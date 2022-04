Gisela Valcárcel lehnt die von Pedro Castillo verhängte Ausgangssperre ab: „Hastig und sinnlos“

Während sie sich an ihre Anhänger gewöhnt hat, nutzte Gisela Valcárcel ihre sozialen Netzwerke, um ihre Gefühle zu teilen die jüngsten Ereignisse des Landes, insbesondere jetzt, wo Präsident Pedro Castillo eine Ausgangssperre in Lima und Callao aufgrund der Radikalisierung der Proteste von Fluggesellschaften in verschiedenen Regionen des Landes gegen die Zunahme des Kraftstoffs.

Diesen Montag, den 4. April, um fast Mitternacht, richtete der Präsident eine Botschaft an die Nation, um soziale Immobilität von 02:00 bis 23:59 Uhr anzukündigen Dienstag, 5. April 2018. April. Dies dient der Wiederherstellung des Friedens und der inneren Ordnung aufgrund der Demonstrationen, die in verschiedenen Teilen des Landes stattgefunden haben.

Diese Maßnahme wurde jedoch von verschiedenen peruanischen Künstlern nicht gemocht, die sich über ihre Plattformen aussprachen, um ihre Ablehnung auszudrücken. Einer von ihnen war der beliebte „Señito“, der versicherte, dass eine Ausgangssperre nicht die geeignete Lösung für eine politische Krise sei.

„Unverhältnismäßiges Maß, übereilt und bedeutungslos“, schrieb Valcárcel zunächst auf seinem Twitter. Dann fügte er hinzu: „Mal sehen, wenn Befehle nicht verstanden werden, erzeugen sie Frustration und Rebellion. Suchen Sie das im Hintergrund? Was steckt hinter der von der Regierung ergriffenen Maßnahme“.

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

Stunden zuvor verwies die Inhaberin von GV Producciones auf die Erklärungen des Präsidenten, in denen sie die Bevölkerung um eine Möglichkeit bat, für die nächsten fünf Jahre zu regieren. „Träume sollten das gesamte Team motivieren, Meister Pedro Castillo. Wenn Sie Ihren Traum verwirklichen, bitten Sie die Menschen zu sterben, nur damit Sie eine Chance haben „, schrieb Gisela.

„Der Dollar sinkt, diejenigen, die etwas über Wirtschaft wissen, wissen, dass dies in einem Land wie dem unseren als „Wunder“ bezeichnet werden könnte, aber die Wahrheit ist, dass der Dollar sinkt, wenn ein Einkommen von Dollar erzielt wird. Frage. Verdienen sie so viele Dollar für den Bergbau oder...? Seltsam, nicht wahr?“ , erläuterte er in einem anderen Tweet.

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

BEWEIST DEN DEMONSTRANTEN RECHT

Trotz der Proteste, die seit dem 28. März toben des Streiks der Fluggesellschaften versicherte die Figur von América TV, dass dies dazu beitragen wird, dass sich die Dinge in Zukunft ändern werden, da „die Menschen immer Recht haben“.

„Stillstände, Unzufriedenheit und Empörung, so beginnt die Woche in Peru. Was alles noch schlimmer machen kann, ist zu sehen, wie Martín Vizcarra weiterhin täuscht und Francisco Sagasti sagt, was jetzt getan werden könnte. Genug, die Leute sind rausgekommen und die Dinge werden sich sicherlich ändern, die Leute haben immer Recht „, schrieb er auf Twitter.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

Es sei darauf hingewiesen, dass der 'Señito' bereits einige Tage zuvor gesprochen hatte und sich direkt auf die Regierung von Castillo bezog: „ Ein geteiltes Land wird kein Wachstum erleben, es kann überleben, aber es wird nicht wachsen. Wenn es in der Familie Kämpfe gibt, wie es unter Peruanern der Fall ist und wenn wir zu Hause Aggressionen erleben, wie sie in unserem Land zu sehen sind, sind diese Häuser dazu bestimmt, alles zu verlieren, was in unserem Peru passiert. Vor einiger Zeit haben wir als Feinde gekämpft und gegen Fujimori und für einen Mann gestimmt, der sich nicht vorstellen konnte, dass er Pdte sein würde „, sagte er am 2. April letzten Jahres.

„Wie kann er uns helfen, wenn er Hilfe braucht? wie würde ich es machen? Jetzt ist es an der Zeit, um Weisheit zu bitten und uns nicht mehr anzugreifen „, schloss der Fernsehmoderator.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

