wenn sie schlechte Leistungen erbringen, sondern dass sie dies tun und dies betrifft sie. Die Konkurrenten gaben an, dass sie sich jedes Mal, wenn sie in der City of Boxes antreten, unmotiviert fühlen.

Anna, die sich als am nervigsten erwies, sagte, sie fühle sich aufgrund dessen, was die Männer von ihr dachten, wie „das Gewicht des Teams“. Er warnte sogar davor, dass er, wenn er die Konkurrenz verließ, teilweise daran lag, dass er nicht weiterhin zu Omega gehören wollte.

„Wenn ich jetzt gehe, sag mir nicht 'Wir brauchen dich, du bist der Beste im Team'. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendetwas schätzen. Im Moment bin ich sehr entmutigt für die Death Challenge und das wirkt sich offensichtlich auf die Leistung aus. Wenn ich ein Gewicht für Omega habe, warum werde ich dann hier bleiben?“ , fragte Anna.

Karla ihrerseits kommentierte, dass es keine Gewerkschaft im Team gebe. Er wies Criollo, Juan Pablo und Ossa darauf hin, jedes Mal, wenn er an einem Test teilnahm, Pullas oder Hinweise zu werfen, und sagte, dass dies sie demotivierte.

Criollo antwortete, dass er nicht heuchlerisch sein könne, wenn das Team verliert. Er sagte, wenn er auf Fehler hinweist, möchte er, dass sie korrigiert werden, da er keinen Hunger ertragen, auf dem Boden schlafen oder die Dienste im Haus ausgehen möchte.

Somit endete das Gespräch, aber die Atmosphäre blieb angespannt. Außerdem mussten Anna und Juan Pablo, die vom Alpha-Team verurteilt wurden, zur Black Box gehen, um ihren Platz im Wettbewerb zu bekämpfen. Am Ende, als wäre es eine Vorahnung gewesen, waren die Worte der Omega-Frau wahr und sie verließ die Reality-Show.

Jetzt, diese Woche, muss ein weiterer Konkurrent aus dem Wettbewerb herauskommen. Beta, Alpha und Gamma stehen hinter Omega, das alle Tests dieses Zyklus gewonnen hat. Zwei neue Sträflinge ziehen ihre Weste an, um sich einer harten Death Challenge zu stellen, bei der es bisher nur Sträflinge aus zwei Teams gibt.

In Beachtung ihrer indirekten Vereinbarung mit Beta legte das pinke Team erneut die Mitglieder der Gamma- und Alpha-Teams an, die auf diesen Bericht vorbereitet waren, was sie motivierte, den letzten Test dieses Zyklus zu gewinnen.

