Hybrid-Immunität: Die Wissenschaft hat aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass Genesende gegen COVID-19 geimpft werden

Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und auf Dosen von COVID-19-Impfstoffen zugegriffen haben, haben eine „hybride Immunität“. Es gibt bereits 4 wissenschaftliche Studien, die belegen, dass diese Impfstoffe diesen Menschen einen wichtigen zusätzlichen Schutz bieten.

Impfstoffe haben sich bereits als sehr wirksam beim Schutz von Menschen erwiesen, die noch nie COVID-19 hatten, aber ihre Wirksamkeit bei der Vorbeugung von Symptomen und schweren Folgen bei Menschen, die dies bereits getan haben infiziert worden war, war bis vor kurzem weniger klar.

Nach zwei Jahren einer Pandemie, in der fast 500 Millionen Menschen infiziert wurden und 59% der Menschheit mit dem Primärsystem geimpft wurden - nach Informationen von OurWorldinData - haben Studien gezeigt, wie wichtig es ist, sich für Personen mit natürlicher Immunität impfen zu lassen erholt sich von der Krankheit.

Eine der beiden in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet Infectious Diseases veröffentlichten Studien analysierte die Gesundheitsdaten von mehr als 200.000 Menschen zwischen 2020 und 2021, als Brasilien am stärksten vom Coronavirus betroffen, da es das zweite Land der Welt mit der höchsten Anzahl von Todesfällen durch COVID ist.

Forscher aus Brasilien fanden heraus, dass die Impfstoffe Pfizer und AstraZeneca bei Menschen, die bereits COVID-19 hatten, zu 90 Prozent gegen Krankenhausaufenthalt und Tod wirksam waren, Chinas CoronaVac-Impfstoff 81 Prozent und Johnson & Johnsons Einzeldosis-Impfmittel 58 Prozent betrug.

„Es wurde gezeigt, dass alle vier Impfstoffe Personen mit einer früheren COVID-19-Infektion einen signifikanten zusätzlichen Schutz bieten“, sagte der Studienautor Julio Croda von der Federal University of Mato Grosso do Sul.

En Brazil, encontraron que las personas que ya han tenido el COVID-19 tuvieron mejor protección tras recibir las dosis de vacunas. Se comprobó con 4 vacunas diferentes/REUTERS/Washington Alves

„Die hybride Immunität aufgrund natürlicher Infektionen und Impfungen dürfte weltweit die Norm sein und könnte auch vor neuen Varianten einen langfristigen Schutz bieten“, sagte Pramod Kumar Garg vom Indian Institute of Translational Health Science and Technology in einem entsprechenden Kommentar zum Studio.

In einer anderen Studie, in der das schwedische nationale Register bis Oktober 2021 verwendet wurde, wurde festgestellt, dass Personen, die sich von COVID erholt hatten, ein hohes Maß an Schutz vor einer erneuten Infektion bis zu 20 Monate. Außerdem wurde festgestellt, dass Menschen mit hybrider Immunität gegen zwei Impfstoffdosen ein um 66% geringeres Risiko einer erneuten Infektion hatten als Menschen mit ausschließlich natürlicher Immunität.

Paul Hunter, Professor für Medizin an der University of East Anglia, der nicht an der Studie teilnahm, sagte gegenüber AFP, dass der 20-monatige „sehr gute Schutz“ der natürlichen Immunität „viel besser sei, als es für den ursprünglichen Impfstoffplan mit zwei Dosen erwartet werden würde“. Er warnte jedoch davor, dass beide Studien durchgeführt wurden, bevor die Ómicron-Variante weltweit dominant wurde, und dass sie „den Schutzwert einer früheren Infektion deutlich verringert“ habe.

En Qatar, se encontró que haber tenido la infección y recibir 3 dosis, hacía que las vacunas tengan una eficacia del 77%/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Eine in Katar durchgeführte und letzte Woche auf der Website vor der Veröffentlichung von MedRxiv veröffentlichte Studie enthüllte den Schutz der hybriden Immunität gegen Ómicron. Er fand heraus, dass drei Dosen des Impfstoffs zu 52% gegen eine symptomatische Infektion der BA.2 Omicron-Subvariante wirksam waren, aber diese Zahl stieg auf 77%, als der Patient zuvor infiziert worden war.

Die Studie, die nicht von Experten begutachtet wurde, kam zu dem Schluss, dass „die hybride Immunität aufgrund einer früheren Infektion und einer kürzlichen Auffrischungsimpfung den größten Schutz bietet“ gegen die Subvarianten BA.1 und BA.2.

Ebenfalls in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Marion Pepper, außerordentliche Professorin am Department of Immunology der University of Washington School of Medicine, weitere Forschungsergebnisse in der Zeitschrift Cell und erklärte warum „hybride Immunität“ einen besseren Schutz bietet. Sie verglichen die Unterschiede in der Immunantwort auf Coronavirus zwischen drei Dosen des Impfstoffs bei 30 Personen, die zuvor infiziert waren, und bei 24 Personen, die geimpft, aber nie infiziert worden waren.

