Ethel Pozo verweist auf den Verkehrsstreik: „Wir erleben einen der schlimmsten Momente in der Geschichte unseres Landes“

Ethel Pozo drückte ihre Empörung in America Today über den Preisanstieg aus, weshalb Hunderte von Dorfbewohnern auf die Straße gegangen sind, um ihrer Proteststimme Gehör zu verschaffen. Der Gastgeber beschrieb diesen Moment als einen der schlimmsten in der Geschichte Perus.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Raum am 4. April eine Sonderausgabe bereitstellte, in der Live-Links hergestellt wurden, um zu zeigen, wie die Situation in unserem Land ist. „Wir erleben einen der schlimmsten Momente in der Geschichte unseres Landes, nicht nur Benzin, sondern auch Lebensmittel. Wie können wir also damit umgehen“, begann der Fernsehmoderator.

Er verwies auch auf die Maßnahmen, die sie im Programm ergriffen haben, da sie verstehen, dass eine Mutter nicht in der Lage ist, Hühnchen oder Fleisch zu kaufen, um das Rezept zuzubereiten, das sie in ihrer Kochsequenz unterrichten.

„Wir mussten in einem Programm, das jeden Tag gekocht wird, unsere Speisekarte ändern, weil ich Ihnen kein Hühnchenrezept präsentieren kann, denn wer kann das Huhn kaufen? Ich kann nicht, undenkbar, Fleisch? Wer wird es kaufen?“ , sagte der Moderator ziemlich empört und kündigte dann an, dass das Gericht dieser Ausgabe Erbsenkroketten mit gedünsteten Mägen sein würde, ein „wirtschaftliches und nahrhaftes“ Rezept.

Der Fernsehmoderator drückte seine Solidarität mit den Dorfbewohnern aus und erklärte, dass „die Menschen Fakten wollen“. „Es ist nicht mehr möglich, den Anstieg aller Lebensmittel im Basiskorb fortzusetzen. Heute (4. April) hatten wir ein Menü geplant, aber es war eine Sonderausgabe, denn wenn wir lachen müssen, lachen wir, aber wenn es solche Neuigkeiten gibt, können wir keine Fremden sein „, sagte er.

GISELA VALCÁRCEL STEHT IN SOLIDARITÄT MIT DEN

Eine weitere Person, die sich ebenfalls mit dieser Situation solidarisch bekundet hat, war Gisela Valcárcel. Über ihren Twitter-Account gab die TV-Moderatorin an, dass die Leute immer Recht haben.

„Stillstände, Unzufriedenheit und Empörung, so beginnt die Woche in Peru. Was alles noch schlimmer machen kann, ist zu sehen, wie Martín Vizcarra weiterhin täuscht und Francisco Sagasti sagt, was jetzt getan werden könnte. Genug die Leute sind herausgekommen und die Dinge werden sich sicherlich ändern, die Leute haben immer Recht „, schrieb Gisela Valcárcel auf Twitter.

Wie Sie sich erinnern, ist dies nicht das erste Mal, dass er sich gegen Pedro Castillos Spiel ausspricht. Bei einer früheren Gelegenheit sagte die Cheerleaderin der Blonda, der Präsident habe nur versucht, das Land zu trennen.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo.

JANET BARBOZA WURDE DURCH EINEN STILLSTAND VON TRÄGERN GEDEMÜTIGT

Am 4. April sprach Janet Barboza über das América Hoy-Programm über den Verkehrsstreik. Der Fernsehmoderator beschrieb die Situation im Land als „schrecklich“.

„Wir sehen wirklich schreckliche Ereignisse vor einer Stunde, wir sehen Menschen, die verletzt wurden, Streitigkeiten mit der Polizei, Konfrontation, wirklich Terror, Peru krampft sich, weil nichts in Reichweite ist“, sagte Barboza, der nicht zögerte, den Reporter um Vorsicht zu bitten.

„Osvaldo bitte Sie, sehr vorsichtig zu sein, wir wollen die Informationen, aber wir schützen Ihre Sicherheit. Ich habe den Eindruck, dass es mehr Protestanten gibt „, sagte er.

