Atlas erneuerte den Vertrag von Camilo Vargas, dem kolumbianischen „Superhelden“ des rot-schwarzen Bogens

Der Atlas von Guadalajara war während der Saison 2021 der Liga MX ein unverzichtbarer Spieler im Kader des argentinischen Trainers Diego Cocca und kündigte offiziell die Vertragsverlängerung des kolumbianischen Torhüters Camilo Vargas an, der kürzlich zum Champion der ersten Liga des mexikanischen Fußballs gekrönt wurde nach 70 Jahren Dürre.

Der Torhüter von Bogotá, der 2007 aus den unteren Divisionen von Independiente Santa Fe hervorging, kam im Juli 2019 bei Atlas an und seine letzte Verlängerung erfolgte im Oktober 2020 in einem bis Juni 2024 unterzeichneten Vertrag.

Im Alter von 33 Jahren erhielt der ebenfalls Torhüter der kolumbianischen Nationalmannschaft in der Nacht vom Montag, dem 4. April, als seine Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre, dh bis Juni 2026, angekündigt wurde, warme Nachrichten von der Rojinegro-Mannschaft.

Mit einer Superheldenfigur lobten die Zorros die Arbeit von Vargas Gil, dessen einziger internationaler Titel derjenige ist, der letztes Jahr beim Aperturnier 2021 gegen den León-Club gewonnen wurde. Dies war die Ankündigung von La Furia in ihren sozialen Netzwerken:

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

Der mexikanische Klub erkennt an, dass der Torhüter aus Bogota ein Idol für die Fans ist, nachdem er seine Mannschaft in entscheidenden Phasen wiederholt gerettet hat. Genau aus diesem Grund wollte der Vorstand ihn mit einem Video würdigen, das seine besten Leistungen sowie die Zeugnisse während und nach dem zweiten Atlas-Ligatitel in seiner Geschichte zusammenstellt. So wurde der ehemalige Torhüter der Argentinos Juniors, Atlético Nacional und Deportivo Cali erhöht:

Es besteht kein Zweifel, dass in Erinnerung an die Fans und das Management von Atlas eine angenehme Erinnerung an ihre brillanten Paraden und die Feier einer Meisterschaft in Mexiko vor seinen Leuten war. Mit Hilfe seines Landsmannes Julián Quiñones erwartet Atlas eine ähnliche Leistung wie in der letzten Saison, in der er sich für die Nachsaison qualifizierte und Monterrey, Pumas UNAM und León mit Überlegenheit übertraf, nachdem er mit 29 Punkten den zweiten Platz belegte.

So entschied das Guadalajara-Team über Camilos Aufenthalt für mindestens vier weitere Jahre:

Vargas hat sich in den letzten Saisons als einer der besten Torhüter der Liga MX etabliert. Er wurde als MVP des Apertura-Turniers 2021 ausgezeichnet und gewann am 12. Dezember den zweiten Titel in seiner Geschichte vom Rojinegro-Team auf dem Platz des Jalisco-Stadions.

Camilo Vargas ist ein Schlüsselelement in Diego Cocca's Plan, da er vier Verpflichtungen hinzufügt, ohne ein Ziel zu erhalten. Der kolumbianische Torhüter sammelt 34 Spiele, um sein Tor zu erzielen, und ist auch ein Faktor für den Titel der Liga MX, der in der Apertura 2021 gewonnen wurde.

Zusammen mit Monterrey ist Atlas die Mannschaft, die im Liga MX Clausura Turnier 2022 mit nur neun Toren die wenigsten Gegentore kassiert hat.

Los Zorros belegt den fünften Platz in der aktuellen Meisterschaft mit 19 Punkten, die in bisher 12 gespielten Spielen erzielt wurden, und verzeichnete einen Rekord von 13 Toren, die in fünf Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen umgewandelt wurden. Seine nächste Herausforderung wird am Donnerstag, den 7. April, um 21:00 Uhr kolumbianische Zeit zum 13. Datum der lokalen Liga gegen Necaxa im Heimzustand sein.