Sie fanden heraus, dass diejenigen, die zuvor infiziert waren, nach der Impfung mehr Gedächtnis-B-Zellen erzeugten, die Antikörper erzeugen, die dies können neutralisieren das Virus und verhindern Infektionen. Diese Gedächtnis-B-Zellen bei Menschen mit hybrider Immunität erzeugten auch eine größere Vielfalt an Antikörpern, die nicht nur den ursprünglichen Virusstamm neutralisieren können, sondern auch neuere Varianten wie Delta und Omicron.

„Selbst wenn ihre erste Infektion durch den ältesten Stamm, den Wuhan-Stamm, verursacht wurde und der Impfstoff, den sie erhielten, auf diesem Stamm basierte, konnten Menschen mit hybrider Immunität neutralisierende Antikörper gegen jede Variante erzeugen“, sagte Pepper.

Die hybride Immunität erzeugte auch eine spezifischere zelluläre Immunantwort zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die als Th1-Antwort bezeichnet wird. Bei dieser Reaktion setzen Immunzellen, sogenannte CD4+-T-Zellen, Entzündungssignale frei, nämlich ein Zytokin namens Interferon-Gamma, das antiviral ist. Es wurde auch festgestellt, dass CD4+-T-Zellen von zuvor infizierten Personen mehr Interleukin-10 produzieren, wodurch Entzündungen unterdrückt und möglicherweise Pathologien verhindert werden können.

„Während eine zusätzliche Impfung in der Lage war, die Anzahl der CD4+-T-Zellen, in denen sie nicht infiziert waren, auf ein infiziertes Niveau zu erhöhen, konnte sie nicht die gleiche Qualität der CD4+-T-Zell-Reaktion hervorrufen, die bei Patienten mit Hybrid-Immunität beobachtet wurde“, sagte Pepper.

La inmunidad híbrida aumentá la producción de células T CD4+ que puede suprimir la inflamación y prevenir potencialmente la patología. (Getty Images)

Verschiedene Faktoren könnten erklären, warum die hybride Immunität robuster erscheint. Ein Faktor könnte einfach Zeit sein. Bei Exposition gegenüber einem Erreger verfeinern Immunzellen in den Lymphknoten die Immunantwort. Dieser Prozess der Immunreifung erzeugt effektivere Antikörper und Zellen gegen die neue Infektion.

Bei der Gruppe der hybriden Immunität verging ein Jahr vom Zeitpunkt der Infektion bis zum Erhalt des Impfstoffs. Im Gegensatz dazu erhielten Personen in der reinen Impfstoffgruppe ihre zweite Dosis nur wenige Wochen nach der ersten Dosis, wodurch das Immunsystem viel weniger Zeit hatte, sein Ansprechen zu verfeinern.

Ein weiterer Faktor kann sein, wo das Immunsystem zuerst mit einem eindringenden Erreger interagiert. Verschiedene Körperteile haben unterschiedliche Umgebungen, die bestimmen, wie das Immunsystem auf Infektionen reagiert. Die Immunzellen der Studienteilnehmer mit hybrider Immunität wurden zuerst mit dem Virus in Lunge und Nasengängen gefunden. Im Gegensatz dazu wurden Zellen aus der Nur-Impfstoff-Gruppe zuerst mit dem viralen Protein in dem Muskel gefunden, in dem sie den Impfstoff erhielten.

“Las personas que han tenido COVID-19 deberían vacunarse sin duda alguna", dijo Marion Pepper, investigadora de EE.UU/ REUTERS/Mayela Lopez/Archivo

Eine Exposition gegenüber der Lunge und dem Schleimhautgewebe, wie sie beispielsweise in den Nasengängen zu finden sind, führt wahrscheinlich zu einer besseren Immunantwort gegen einen Erreger der Atemwege, da die Zellen an diesen Stellen möglicherweise besser zurückgehalten werden, sagte Pepper. Die Ergebnisse seiner Gruppe könnten Wissenschaftlern helfen, Impfstoffe zu entwickeln, die diesen Effekt nutzen, z. B. solche, die in die Nasengänge verabreicht oder direkt in die Lunge eingeatmet werden können.

Obwohl die Impfung nach einer früheren Infektion eine stärkere Immunantwort gegen eine SARS-CoV-2-Infektion hervorruft, ist es wichtig, dass sich infizierte Personen impfen lassen, um diesen Vorteil zu erhalten, riet Dr. Pepper. „Menschen, die COVID-19 hatten, sollten sich auf jeden Fall impfen lassen. Die Immunität gegen Infektionen nimmt nicht nur mit der Zeit ab, sondern es ist auch eine Impfung erforderlich, um diese hybride Immunität zu erzeugen „, fügte er hinzu. Seine Forschung wurde von den National Institutes of Health, dem Burroughs Wellcome Fund und Emergent Ventures unterstützt.

Während „hybride Immunität“ einen besseren Schutz bietet, warnte der Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Dr. Soumya Swamin, davor, dass Vorsicht geboten sei. „Hybrid-Immunität bedeutet nicht, dass Menschen ihre Deckung mit der Maske, der Distanzierung und der Handhygiene im Stich lassen sollten“, sagte er. Seine Empfehlung lautet, dass nicht bekannt ist, wie lange die natürliche Immunität gegen Infektionen bei jeder Person anhalten kann, und dass Impfstoffe außerdem nicht 100% der Infektionen verhindern. „Darüber hinaus kann eine Person das Coronavirus haben, auch wenn sie geimpft ist“, sagte er.

