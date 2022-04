Ein junger Mann, der in einen Kampf zwischen Nationalfans verwickelt ist, wird ins Gefängnis gebracht

Am 3. April verhängte ein Richter für Garantiekontrolle im Gefängnis eine vorbeugende Freiheitsmaßnahme gegen den 21-jährigen Kevin Esneider Quintero, weil er angeblich für das Verbrechen des versuchten schweren Mordes verantwortlich war.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft reiste der Gefangene am 2. Januar in einem Bus, der voller Nacional-Fans nach Tunja (Boyacá) fuhr, die, als er eine andere Gruppe von Fans traf, einen heftigen Kampf begannen, der Störungen auf öffentlichen Straßen und fünf Personen verursachte Verletzte.

Die Filmbeweise, Zeugenaussagen und die Anerkennung eines verletzten Opfers zeigen, dass der Angeklagte anscheinend anwesend war und am Kampf zwischen Fans derselben Fußballmannschaft teilnahm.

Die Ausreden ereigneten sich an einer Tankstelle in der Gemeinde Cota (Cundinamarca). Der Angeklagte war angeblich am Angriff eines 20-jährigen Jungen beteiligt, der auf dem Boden lag. Die Untersuchung ergab, dass der Mann einen Ziegelstein und einen großen Dolch benutzt und das Opfer mehrmals geschlagen und mit dem Messer eine schwere Bauchverletzung verursacht hätte.

Darüber hinaus konnte die Staatsanwaltschaft feststellen, dass andere Personen, die an dem Kampf teilnahmen, das Opfer ebenfalls mit Fäusten und Tritten schlugen, die von zwei Streifenpolizisten der Nationalen Polizei ins Krankenhaus in Chia (Cundinamarca) gebracht wurden.

Durch Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeichneten die Benutzer Momente einer starken Konfrontation zwischen den Fans von Atlético Nacional auf. Auf den Bildern sieht man, wie sich Menschen mit Steinen, Macheten und Fäusten gegenseitig angreifen.

Die Ereignisse wären in der Cota-Chia-Variante präsentiert worden, als sich Busse von Unterstützern des antioquianischen Teams auf dem Weg in die Stadt Tunja auf dem Weg in die Stadt Tunja befanden, um das Spiel ihrer Mannschaft gegen Patrioten an diesem Samstag um 6 Uhr nachmittags zum 14.

Laut Marca Claro fand der Kampf aufgrund der Rivalität zwischen den Mitgliedern der Brava-Bar „Los Del Sur“ von Atlético Nacional mit der „Verdolaga Nation“ statt, einer Dissidentengruppe aus der Hauptbar, die in Bogotá auftritt.

Die Sportmedien sagen, dass die „Purdolaga Nation“ einen Hinterhalt auf „Los del Sur“ verübt hat, die von einer anderen Stadt nach Tunja reisten.

Auf der anderen Seite versicherte El Colombiano, dass die Bars, die in 8 Bussen transportiert wurden, die 15 Fahrzeuge abgefangen hätten, die Fans von Medellín in die Hauptstadt Boyacá transportierten, um die Schlacht zu beginnen. Es wird geschätzt, dass 450 Personen in diesen Kampf verwickelt sein werden.

Die Polizei von Tunja kündigte eine starke Sicherheitsoperation für die Patriotas vs. National an, nachdem, was auf den Straßen von Cundinamarca passiert war.

