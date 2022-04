Die Staatsanwaltschaft rief ein ehemaliges Mitglied des Kali-Kartells wegen Enteignung von Land und Vertreibung in Urabá vor Gericht

Die Generalstaatsanwaltschaft rief José Nelson Urrego wegen Konzertvorwürfen wegen schwerer Kriminalität, Vertreibung und Invasion von Gebieten von ökologischer Bedeutung vor Gericht. Dies geschah im Rahmen der Ermittlungen zur Enteignung von Land in der Uraba während des bewaffneten Konflikts.

Urrego wird genau darauf hingewiesen, Grundbesitzer einzuschüchtern und dann Dritte zu entsenden, um sie zu kaufen, obwohl sie im Namen der Frontmänner blieben. Der eigentliche Besitzer war Urrego, der die Orte als Zuflucht nutzte, um vor den Behörden zu fliehen.

In Bezug auf Urregos Aufenthaltsort wird vermutet, dass er mit seiner Familie in Spanien ist, da er nach Zahlung einer Strafe in Panama wegen Geldwäsche 2018 auf nationalem Gebiet ankam, wo er vermutlich später in das iberische Land geflogen ist.

Dies ist jedoch nicht der einzige Ansatz, den Urrego mit den Bars hatte. In den neunziger Jahren, als das Medellín-Kartell verschwunden war, hielten die Drogenhändler von Caleño die Mafia über Wasser. Genau Urrego wurde mit dem Cali-Kartell ausgewählt, aber später wurde er wegen fehlender Beweise freigelassen. Obwohl José Urrego ständig Verdacht erhob, der bei seiner Gefangennahme von mehreren nationalen Medien als Anführer des Kartells herausgegriffen wurde.

„Der letzte Chef des Cali-Kartells fiel: José Nelson Urrego, einer der reichsten Männer der Welt, wurde fast zwei Jahre lang von den Behörden gesucht“, betitelte die Zeitung El Tiempo 1998.

Urrego ist auch mit einem der skandalösesten Ereignisse in der nationalen Politik verbunden, dem 8.000-Prozess, einem Gerichtsverfahren gegen den damaligen Präsidenten Kolumbiens, Ernesto Samper, wegen des Erhalts von Finanzmitteln für den Drogenhandel für seine Präsidentschaftskampagne. Sein Ursprung war die Entdeckung einer Akte mit dieser Nummer in der Staatsanwaltschaft von Cali, die einer Durchsuchung in den Büros eines chilenischen Buchhalters, Guillermo Pallomari, entsprach, der mit dem Kali-Kartell verbunden war.

Dieser Teil enthält Urrego, da ein von ihm unterzeichnetes Fax aufgezeichnet und an Elizabeth Montoya unter dem Namen „Retrechera des kleinen Affen“ gesendet wird, der aufgefordert wurde, den Geldbetrag an Sampers Kampagne zu überweisen und 1996 getötet wurde.

„Mrs. Eliza, ich gebe Ihnen den Wert von 100.000 Dollar, um Dr. Sampers Kampagne zu unterstützen. Bitte grüße ihn für mich „, heißt es in dem von José Urrego signierten Text.

Urrego jüngste Verbindung zur Illegalität bestand in Panama, wo er sich als talentierter Geschäftsmann auszeichnete und sogar eine Insel erworben hatte, aber 2007 wurde er gefangen genommen und 2013 wegen Geldwäsche zu Gefängnis verurteilt.

Der Verbleib von Urrego ist für das Justizsystem des Landes von großer Bedeutung, da dies eines der schrecklichsten und bedauerlichsten Ereignisse in der nationalen Geschichte verdeutlichen könnte, und das ist die massive Vertreibung, die von verschiedenen bewaffneten Akteuren in den verschiedenen Regionen Kolumbiens begangen wurde Fall in Uraba.

