Die Staatsanwaltschaft hat das Netzwerk abgebaut, das die Vermarktung von mehr als 400 Flaschen verfälschten Alkohols beim Karneval in Barranquilla geplant hatte

Fünf Tage nach dem Ende des Karnevals in Barranquilla gab die Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass während des Festivals mehr als 400 Flaschen verfälschten Alkohols beschlagnahmt wurden. Die Behörden geben an, ein kriminelles Netzwerk identifiziert zu haben, das das Material in Barranquilla und seiner Metropolregion vermarkten soll.

Die Behörden gaben an, dass die Such- und Suchverfahren in Gebäuden in den Vierteln San Salvador, Las Nieves und San Roque südlich von Barranquilla durchgeführt wurden. Während des Verfahrens wurden vier Personen, die als Monica Toscano Quintero, Carlos Andrés Hernandez Martínez, Enoc Elias Martínez Acosta und Gerardo Naranjo identifiziert wurden, gefangen genommen.

Unter den beschlagnahmten Materialien waren die 454 Flaschen Alkohol von verschiedener Art: gefälschter Whisky, Brandy und Gin. Außerdem fanden sie 1.200 Verschlüsse, 815 leere Glasflaschen, 650 Briefmarken, 605 Etiketten und 4 Plastikbehälter.

Es wurde festgestellt, dass die vier Gefangenen aufgrund des gefundenen Materials und der Gefangennahme in Flagrante wegen der Straftaten der Lebensmittelkorruption angeklagt wurden. Darüber hinaus für die Usurpation von gewerblichen Schutzrechten und die Rechte von Pflanzenzüchtern, rechtswidrige Ausübung der monopolistischen Tätigkeit des Ermessensspieles, des Umlaufs und der Verwendung von amtlicher Wirkung oder gefälschtem Stempel.

Die Behörden sagen, dass keiner der Personen die Anklage akzeptiert hat, sodass sie jetzt vor Gericht stehen müssen. Während dieses Geschehens wurden die mutmaßlichen Kriminellen in das Gefängnis von El Buen Pastor und El Bosque verlegt, da der neunte städtische Strafrichter mit Schutzmaßnahmen den Antrag der Staatsanwaltschaft akzeptierte und sie mit einer Versicherungsmaßnahme schützte.

Die Behörden betonen, wie wichtig es ist, die Vermarktung dieses verfälschten Alkohols einzustellen, da möglicherweise Hunderte von Einheimischen und Touristen betroffen sind. Es sei darauf hingewiesen, dass nach vorläufigen Angaben des Touristeninformationssystems von Barranquilla während der Karnevalszeit mehr als 490.000 nationale und internationale Besucher in der Stadt registriert waren. Dies bedeutete einen Anstieg dieses Indikators um 25% im Vergleich zu 2020.

Darüber hinaus ist die breite Öffentlichkeit des Karnevals 3.000.000 Zuschauer. Diese Menschen hatten eine Agenda von mehr als 130 Veranstaltungen, darunter Paraden, Messen, Ausstellungen, saisonale Veranstaltungen und die Weitergabe von Wissen.

In Bezug auf die finanzielle Reaktivierung seiner Macher versicherten die Behörden, dass der Karneval in Barranquilla mehr als 53.000 Menschen die Möglichkeit bietet, ihre Wirtschaft anzukurbeln. 30.000 von ihnen, Hersteller, Künstler, Handwerker, Musiker, Tänzer, Kostüme, Trainer und Produzenten, wurden dank des Karnevalsagenda und die verschiedenen vom Betreiber geleiteten Projekte. Darüber hinaus profitierten indirekt weitere 23.000 Menschen aus mit der Partei verbundenen Branchen.

Unter den profitierten Künstlern und Machern werden die wirtschaftlichen Auswirkungen auf mehr als 16.500 Tänzer und 3.800 Musiker hervorgehoben, und an den Tagen des Festivals wurden mindestens 144 Orchester und Musikgruppen engagiert.

