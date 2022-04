Das Büro des Bürgerbeauftragten fordert die sofortige Einstellung der obligatorischen sozialen Immobilisierung, weil sie verfassungswidrig ist

Angesichts der Erklärung des Ausnahmezustands der Regierung, die die verbindliche Maßnahme der sozialen Immobilisierung vorsieht von 02:00 bis 23:59 Uhr heute, Dienstag, 5. April, hat das Büro des Bürgerbeauftragten festgestellt, dass die von der Exekutive verabschiedete Maßnahme „verfassungswidrig ist, weil keine angemessene Motivation vorliegt und weil sie absolut unverhältnismäßig zu den Ereignissen von sozialem Protest steht, die in Lima und Callao.“

Es heißt weiter, dass „das Verfassungsgericht in konsequenter Rechtsprechung erklärt hat, dass die Ausnahmezustände und die unter ihrem Schutz verhängten Maßnahmen unentschuldbar die Kriterien der Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit erfüllen müssen“, aber dass „diese Anforderungen im vorliegenden Fall ohne Grund nicht erfüllt werden wurde zum Ausdruck gebracht, dass dies eine solche strenge soziale Immobilisierung rechtfertigt, es wurde nicht angegeben, wie dies zur Erhaltung der sozialen Ordnung beitragen wird“.

„Die Verordnung über die Unentfernbarkeit berücksichtigt nicht die schwerwiegenden Auswirkungen, die sie für Arbeitnehmer im Land haben wird, von denen die meisten unter informellen Bedingungen arbeiten, weshalb ihr Recht auf Arbeit genauso beeinträchtigt wird wie andere Rechte wie Ernährung, Gesundheit und Bildung“, lesen Sie die Erklärung des Büro des Ombudsmannes.

Darüber hinaus „werden ihre Folgen angesichts des vorzeitigen Charakters der Maßnahme noch schädlicher sein und die Bevölkerung alarmieren, wenn Ruhe und Gelassenheit erforderlich sind, um den durch die Forderungen von Luftfahrtunternehmen und Landwirten verursachten Konflikt zu lösen. Die vorzeitige Art und Weise, in der die Maßnahme ergriffen wurde, verstößt gegen die Pflicht der rechtlichen Vorhersehbarkeit, die jeder Staat in Bezug auf die Staatsbürgerschaft haben muss.“

In seinen letzten beiden Punkten seiner Erklärung weist das Büro des Bürgerbeauftragten auch darauf hin, dass Ausnahmezustände keine Mechanismen sind, die zur Bewältigung sozialer Konflikte eingesetzt werden. „Dafür sind die Dialogprozesse, die die Regierung selbst gefördert hat und deren Verpflichtung, sich mit den in Konflikt stehenden Gilden zu treffen noch ausstehend“.

BOTSCHAFT AN DIE NATION

Pedro Castillo sagte in seiner Botschaft an die Nation, dass jeder Protest im Land zwar ein verfassungsmäßiges Recht sei, aber immer im Rahmen des Gesetzes erfolgen müsse.

„Angesichts der Gewaltakte, die einige Gruppen durch die Blockade der Zugänge zu Lima und Callao auslösen wollten, und um den Frieden und die innere Ordnung wiederherzustellen, verfügte der Ministerrat einen Ausnahmezustand, der die verfassungsmäßigen Rechte in Bezug auf Freiheit und persönliche Sicherheit aussetzte. Unverletzlichkeit der Heimat und Versammlungsfreiheit in der Provinz Lima und Callao „, sagte er in seiner Rede.

Das Staatsoberhaupt forderte auch eine weitere Zusammenarbeit zur Förderung des nationalen Wachstums und der nationalen Entwicklung, betonte jedoch, dass diese Entwicklung fair und gerecht sein muss, um allen Peruanern im Staatsgebiet direkt zugute kommen zu können.

Aus diesem Grund wies er darauf hin, dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden sei, um das Einkommen der Peruaner zu verbessern, und dass Familien nicht von dem Anstieg der Preise für Grundbedürfnisse betroffen seien.

„Diese im Rahmen des Dialogs in der Stadt Huancayo genehmigten Maßnahmen kommen nicht nur der Bevölkerung von Junín zugute, sondern allen Familien, insbesondere den am stärksten gefährdeten. Sie werden bald die Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen sehen, die Vereinbarungen wurden als Ergebnis des Dialogs zwischen Vertretern der Exekutive, lokalen Behörden, Führern von Fluggesellschaften, Landwirten und der Bevölkerung geschlossen „, sagte er.

