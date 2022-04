Die 6 Filme und Spielfilme, die mithilfe von Technologie das Kino grundlegend verändert haben

Filme und Technologie sind seit 1895 miteinander verbunden, als die Brüder Lumière den ersten Film im Story-Format präsentierten.

Kino und Technologie haben verschiedene Phasen durchlaufen: Stille, Klang, Farbe und Superprodukte. Es ist alles der Entwicklung der Technologie und der Öffnung der Gesellschaft für neue Ausdrucksformen und Kreationen zu verdanken. Das Kino wird immer einen wichtigen Platz in der Kultur haben, denn seit Anbeginn der Zeit ist die Menschheit vom Erzählen und Hören von Geschichten fasziniert.

Aber all dieser Einfallsreichtum ohne Technologie wäre wie ein Sprung aus einem Flugzeug ohne Fallschirm, denn es ist der zweite große Propeller der siebten Kunst. Aus diesem Grund bringt Infobae 6 Filme und Spielfilme mit, deren technologische Fortschritte die siebte Kunst komplett verändert haben.

Liegen die vier Beine des Pferdes in der Luft, während das Tier galoppiert? Die erste war eine einfache Frage, die schließlich zu einem fotografischen Erlebnis wurde, das von bewegter Fotografie eingerahmt wurde, die das Herzstück des Kinos bildet, wie es heute bekannt ist.

„Sallie Gardner at a Gallop“ wurde von Eadweard Muybridge erstellt und besteht aus einer Reihe von Fotos eines galoppierenden Pferdes, die dann in Chargen mit 24 fps mit einem Zoopraxiskop verarbeitet wurden, das ebenfalls von Muybridge selbst entworfen wurde.

Wenn man über Georges Méliès spricht, handelt es sich um einen wahren Revolutionär der siebten Kunst, nicht nur wegen dieses Juwels mit dem Titel „Voyage dans la Lune“, sondern auch wegen des reichhaltigen und faszinierenden Filmmaterials seines Führers.

Die Arbeit des legendären französischen Filmemachers wurde zu sehr kreativen Innovationen, wobei überraschende Techniken und Spezialeffekte wie Stop-Motion oder Doppelbelichtung wie Logistik eingesetzt und verbessert wurden, da Méliès den Bau des weltweit ersten Films zugeschrieben wird Studio.

Um die harten Schatten des Sonnenlichts zu vermeiden, schuf der Filmemacher eine Reihe von Papierjalousien, die als Diffusor fungierten.

Das Verhältnis zwischen Film und Farbe ist fast die Umgebung. Es gibt viele Präzedenzfälle für die unterschiedlichsten Erfahrungen seit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und viele Merkmale des Farbfilms bis 1935, als die Vanity Fair gegründet wurde.

Dieser Film von Roueben Mamoulian wurde zum ersten Mal mit der Tech-Strip TechColor-Technik gedreht, bei der das Bild in drei verschiedenen Filmen aufgenommen wurde, einem für jede Hauptfarbe gleichzeitig.

Animatronic gab unvergessliche Bilder und Kreaturen, die Skulptur „Shark“ in E.T., durch Joe Dantes Greelin oder den atemberaubenden Dinosaurier von 'Jurassic Park'.

Aber vor all diesen Beispielen stellte uns „Mary Poppins“ die erste historische Animation vor: Der Lieblingsvogel kommt mit dem Babysitter, der für Julie Andrew spielt, während er „Spoons of Multiple Sugar“ singt.

Trotz des Vorhandenseins eines anderen Stabilisierungssystems und gelegentlicher Erfindungen, die vor dem Aufkommen der Stabilisierung erreicht werden sollten, war die einzige Möglichkeit, die Kamera in einem Studio zu bewegen, zusammen mit den Fähigkeiten der Bediener am unflexiblen Dolly befestigt zu werden.

1975 machte Garrett Brown jedoch mit seiner Steadicam, die erstmals im Spielfilm „This Is My Land“ von 1976 verwendet wurde, einen neuen Streifzug in die filmische Erzählung, die über diesen Linien gesehen wurde und von Brown selbst inszeniert wurde und in der die Kamera von einem Kran absteigt um einer der Figuren im Film für ein paar Minuten zu folgen.

Nachdem das Animationsstudio Pixar die halbe Welt mit Kurzfilmen wie „Luxo Jr.“, „Tin Toy“ oder „Knick Knick“ bestaunt hatte, produzierte das Animationsstudio Pixar 1995 das erste Feature CGI (Technik, bei dem 3D-Grafiken verwendet werden, um Objekte mit unterschiedlichen Formen, Texturen und Bewegungen) der Geschichte.

„Toy Story“ wurde von John Lasseter inszeniert, jahrelang verwendete er 300 CPUs, um den gesamten Film zu rendern, und neben dem hervorragenden Geschichtenerzählen gab er dank des Computers die ersten realistischen Straßen.

